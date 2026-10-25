Brazilci vybírají prezidenta, vyzyvatelem Luly je Bolsonaro

V Brazílii, v časovém pásmu metropole Brasília v 8:00 (v poledne SEČ), začalo druhé kolo prezidentských voleb. Stojí v něm proti sobě vítěz prvního kola, pravicový senátor Flávio Bolsonaro, a stávající levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Volební místnosti se zavírají v neděli v devět večer středoevropského času.
Obyvatelé největší latinskoamerické země rozhodují o tom, zda se v regionu rozšíří řady států, v nichž v posledních několika letech vyhráli pravicoví až krajně pravicoví politici. Bolsonarova rodina má také blízko k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
Lula da Silva, který 27. října oslaví osmdesáté první narozeniny, je prezidentem od ledna 2023 a v čele Brazílie stál už od ledna 2003 do konce roku 2010. Tehdy byl považován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii země – mimo jiné proto, že sociálními programy dostal miliony Brazilců z bídy.
Pětačtyřicetiletý senátor Flávio Bolsonaro byl už v 21 letech zvolen poslancem regionálního parlamentu a od roku 2019 je federálním senátorem. V kampani slíbil, že bude pokračovat v politice svého krajně pravicového otce Jaira. Ten si nyní v domácím vězení odpykává trest 27 let za pokus o převrat.
Lula navrhuje Bolsonarovu diskvalifikaci
Lulova kampaň tento týden podala návrh na diskvalifikaci Bolsonara kvůli údajnému zasahování americké technologické společnosti Meta do volebního boje. Společnost provozuje sociální platformy Instagram, Facebook a WhatsApp.
Lulův tým viní Metu z omezování obsahu s cílem podpořit Bolsonarovu kampaň. V reakci Bolsonaro navrhl diskvalifikovat Lulu kvůli tomu, co označil za masové šíření vládních příspěvků na WhatsAppu. Meta popřela, že by k volebním kampaním přistupovala nerovně.
Zpráva vypracovaná pod vedením zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu projevu nicméně ve středu poukázala na omezení dosahu účtu volební kampaně jednoho z kandidátů.