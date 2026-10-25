Vučić ještě před ohlášením výsledků voleb uznal porážku své strany

Dlouholetý hegemon srbské politiky Aleksandar Vučić uznal porážku své strany v nedělních předčasných parlamentních volbách, informují večer světové agentury. Vyhrála podle něj opoziční Studentská kandidátka, která se jako jediná společně s Vučićovou stranou do parlamentu dostala. Agentura APA píše, že Vučić vystoupil nečekaně ještě před oznámením výsledků voleb.
„Ještě nemáme konečné výsledky, ale na základě vzorku... je jasné, že jsme tyto volby prohráli. Vyhrála Studentská kandidátka, která bude mít 135 až 140 křesel, a my jich budeme mít 105, nikdo jiný se do parlamentu nedostal,“ prohlásil Vučić.
Nedělní volby se konaly v napjaté atmosféře a provázel je mimořádný zájem, hlasovat přišlo nejvíce lidí od rozpadu Jugoslávie v roce 1992.
Předčasné volby, které Vučić vyhlásil v září, následovaly po téměř dvou letech studenty vedených demonstrací proti údajné korupci a postupnému nárůstu autoritářských tendencí v zemi. Protesty v roce 2024 vyvolalo zřícení přístřešku železniční stanice v Novém Sadu, při němž zemřelo šestnácti lidí.
Studenti od té doby získali širokou podporu a stali se pro Vučiće největší hrozbou od chvíle, kdy se v roce 2014 stal poprvé premiérem a v roce 2017 prezidentem.