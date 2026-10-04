Britská vláda čelí kritice kvůli předčasnému propouštění vězňů

Britská labouristická vláda čelí kritice kvůli předčasnému propouštění trestanců z přeplněných věznic. Ministerstvo spravedlnosti neví, kolik ze sedmi set mužů, kteří se na svobodu dostali od čtvrtka, dostalo elektronický náramek. Na informace z něj navíc často probační úředníci reagují jen v úředních hodinách. Kabinet slibuje, že do konce roku chyby napraví.
Labouristická vláda s kontroverzním programem přišla z toho důvodu, že zařízení pro trestance jsou přeplněná, Anglii zbývá 1500 míst a ta by nevystačila ani do konce roku. Sedm set trestanců proto nyní na svobodu vyšlo předčasně a během jediného dne, ačkoliv měli ve vězení často zůstat ještě dlouhé měsíce.
Do poloviny příštího roku by se pak, mimo jiné z největší londýnské káznice, mělo na svobodu předčasně dostat asi 5,5 tisíce vězňů. Plán se v první fázi týká těch s trestem do devatenácti měsíců. Později ale přijdou na řadu ti s až dvanáctiletým trestem, kteří budou mít polovinu za sebou.
Kabinet pod tlakem ze strany obětí program mění, snižuje počty propouštěných anebo vylučuje pachatele vážnějších trestných činů. A uklidňuje, že trestanci budou pod dohledem.
„Nejviditelnějším nástrojem je elektronické monitorování, ale patří sem i opatření týkající se alkoholu či omezení možností, jako je například návštěva fotbalových zápasů nebo účast na nočním společenském životě,“ uvedl britský ministr spravedlnosti Alex Norris.
To ale mnozí probační úředníci zpochybňují. Chybí čas i peníze. Elektronické náramky většina dostane až po delší době na svobodě. A propuštění také často nemají kam jít. Schází totiž ubytovací kapacity. „Když odtud vyjdou, nemají kam jít, a tak prostě spáchají trestný čin a vrátí se zpátky,“ uvedl propuštěný vězeň Andrew Gaskin.
Policie varuje před nárůstem trestných činů. A mnohé oběti si stěžují, že je ohledně předčasného propuštění pachatelů nikdo nevaroval.