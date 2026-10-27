Jordánsko udeřilo v Sýrii, Damašek v reakci uzavřel hraniční přechod Nasíb

Syrské úřady tvrdí, že při jordánských úderech na syrském území zemřelo pět civilistů. Jordánská armáda je provedla v souvislosti s pátečním útokem na kostel, při kterém zahynulo devět lidí, píše agentura Reuters. Podle jordánské armády údery zasáhly objekty teroristických organizací. Dříve úřady v Ammánu oznámily zadržení tří mužů, kteří jsou podezřelí ze spáchání atentátu. Syrská vláda podle Reuters uvedla, že ji Jordánsko o úderech předem neinformovalo, a že po útocích uzavřela hraniční přechod Nasíb.
K útoku na kostel došlo v pátek v governorátu Karak v obci Hammúd, ve které žije početná křesťanská menšina. Obec leží asi 120 kilometrů jižně od Ammánu. Útočníci podle svědků stříleli několik minut během pohřbu v místním řeckopravoslavném kostele.
Úřady v pondělí odpoledne tvrdily, že nemají poznatky, že by podezřelí měli vazby na nějaké skupiny. Dodaly, že vyšetřování dále pokračuje.
V pondělí večer však jordánská armáda uvedla, že provedla údery na jihu Sýrie proti „úkrytům teroristických organizací“. Armáda sdělila, že údery zničily objekty spojené s teroristickými organizacemi a zabily či zranily mnohé jejich členy.
Podle syrských zdravotnických činitelů však zemřelo pět civilistů včetně žen a dětí. Syrská vláda uvedla, že úřady zahájily vyšetřování útoku, o němž ji Jordánsko předem neinformovalo. Osobní i nákladní doprava přes přechod Nasíb byla až do odvolání zastavena.
K útoku na jordánský kostel se žádná organizace nepřihlásila. Agentura Reuters poukazuje na to, že Jordánsko patří ke spojencům Spojených států v boji proti extremismu a že podobné nábožensky laděné útoky jsou v této zemi vzácné.