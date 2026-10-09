Souhrn dne
Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu | Úprava emisního systému ETS 2 | Nobelova cena za mír Zobrazit

Méně čínských aut v EU může přinést nová dohoda Bruselu a Pekingu


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Čína a Evropská unie dospěly k dohodě, která by mohla vést k poklesu vývozu čínských hybridních automobilů do EU o více než polovinu. Uvedl to v pátek evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič na tiskové konferenci po rozhovorech s čínským ministrem obchodu Wangem Wen-tchaem v Pekingu. Čínské ministerstvo obchodu již předtím oznámilo, že obě strany dosáhly „porozumění“ ohledně obchodu s hybridními vozy.

„Dospěli jsme ke společnému postoji ohledně omezení čínského vývozu hybridních a plug-in hybridních vozů do EU. To otevírá cestu ke snížení čínského exportu o více než polovinu,“ řekl Šefčovič. Dodal, že během příštích čtyř let by se měl tento export snížit o několik milionů vozů. Neposkytl však informace o konkrétních opatřeních, která by měla takový pokles exportu zajistit.

Německý Svaz automobilového průmyslu (VDA) označil dohodu za pozitivní signál. Dodal nicméně, že zatím nelze říci, zda pomůže řešit nepoctivou hospodářskou soutěž v odvětví. „VDA vítá veškerý pokrok, který pomáhá snižovat obchodní napětí a vytvářet spolehlivé podnikatelské prostředí. Konečné vyhodnocení těchto dohod však bude možné teprve tehdy, až budou známy konkrétní podrobnosti, rámcové podmínky a důsledky pro automobilový průmysl,“ uvedla prezidentka VDA Hildegard Müllerová.

Britská tajná služba MI5 varuje před vlivem Číny na univerzitách
Ředitel MI5 Ken McCallum

Podobně se vyjádřilo také Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). „ACEA vítá oznámení Evropské komise a Číny o předběžné dohodě k řešení zásadních obchodních nerovnováh. Ačkoli čekáme na analýzu podrobností dohody, je toto oznámení pozitivním krokem ke zmírnění obchodního napětí,“ uvedlo. Sdružení upozornilo, že podíl čínských značek na celkovém prodeji hybridních vozů v Evropě v poslední době výrazně vzrostl, což podle něj evropský automobilový trh destabilizuje.

Jednání o elektromobilech pokračují

Obě strany se podle čínského ministerstva obchodu rovněž dohodly na posílení dialogu o vývozních omezeních. Shodly se také na tom, že obchod s hybridními vozy musí být v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Dohoda je podle ministerstva výsledkem intenzivních jednání.

Čína přidala na sankční seznam i českou firmu Tatra Trucks
Vozidlo Tatra 810 M 6x6

Čína a EU také budou pokračovat v jednáních o cenových závazcích výrobců aut a dalších postupech souvisejících s unijním vyšetřováním čínských elektromobilů kvůli podezření na nedovolené subvencování. Cenové závazky by mohly být alternativou k unijním clům, pokud by čínští výrobci přistoupili na podmínky, které by řešily obavy EU z narušování hospodářské soutěže.

Peking také uvedl, že je připraven nadále usnadňovat schvalování vývozních licencí pro vzácné zeminy a permanentní magnety určené do EU. Tyto suroviny a materiály jsou důležité pro řadu průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu, elektroniky a výroby technologií pro energetickou transformaci. Obě strany podle čínského ministerstva potvrdily potřebu posílit vzájemný dialog o vývozních kontrolách.

Šefčovič odcestoval do Pekingu s tím, že je zásadní, aby jednání přinesla hmatatelné výsledky při obnovení rovnováhy v obchodu mezi Čínou a EU. Jednání označil za vyvrcholení tříměsíční intenzivní práce. Obchodní napětí mezi oběma stranami v posledních měsících narůstalo a obě strany ukládaly nebo zvažovaly omezení dovozu zboží druhé strany, upozornila agentura AP.

Čína a USA se dohodly na snížení cel a dialogu o AI, uvedl Peking
Čínský prezident Si Ťin-pching s prezidentem USA Donaldem Trumpem

Výběr redakce

Začaly volby do zastupitelstev obcí a Senátu. Hlasovala už i řada politiků

Minutu po minutěZačaly volby do zastupitelstev obcí a Senátu. Hlasovala už i řada politiků

07:00Aktualizovánopřed 29 mminutami
I prezidenti chybují, řekl Pavel. Nakonec ve volbách odevzdal svůj hlas

I prezidenti chybují, řekl Pavel. Nakonec ve volbách odevzdal svůj hlas

16:23Aktualizovánopřed 35 mminutami
Nobelovu cenu za mír získala někdejší soudkyně ICC Navi Pillayová

Nobelovu cenu za mír získala někdejší soudkyně ICC Navi Pillayová

10:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami
„Muslimské NATO“ v akci. Pákistán poslal Saúdům vojáky, Turci zbraně

„Muslimské NATO“ v akci. Pákistán poslal Saúdům vojáky, Turci zbraně

13:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Vojenská poprava střelce z Fort Hoodu bude přenášena živě, oznámil Pentagon

Vojenská poprava střelce z Fort Hoodu bude přenášena živě, oznámil Pentagon

před 9 hhodinami
Hasiči vyprostili uvázlý kamion v pražské Vídeňské ulici

Hasiči vyprostili uvázlý kamion v pražské Vídeňské ulici

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Ruský útok na autobusy v Kramatorsku má desítky obětí

Ruský útok na autobusy v Kramatorsku má desítky obětí

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Plán na snížení podpor v nezaměstnanosti rozklížil vládu

Plán na snížení podpor v nezaměstnanosti rozklížil vládu

před 22 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Méně čínských aut v EU může přinést nová dohoda Bruselu a Pekingu

Čína a Evropská unie dospěly k dohodě, která by mohla vést k poklesu vývozu čínských hybridních automobilů do EU o více než polovinu. Uvedl to v pátek evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič na tiskové konferenci po rozhovorech s čínským ministrem obchodu Wangem Wen-tchaem v Pekingu. Čínské ministerstvo obchodu již předtím oznámilo, že obě strany dosáhly „porozumění“ ohledně obchodu s hybridními vozy.
před 8 mminutami

Plán na snížení podpor v nezaměstnanosti rozklížil vládu

Ve vládě pokračuje spor o podpory v nezaměstnanosti. Zatímco hnutí ANO a Motoristé podporují pokles podpor na loňskou úroveň, SPD je zásadně proti. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) tak nemá pro svůj návrh ve sněmovně dost hlasů. Kritizuje ho i opozice.
před 22 hhodinami

V kuřecím masu z Lidlu byly bakterie způsobující salmonelózu, zjistila SZPI

V kuřecím masu z Lidlu našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) bakterie způsobující onemocnění salmonelóza, uvedl ve čtvrtek v tiskové zprávě mluvčí SZPI Marek Bartík. Letos jde již o několikátý případ, kdy je v chlazeném masu v některém z řetězců drůbeží maso s těmito bakteriemi, jež mohou mít pro člověka velmi nepříjemné zdravotní následky. Nemocí se například nakazily stovky žáků a vyučujících ve školní jídelně v Praze – Újezdu nad Lesy.
včera v 14:56

Ferrit zůstane za prodej strojů do Ruska bez trestu. Žalobce upustil od stíhání

Státní zástupce podmíněně upustil od trestního stíhání strojírenské společnosti Ferrit, kterou policie obvinila kvůli dodávkám důlních strojů do Ruska. Podle vyšetřovatelů se sedm strojů dostalo do země přes prostředníky v dalších státech, přestože jejich vývoz podléhal sankčním omezením. Čtyři manažeři Ferritu včetně jednatele Petra Mohelníka uzavřeli dohody o vině a trestu, o jejichž schválení bude ještě rozhodovat soud. Státní zástupce s nimi sjednal peněžité tresty od 150 do 500 tisíc korun. Stíhání dalších dvou lidí žalobce zastavil.
včera v 12:29

Místo Churchilla čmelák. Britské bankovky změní tvář

Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální bankou se v příštích letech objeví sova, čmelák, papuchalk a ježek. Nahradí tak britské historické osobnosti, jako například politika Winstona Churchilla. Oznámila to Bank of England (BoE).
včera v 11:22

Češi chtějí bydlet ve vlastním. Dostupnost je ale nejhorší v EU

Pořídit si vlastní bydlení je v Česku nejtěžší z celé EU. Podle indexu prosperity a finančního zdraví je na něj potřeba více než třináct hrubých ročních platů. Celkové podmínky se ale v tuzemsku ve srovnání s Unií paradoxně zlepšují. I přesto však necelá polovina lidí vydá na domácnost přes třicet procent čistých příjmů a jeden z deseti dokonce přes polovinu. Složitá situace se obzvlášť dotýká mladých, ukazují čísla, která zveřejnily Česká spořitelna a portál Evropa v datech.
včera v 06:00

Společný dluh EU by mohl dosáhnout bilionu eur, varuje účetní dvůr

Společné zadlužení Evropské unie (EU) rychle roste, na konci roku 2027 by mohlo dosáhnout jednoho bilionu eur (zhruba 24,5 bilionu korun). Uvádí to Evropský účetní dvůr (EÚD). Za nárůst mohou především programy a opatření schválené na podporu unijních ekonomik po pandemii covidu-19. Úřad dříve také upozornil na odhadovanou míru chyb ve výdajích z rozpočtu EU. Je prý nadále příliš vysoká, míru chybovosti vypočetl EÚD na 3,8 procenta, o rok dříve to bylo 3,6 procenta.
včeraAktualizovánovčera v 01:47

Meziroční růst průmyslu v srpnu zpomalil, stavebnictví kleslo

Meziroční růst průmyslové produkce zpomalil v srpnu na 2,6 procenta z 3,1 procenta v červenci, uvedl Český statistický úřad. Oznámil také, že stavební výroba ve stejném období meziročně klesla o 1,4 procenta po červencovém růstu o 1,8 procenta. Schodek zahraničního obchodu činil v srpnu 5,3 miliardy korun, což je meziročně o 5,6 miliardy korun horší výsledek.
7. 10. 2026Aktualizováno7. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

před 1 hhodinou
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

před 2 hhodinami
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

před 12 hhodinami
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

včera v 17:19
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026