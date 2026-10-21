V Brazílii se odehrává souboj generací. Křeslo brazilské hlavy státu obsadí jeden z mužů, kteří nemohou být různější. Osmdesátiletého „dělnického“ prezidenta Lulu da Silvu vyzývá Flávio Bolsonaro, syn odsouzeného exprezidenta. Proč už nejchudším Brazilcům sociální programy nestačí? A přežije Amazonie a s ní i globální klima, možné vítězství zástupce krajní pravice? Amerikanistka Kateřina Březinová v podcastu Za Horizont rozebírá nejen vyrovnanost souboje, ale i české stopy v historii Latinské Ameriky – od baťovských měst po odkaz filozofa Viléma Flussera. Moderuje Hana Scharffová.
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