Vučiče porazil studentský „experiment“ bez jasného vůdce a směřování


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, BBC, The Guardian, N1, European Western Balkans

Vítězství Studentské kandidátky (SL) v srbských parlamentních volbách je symbolickým završením dvou let protivládních protestů, v jejichž čele stáli právě studenti. Ti sice o poslanecké mandáty sami neusilovali, jimi sestavený tým osobností z různých oblastí společnosti ale s výrazným náskokem porazil dlouholetého hegemona srbské politiky Aleksandara Vučiče, jehož autoritativní režim teď slibuje demontovat. Jinak ale SL nemá jasnou ideologii a zatím není ani zřejmé, koho navrhne na premiéra.

Vučičovou pozicí otřáslo neštěstí z předloňského listopadu, kdy v Novém Sadu kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo šestnáct lidí. Tato událost vyvolala demonstrace vedené studenty, kteří požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí.

Protesty přerostly v širší decentralizované hnutí požadující vyšetřování korupce, nezávislost státních institucí a konec toho, co organizátoři protestů označovali za Vučičův režim. Toto hnutí pak poslalo do voleb nakonec vítěznou Studentskou kandidátku (SL).

„Pád přístřešku odhalil skutečný stav naší společnosti a podnítil dvouletý společný boj za spravedlnost. Srbsko nyní čelí jasné volbě: pokračující úpadek uprostřed korupce, nebo obnovený stát sloužící každému občanovi a založený na důsledném respektování ústavy a zákona,“ píše SL ve svém programu.

SL je celospolečenské hnutí bez jasné ideologie, ale s jasným nepřítelem, shrnul Ladislav Cabada ze Západočeské univerzity v Plzni. „A tím nepřítelem byl Vučičův autoritativní režim, který v tuto chvíli rozhodně neskončil. Je to symbolický zlom, ale bude zajímavé sledovat, jak dojde k předání moci, jak se zachovají silové složky,“ doplnil politolog.

Studentská kandidátka bez studentů

Studentská kandidátka je decentralizované uskupení bez jasného lídra, veškerá důležitá rozhodnutí a plány schvaluje plénum. SL nemá ani mluvčího.

Například list The Guardian ho proto nazval „odvážným demokratickým experimentem“. Podobně i srbští analytici mluví o „politickém experimentu“ a „politické skupině bez vůdce, která se odmítá transformovat v konvenční politickou stranu“.

Na kandidátce SL nebyli studenti, nýbrž osobnosti z různých oblastí společnosti, které hnutí schválilo.

„SL vznikla zespodu, na univerzitách, kde studenti vytvořili na jednotlivých fakultách výbory a v těch volili lidi, kteří by mohli být na kandidátce. Velmi často šlo o profesory, lékaře, známé osobnosti, které dříve nebyly spojovány s politikou, ani tou komunální,“ popsal zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.

„Proto mělo 250 kandidátů SL v součtu velmi malé politické zkušenosti. Bude zajímavé sledovat, jak se to promítne do politiky příštích měsíců, možná let,“ dodal zpravodaj ČT.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Premiérem nemusí být volební lídr

Podle BBC se na kandidátce SL dostali do parlamentu například bývalý basketbalista Dejan Bodiroga, herec Tihomir Stanić, operní pěvec Nikola Mikić, bývalý guvernér srbské centrální banky Dejan Šoškić či poměrně velký počet profesorů.

V čele kandidátky stál kardiolog Ilija Srdanović, jestli se ale stane premiérem, není zřejmé. „SL stále funguje na principu hlasování jednotlivých buněk, takže ani lídr, který ji vedl na prvním místě do voleb, nemá jisté místo premiéra, i on o tom takto sám hovořil. Uvidí se teprve, jak dopadnou personální nominace,“ přiblížil Papadopulos.

SL už před volbami uváděla, že premiérem nutně nemusí být Srdanović. Podle BBC se v souvislosti s funkcí předsedy vlády objevuje jméno bývalého guvernéra centrální banky Šoškiče, který byl na sedmadvacátém místě kandidátky.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

SL slibuje vymýtit korupci

„Byla to jedna z věcí, kterou Vučič v kampani SL vyčítal, že je (podle něj) nepřehledná, neprůhledná, že je nejasné, co si jednotliví lidé, kteří na ní jsou, myslí,“ uvedl Papadopulos.

SL před volbami zveřejnila jedenáctibodový manifest, v němž slibuje „vymýtit korupci“.

Hodlá mimo jiné vytvořit speciální protikorupční jednotku, vyhodit z ministerstva vnitra všechny osoby napojené na organizovaný zločin a lidi, kteří při zásazích proti demonstrantům porušili služební předpisy, zbavit veřejnoprávní vysílání politické kontroly či zastavit dosazování loajálních straníků do vedení veřejných podniků.

Dále slibuje rozbít „monopol dovozní lobby“ a zajistit potravinovou bezpečnost, dostupné bydlení pro mladé nebo cenovou regulaci léků a lékaře v každé vesnici.

„Aleksandar je pryč“. V Srbsku po volební porážce Vučiče vypukly oslavy
V srbském Bělehradě propukly oslavy vítězství Studentské kandidátky ve volbách

Otazníky v zahraniční politice

Velmi málo je zatím známo o zahraničněpolitických představách SL. Hnutí se před volbami nicméně vyslovilo proti zavedení sankcí vůči Rusku.

„Srbská kultura je historicky i jinak výrazně ovlivněna spoluprací s ruským kulturním prostředím. Nicméně pokud bude Rusko reprezentováno Vladimirem Putinem a jeho autoritativním či kvazitotalitním stylem vládnutí, tak si nastupující srbský premiér a nastupující většina v parlamentu asi stěží dokáže představit spolupráci s tímto systémem,“ míní Cabada.

Zjevná podle něj naopak bude výraznější orientace na Západ a EU než doposud, i když v tomto směru připouští existenci řady překážek. „Je to otázka Kosova, v níž existuje jasná shoda v srbské společnosti, že by nemělo být uznáno jako samostatný stát a je součástí Srbska. Je tu odpor vůči NATO, které je stále reflektováno jako agresor od roku 1999. Nicméně hlavní priority, tedy směr EU, jsou asi jasné,“ dodal.

Podle Petra Čermáka z Asociace pro mezinárodní otázky je pravděpodobné, že Srbsko bude pokračovat v zahraniční politice všech azimutů. „Toto zahraničněpolitické uvažování totiž nevzniklo za Vučičovy vlády, ale vyvíjelo se od devadesátých let a bylo v Srbsku přítomné bez ohledu na změny vlád,“ podotkl Čermák.

Ve studentském hnutí jsou zastoupeny různé názorové proudy, od proevropského přes konzervativně nacionalistický až po radikálnější s proruskými tendencemi, dodal.

V srbských volbách zvítězila Studentská kandidátka, Vučić uznal porážku
Lidé oslavují průběžné výsledky voleb v ulicích Bělehradu

Volba proti politickým stranám

Papadopulos uvedl, že SL nemá klasický politický program jako běžné politické strany. „Možná toto studentům pomohlo, protože Srbové kromě toho, že volili změnu, tak volili také proti zavedeným tradičním srbským politickým stranám,“ podotkl zpravodaj ČT.

Přestože nezasednou v parlamentu, budou studenti pod tlakem, aby dodrželi své sliby, konstatuje BBC. Studenti podle ní uvádějí, že jimi vybraní kandidáti „byli pověřeni přenesením části boje, který vedeme v ulicích poslední rok, do institucí“.

Naopak Vučić v neděli označil vítěze voleb za „vykonavatele práce“, aniž uvedl, kdo jsou podle něj ti, kteří jim ji zadali. Exprezident podle BBC tvrdí, že studenti zničili dva roky života v Srbsku a budou poraženi „rychleji, než si myslí“.

Výběr redakce

AI model Claude obešel bez vyzvání paywall a dostal se k datům o hlasování v USA

AI model Claude obešel bez vyzvání paywall a dostal se k datům o hlasování v USA

před 6 mminutami
Vučiče porazil studentský „experiment“ bez jasného vůdce a směřování

Vučiče porazil studentský „experiment“ bez jasného vůdce a směřování

před 27 mminutami
Lula byl počtvrté zvolen brazilským prezidentem. Bolsonaro odmítá uznat porážku

Lula byl počtvrté zvolen brazilským prezidentem. Bolsonaro odmítá uznat porážku

včeraAktualizovánopřed 43 mminutami
Začalo to resortem Trumpova zetě. Teď Albánci žádají odchod premiéra

Začalo to resortem Trumpova zetě. Teď Albánci žádají odchod premiéra

před 1 hhodinou
V srbských volbách zvítězila Studentská kandidátka, Vučić uznal porážku

V srbských volbách zvítězila Studentská kandidátka, Vučić uznal porážku

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Jasno o vedení má dva týdny po volbách většina krajských měst, Praha či Zlín ne

Jasno o vedení má dva týdny po volbách většina krajských měst, Praha či Zlín ne

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
V Srbsku skončily předčasné parlamentní volby provázené vysokou účastí

V Srbsku skončily předčasné parlamentní volby provázené vysokou účastí

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Ponor do hloubky a bez přístrojů. Lovkyně z Čedžu obrátily tradiční role naruby

Ponor do hloubky a bez přístrojů. Lovkyně z Čedžu obrátily tradiční role naruby

před 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

AI model Claude obešel bez vyzvání paywall a dostal se k datům o hlasování v USA

Model umělé inteligence (AI) Claude od společnosti Anthropic obešel placený přístup k údajům o hlasování v americkém státě Georgia, ačkoli k tomu nebyl vyzván. Informoval o tom v neděli server Axios, který se odvolává na mluvčího firmy. Dotčená data jsou sice veřejná, stát je ale zpřístupňuje za poplatek. Případ může podle agentury AFP dále posílit obavy, že se umělá inteligence vymkne lidské kontrole.
před 6 mminutami

Vučiče porazil studentský „experiment“ bez jasného vůdce a směřování

Vítězství Studentské kandidátky (SL) v srbských parlamentních volbách je symbolickým završením dvou let protivládních protestů, v jejichž čele stáli právě studenti. Ti sice o poslanecké mandáty sami neusilovali, jimi sestavený tým osobností z různých oblastí společnosti ale s výrazným náskokem porazil dlouholetého hegemona srbské politiky Aleksandara Vučiče, jehož autoritativní režim teď slibuje demontovat. Jinak ale SL nemá jasnou ideologii a zatím není ani zřejmé, koho navrhne na premiéra.
před 27 mminutami

Lula byl počtvrté zvolen brazilským prezidentem. Bolsonaro odmítá uznat porážku

Brazilským prezidentem byl počtvrté zvolen Luiz Inácio Lula da Silva. Stávající levicová hlava státu v rozhodujícím nedělním druhém kole prezidentských voleb porazila pravicového senátora Flávia Bolsonara, uvedl Nejvyšší volební soud. Ten po sečtení většiny hlasů uvedl, že Lula získal 51,76 procenta hlasů oproti 48,24 procentům svého soupeře. Bolsonaro se však chce domáhat zrušení nedělních voleb. Lulovi mezitím k vítězství pogratulovala řada světových lídrů.
včeraAktualizovánopřed 43 mminutami

Začalo to resortem Trumpova zetě. Teď Albánci žádají odchod premiéra

Protesty v Albánii, které původně vyvolal spor o výstavbu luxusních resortů na chráněném pobřeží, se v říjnu rozšířily o požadavky studentů a odpůrců korupce. Demonstranti žádají demisi premiéra Ediho Ramy a dochází k nepokojům, zatímco bezpečnostní složky používají slzný plyn, vodní děla i gumové projektily. Napětí proniklo i do parlamentu, kde se střetli poslanci vládní strany a opozice. Krize může ovlivnit i evropské ambice země, která usiluje o členství v EU.
před 1 hhodinou

Ukrajina po ruských úderech hlásí zraněné. Rusko informovalo o mrtvých

Ruské dronové útoky na Ukrajinu si v noci na pondělí vyžádaly nejméně devět zraněných, informovaly ukrajinské úřady. Rusko tvrdí, že také čelilo dronovým útokům. Gubernátor ruské Voroněžské oblasti Alexandr Gusev sdělil, že dronové údery ve Voroněži zabily dva lidi a dalších 17 včetně dítěte zranily. Zpravodajský kanál Exilenova+ uvedl, že protivzdušná obrana ničila drony přímo nad Voroněží místo jejich likvidace ještě před jejich příletem do města. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
10:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami

„Aleksandar je pryč“. V Srbsku po volební porážce Vučiče vypukly oslavy

V Bělehradě a dalších městech v Srbsku vypukly oslavy po volební prohře dlouholetého vůdce země Aleksandara Vučiče. Studentské hnutí, které v posledních bezmála dvou letech stálo v čele protivládních demonstrací, dosáhne podle projekcí na parlamentní většinu. Vučić již v neděli uznal, že byl v předčasných parlamentních volbách poražen.
před 2 hhodinami

V srbských volbách zvítězila Studentská kandidátka, Vučić uznal porážku

V srbských parlamentních volbách zvítězila opoziční Studentská kandidátka. Po sečtení více než 98,7 procenta hlasů má značný náskok nad stranou Sjednocené Srbsko, kterou vede dlouholetý hegemon srbské politiky Aleksandar Vučić. Ten ještě před oznámením výsledků voleb uznal porážku. Hlasování provázela velmi vysoká účast. Desetitisíce lidí mezitím v Bělehradu a dalších městech vyšly do ulic, davy v centru metropole zablokovaly dopravu.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Ukrajina nepřistoupí na omezení své armády, ani na neutralitu, řekl Zelenskyj

Ukrajina na případných mírových rozhovorech s Ruskem a USA nebude souhlasit s omezením početnosti svých ozbrojených sil, ani s poválečnou neutralitou. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro televizi TSN-Tyždeň.
04:22Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026