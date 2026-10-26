Ukrajina po ruských úderech hlásí zraněné. Rusko informovalo o mrtvých

Ruské dronové útoky na Ukrajinu si v noci na pondělí vyžádaly nejméně devět zraněných, informovaly ukrajinské úřady. Rusko tvrdí, že také čelilo dronovým útokům. Gubernátor ruské Voroněžské oblasti Alexandr Gusev sdělil, že dronové údery ve Voroněži zabily dva lidi a dalších 17 včetně dítěte zranily. Zpravodajský kanál Exilenova+ uvedl, že protivzdušná obrana ničila drony přímo nad Voroněží místo jejich likvidace ještě před jejich příletem do města. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Šéf správy ukrajinské Záporožské oblasti Mychajlo Semikin na telegramu napsal, že bilance nočních ruských úderů na Záporoží vzrostla na čtyři zraněné. O dalších dvou zraněných podle agentury Reuters informovaly ukrajinské úřady v Černihivské oblasti.
Tři zraněné civilisty hlásí podle webu Ukrajinska pravda správa města Izjum v Charkovské oblasti, na které podle nich Rusko v noci zaútočilo leteckými pumami.
Ukrajinské letectvo informovalo, že Ukrajina v noci na pondělí čelila útokům 140 dronů, protiradarovým střelám Ch-31P a třem řízeným střelám Ch-59/69. Protivzdušná obrana sestřelila, případně radioelektronickým bojem zneutralizovala všechny střely Ch-59/69 a 112 dronů. Ruské útoky zasáhly patnáct míst, trosky sestřelených dronů a raket pak dopadly na čtyři další místa.
Rusko tvrdí, že útočilo na logistická střediska
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v noci na Ukrajině útočilo na logistická střediska a energetickou infrastrukturu či na přístavy a plavidla, které ukrajinské síly využívají. Podle tohoto hlášení ruské síly zasáhly například přístav v černomořském městě Čornomorsk jižně od Oděsy a také nákladní loď. Toto plavidlo podle ruského ministerstva obrany mířilo do Oděsy s vojenským materiálem.
Kromě toho resort obrany v Moskvě ráno informoval o nočním sestřelu 290 ukrajinských bezpilotních letounů nad šestnácti ruskými regiony. O škodách se nezmiňuje.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi a součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran na různé cíle. Gusev uvedl, že ruské síly během noci ve Voroněžské oblasti zničily 113 dronů, z nichž více než 70 bylo přímo nad Voroněží.
K událostem ve Voroněži napsal, že většina zraněných cestovala ve vlaku, na který dopadly trosky zničených dronů, a že požáry vypukly v několika průmyslových objektech, v bytovém domě či na školním stadionu. Uvedl rovněž, že ve všech částech města byla poškozena okna domů i fasády budov.