Bosenskosrbský politik Dodik vyhlásil vítězství ve všeobecných volbách

Bývalý prezident Republiky srbské (RS) Milorad Dodik prohlásil, že jeho Svaz nezávislých sociálních demokratů (SNSD) ve všeobecných volbách udržel moc v této bosenské entitě a zároveň obhájil své křeslo v kolektivním předsednictvu Bosny a Hercegoviny. V povolebním projevu poděkoval americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a ruskému vládci Vladimiru Putinovi. V noci na pondělí o tom informovala agentura AFP.
Klíčovým soubojem byly volby do tříčlenného předsednictva, rozděleného mezi Bosňáky, Srby a Chorvaty. Dodikovi srbští nacionalisté kandidovali s programem větší autonomie a separatistickou rétorikou.
„Kdyby nebylo velkolepého vítězství Donalda Trumpa (...), dnes bychom pravděpodobně byli politickými mrtvolami,“ řekl svým příznivcům v Banja Luce v projevu, v němž poděkoval rovněž svému blízkému spojenci, ruskému vládci Putinovi. „Ale nyní jsme díky novému (mezinárodnímu) prostředí politickými vítězi,“ dodal.
Sedmašedesátiletý politik nemohl kandidovat poté, co byl odsouzen za nerespektování rozhodnutí vysokého představitele pro Bosnu a dostal zákaz na šest let vykonávat politické funkce. Zůstává však ústřední postavou v RS.
Po sečtení 95 procent hlasovacích lístků podle volebních představitelů jeho kandidátka a dlouholetá spojenkyně Željka Cvijanovičová pevně směřovala k tomu, aby si udržela své místo v kolektivním předsednictvu.
I současný bosňácký člen předsednictva a sociálnědemokratický politik Denis Bećirović prohlásil, že zvítězil poté, co výsledky ukázaly, že vede těsný souboj o své křeslo. Vítězství ve volebním klání o chorvatské křeslo v předsednictvu oznámila nacionalistická kandidátka Darijana Filipovičová.
Předběžné výsledky napovídají, že Dodikův Svaz nezávislých sociálních demokratů (SNSD) s velkým náskokem udrží většinu v parlamentu RS a získá i křeslo entitního prezidenta.
Zahraniční vliv
Podle agentury Reuters se v Bosně a Hercegovině, která oficiálně usiluje o členství v Evropské unii, snaží posilovat svůj vliv Spojené státy i Rusko. K Moskvě má blízko právě Dodik, proti němuž Washington zrušil sankce. Spojené státy se navíc s EU nedokážou shodnout na jménu nového vysokého představitele, který dohlíží na vnitřní poměry v zemi a na dodržování mírových dohod. Nelibost v Bruselu vyvolal také projekt dovozu amerického zkapalněného zemního plynu, na němž pracuje Federace Bosny a Hercegoviny.
Současné uspořádání země do dvou entit s rozsáhlou autonomií vzniklo po válce v 90. letech. Složitý institucionální systém zakotvila mírová dohoda z roku 1995, kterou zprostředkovaly Spojené státy. Bosňáci, kteří jsou převážně muslimové, tvoří spolu s Chorvaty většinu ve Federaci Bosny a Hercegoviny, zatímco Republika srbská je převážně srbská. Bosenskosrbští představitelé v čele s Dodikem dlouhodobě prosazují větší samostatnost Republiky srbské, což v západních zemích vyvolává obavy z obnovení nestability.
Volební účast podle oficiálních údajů klesla oproti volbám v roce 2022 téměř o deset procentních bodů na přibližně 42 procent.