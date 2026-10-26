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Pardubice povede koalice pěti subjektů. Vítězné ANO bude v opozici


26. 10. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK

V Pardubicích podepsali koaliční smlouvu ODS, STAN, Progresivní Pardubice (Piráti a TOP 09 s podporou Zelených a nezávislých kandidátů), Naše Pardubice a Noví lidovci. Koalice bude ve 39členném zastupitelstvu disponovat většinou 22 hlasů. Primátorem bude Ondřej Tichý z ODS. On i jeho náměstci budou ve funkcích nováčky. Ve vedení města tak končí vítězné hnutí ANO, které Pardubicím společně s dalšími partnery vládlo od roku 2014.

Utvoření velké koalice bez ANO dávalo podle Tichého smysl. Zástupci pěti stran vnímali vůli voličů a jejich poptávku po změně. Ustavující zastupitelstvo svolá stávající primátor Jan Nadrchal (ANO), řekl Tichý, který bude mít čtyři náměstky.

Prvním bude Daniel Vondra (STAN), dalšími Martin Slezák (Progresivní Pardubice), Kateřina Kosová (Naše Pardubice) a Petr Netolický (lidovci). „V radě bude mít ODS tři místa, STAN tři místa, Progresivní Pardubice a Naše Pardubice po dvou místech a Noví lidovci jedno místo,“ přiblížil Tichý.

Po volbách v roce 2022 v Pardubicích vládlo hnutí ANO s uskupeními Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice. Koalice disponovala těsnou většinou, primátorem byl Nadrchal. ANO si ale letos pohoršilo o dva mandáty. O případném pokračovaní spolupráce jednalo s Žijeme Pardubice. Aby však měla tato uskupení většinu, potřebovala alespoň pět hlasů navíc. Hned po volbách oznámila spolupráci se STAN, které ji však následně odvolalo.

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Pardubice

Proti spolupráci s ANO a Žijeme Pardubice se postavila poslankyně Anežka Nedomová (STAN), která byla zvolena do pardubického zastupitelstva. „Absolutně s tím nesouhlasím a distancuju se od této spolupráce. Nechci být spojována s ANO a se Žijeme Pardubice. Kvůli tomu jsem kandidovala, aby byla změna v Pardubicích. Tímto jsme absolutně ztratili důvěru voličů. A jestliže se opravdu tato koalice stane, tak já budu v opozici,“ řekla 11. října Nedomová.

ANO v komunálních volbách získalo deset mandátů, ODS sedm, Žijeme Pardubice a STAN po pěti a Progresivní Pardubice a Naše Pardubice mají shodně čtyři mandáty, SPD a Noví lidovci mají po dvou zastupitelích. Kromě ANO a uskupení Žijeme Pardubice zůstane v opozice také SPD.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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