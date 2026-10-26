Komise OSN: Izrael spáchal na Západním břehu zločiny proti lidskosti

Izraelské úřady a izraelské síly spáchaly na okupovaném Západním břehu zločiny proti lidskosti, včetně vyhlazování, mučení, znásilňování a dalších forem sexuálního násilí, uvedla ve zprávě nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území.
Izraelské úřady a síly zároveň podle komise navzdory příměří z loňského října nadále páchají v Pásmu Gazy genocidu, píší agentury AP a AFP. Izraelský velvyslanec při OSN v Ženevě zprávu odmítl a označil ji za pokus o zničení židovského státu.
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