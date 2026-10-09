Méně čínských aut v EU může přinést nová dohoda Bruselu a Pekingu

Čína a Evropská unie dospěly k dohodě, která by mohla vést k poklesu vývozu čínských hybridních automobilů do EU o více než polovinu. Uvedl to v pátek evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič na tiskové konferenci po rozhovorech s čínským ministrem obchodu Wangem Wen-tchaem v Pekingu. Čínské ministerstvo obchodu již předtím oznámilo, že obě strany dosáhly „porozumění“ ohledně obchodu s hybridními vozy.
„Dospěli jsme ke společnému postoji ohledně omezení čínského vývozu hybridních a plug-in hybridních vozů do EU. To otevírá cestu ke snížení čínského exportu o více než polovinu,“ řekl Šefčovič. Dodal, že během příštích čtyř let by se měl tento export snížit o několik milionů vozů. Neposkytl však informace o konkrétních opatřeních, která by měla takový pokles exportu zajistit.
Německý Svaz automobilového průmyslu (VDA) označil dohodu za pozitivní signál. Dodal nicméně, že zatím nelze říci, zda pomůže řešit nepoctivou hospodářskou soutěž v odvětví. „VDA vítá veškerý pokrok, který pomáhá snižovat obchodní napětí a vytvářet spolehlivé podnikatelské prostředí. Konečné vyhodnocení těchto dohod však bude možné teprve tehdy, až budou známy konkrétní podrobnosti, rámcové podmínky a důsledky pro automobilový průmysl,“ uvedla prezidentka VDA Hildegard Müllerová.
Podobně se vyjádřilo také Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). „ACEA vítá oznámení Evropské komise a Číny o předběžné dohodě k řešení zásadních obchodních nerovnováh. Ačkoli čekáme na analýzu podrobností dohody, je toto oznámení pozitivním krokem ke zmírnění obchodního napětí,“ uvedlo. Sdružení upozornilo, že podíl čínských značek na celkovém prodeji hybridních vozů v Evropě v poslední době výrazně vzrostl, což podle něj evropský automobilový trh destabilizuje.
Jednání o elektromobilech pokračují
Obě strany se podle čínského ministerstva obchodu rovněž dohodly na posílení dialogu o vývozních omezeních. Shodly se také na tom, že obchod s hybridními vozy musí být v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Dohoda je podle ministerstva výsledkem intenzivních jednání.
Čína a EU také budou pokračovat v jednáních o cenových závazcích výrobců aut a dalších postupech souvisejících s unijním vyšetřováním čínských elektromobilů kvůli podezření na nedovolené subvencování. Cenové závazky by mohly být alternativou k unijním clům, pokud by čínští výrobci přistoupili na podmínky, které by řešily obavy EU z narušování hospodářské soutěže.
Peking také uvedl, že je připraven nadále usnadňovat schvalování vývozních licencí pro vzácné zeminy a permanentní magnety určené do EU. Tyto suroviny a materiály jsou důležité pro řadu průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu, elektroniky a výroby technologií pro energetickou transformaci. Obě strany podle čínského ministerstva potvrdily potřebu posílit vzájemný dialog o vývozních kontrolách.
Šefčovič odcestoval do Pekingu s tím, že je zásadní, aby jednání přinesla hmatatelné výsledky při obnovení rovnováhy v obchodu mezi Čínou a EU. Jednání označil za vyvrcholení tříměsíční intenzivní práce. Obchodní napětí mezi oběma stranami v posledních měsících narůstalo a obě strany ukládaly nebo zvažovaly omezení dovozu zboží druhé strany, upozornila agentura AP.