VideoKulturní války v Latinské Americe. Jak algoritmy formují brazilské volby?


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

V Brazílii se odehrává souboj generací. Křeslo brazilské hlavy státu obsadí jeden z mužů, kteří nemohou být různější. Osmdesátiletého „dělnického“ prezidenta Lulu da Silvu vyzývá Flávio Bolsonaro, syn odsouzeného exprezidenta. Proč už nejchudším Brazilcům sociální programy nestačí? A přežije Amazonie a s ní i globální klima, možné vítězství zástupce krajní pravice? Amerikanistka Kateřina Březinová v podcastu Za Horizont rozebírá nejen vyrovnanost souboje, ale i české stopy v historii Latinské Ameriky – od baťovských měst po odkaz filozofa Viléma Flussera. Moderuje Hana Scharffová.

Podcast zahraniční redakce ČT24 přináší aktuální témata v širších souvislostech. Každou středu nabízí rozhovory se členy zahraniční rubriky zpravodajství ČT, zpravodaji i dalšími odborníky na dění za hranicemi. Přinášíme kontext a pohled na současné světové události očima těch, kteří o nich vědí nejvíc.

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