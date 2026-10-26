Ruské útoky na ukrajinskou energetiku jsou podle komise OSN válečnými zločiny

Rusko útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu podniká v souladu se svojí politikou, jejímž záměrem je připravit civilní obyvatelstvo o nezbytné dodávky energie a způsobit mu utrpení, uvádí vyšetřovací komise pro Ukrajinu Rady OSN pro lidská práva. Úmyslnými útoky na civilní objekty se ruské úřady podle zprávy vyšetřovací komise dopouštějí válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Se začátkem nové topné sezony ruská armáda útoky na energetické objekty na Ukrajině zesílila.
Komise uvedla, že opakované ruské útoky s nasazením stovek dronů a střel najednou způsobují významné škody na ukrajinské energetické infrastruktuře. „Za více než čtyři roky systematických vln útoků vznikly pro civilní obyvatelstvo nesnesitelné životní podmínky,“ píše se ve zprávě s tím, že utrpení civilistů se během uplynulých let zvyšovalo, protože Rusko útoky v chladném počasí zesilovalo, rozšiřovalo je na větší území a opakovalo je.
Zpráva popisuje dopady na fyzické i psychické zdraví lidí živořících v zimních měsících bez dodávek tepla, elektřiny a často i vody. Jistá žena z Dnipra vypověděla, že „zima vás paralyzuje, prostě neexistuje způsob, jak se zahřát, a máte strašné myšlenky“.
Komise dospěla k závěru, že ruští velitelé, kteří útoky na ukrajinské teplárny ve velkých městech nařizovali, věděli, že jsou zejména v zimě pro civilní obyvatelstvo nepostradatelné.
Podvod či nátlak při náborech
Komise také Rusko obviňuje z obchodování s lidmi a dalšího porušování lidských práv. Popisuje proceduru najímání mužů v zahraničí do války na Ukrajině. Komise uvádí, že má „přesvědčivé důkazy“ o tom, že ruské úřady ve spolupráci s agenty nebo agenturami působícími v cizích zemích nalákaly do Ruska občany 29 států. Za účelem jejich náboru do armády měly použít podvod či nátlak.
Mezinárodní vyšetřovací komisi pro Ukrajinu Rada OSN pro lidská práva vytvořila v březnu 2022. Má za úkol vyšetřovat porušování lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a dalších zločinů souvisejících s válkou, kterou Rusko proti Ukrajině otevřeně vede od února 2022.