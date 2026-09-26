Čína a USA se dohodly na snížení cel a dialogu o AI, uvedl Peking


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Čína a Spojené státy se dohodly na snížení vzájemných cel v hodnotě 30 miliard dolarů (641,5 miliardy korun) a na zahájení dialogu o umělé inteligenci (AI). Obě opatření jsou součástí osmibodové dohody, kterou obě strany uzavřely při třídenní návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve Washingtonu, oznámilo podle agentury Reuters čínské ministerstvo zahraničí.

Obě země se rovněž dohodly na vytvoření obchodní rady a na pokračování výsledků předchozích jednání v Kuala Lumpuru. Dohoda navazuje na rozhodnutí obou stran prodloužit o dva měsíce obchodní příměří, které mělo původně skončit 10. listopadu. Prodloužení má poskytnout více času na vyjednání širší obchodní dohody, oznámil ve středu americký ministr financí Scott Bessent.

Summit Si Ťin-pchinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa skončil v pátek. Jednání podle agentury Reuters nepřineslo zásadní, veřejně oznámený průlom a bylo spíše ukázkou osobní diplomacie. Přesto čínská strana jeho výsledky označila za důležité pro stabilizaci vztahů mezi oběma zeměmi.

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Další jednání o AI v listopadu

V oblasti AI se obě strany domluvily na pravidelném dialogu o přínosech a rizicích této technologie. Další kolo jednání se má uskutečnit v listopadu. Země zároveň vytvoří komunikační kanál pro řešení případných incidentů souvisejících s AI. Čínské ministerstvo zahraničí zároveň ocenilo, že Washington používá místo označení umělá inteligence pojem super inteligence. S dalším rozvojem AI by podle Pekingu měly obě země posílit vzájemnou komunikaci a usilovat o společná stanoviska, která budou odpovídat novému vývoji technologie.

V případě zahraniční politiky se lídři obou zemí shodli na tom, že Írán by měl splnit svůj závazek a nevyvíjet jaderné zbraně. Žádná země ani subjekt by pak neměl uvalovat tranzitní poplatky na mezinárodních vodních cestách, dodalo ministerstvo.

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