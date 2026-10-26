Opozice se kvůli omezení pravomoci prezidenta obrací na Ústavní soud


26. 10. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČT24, ČTK

Opozice se kvůli omezení pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí obrací na Ústavní soud, žádá i vydání předběžného opatření, uvedl poslanec Karel Dvořák (STAN). Návrh zákona omezující pravomoci v polovině října prosadili poslanci ANO, SPD a Motoristů. Podle kritiků je změna protiústavním zásahem do prezidentových kompetencí.

„S ohledem na to, že je zde nebezpečí z prodlení, protože změny, se kterými zákon počítá, je možné aplikovat už od 1. listopadu tohoto roku, jsme se rozhodli požádat soud, aby zvážil, zda v tomto případě není namístě uvažovat o předběžném opatření,“ uvedl Dvořák.

„Chceme zabránit neústavnímu únosu našeho státu. Pokud chtějí (vládní politici, pozn. red.) unést instituce našeho státu, ať se to alespoň pokoušejí dělat ústavní cestou. Jsem rád, že v této situaci vážného ohrožení je schopna koordinovat své kroky Poslanecká sněmovna a Senát a že tuto žádost o zrušení části zákona podáváme společně,“ sdělil místopředseda ústavně-právního výboru Senátu Stanislav Balík (nestr.).

Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta týkající se vedoucích misí
Poslanecká sněmovna

Zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací schválila napotřetí sněmovna v polovině října díky vládní většině. Omezení prosadili poslanci ANO, SPD a Motoristů nejprve počátkem července, v září přehlasovali senátní veto a v říjnu i veto hlavy státu. Úprava je součástí osmi desítek novel souvisejících se zákonem o státních úřednících, jehož senátní a prezidentská veta sněmovna hlasy koaliční většiny rovněž přehlasovala.

Podle prezidenta Petra Pavla je změna zjevně protiústavní a v rozporu s ustálenou ústavní praxí. Kritici ji označují za koaliční pomstu Pavlovi za to, že odmítl jmenovat do vlády Filipa Turka (za Motoristy) a vynutil si účast na červencovém summitu NATO.

Zastoupení na summitu NATO by mělo odpovídat politickému systému země, míní Zůna
Ilustrační foto

Výběr redakce

Opozice se kvůli omezení pravomoci prezidenta obrací na Ústavní soud

Opozice se kvůli omezení pravomoci prezidenta obrací na Ústavní soud

16:16AktualizovánoPrávě teď
Protesty ve Francii pohání strach z „úpadku“, chaos nahrává Rusku

Protesty ve Francii pohání strach z „úpadku“, chaos nahrává Rusku

před 12 mminutami
Lula byl počtvrté zvolen brazilským prezidentem. Bolsonaro odmítá uznat porážku

Lula byl počtvrté zvolen brazilským prezidentem. Bolsonaro odmítá uznat porážku

včeraAktualizovánopřed 35 mminutami
Diamo žádá u NSZ prověření postupu ministerstva v kauze heřmanické haldy

Diamo žádá u NSZ prověření postupu ministerstva v kauze heřmanické haldy

před 39 mminutami
Komise OSN: Izrael spáchal na Západním břehu zločiny proti lidskosti

Komise OSN: Izrael spáchal na Západním břehu zločiny proti lidskosti

14:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Experimentální vakcína výrazně snižuje riziko návratu melanomu

Experimentální vakcína výrazně snižuje riziko návratu melanomu

před 1 hhodinou
AI model Claude obešel bez vyzvání paywall a dostal se k datům o hlasování v USA

AI model Claude obešel bez vyzvání paywall a dostal se k datům o hlasování v USA

před 3 hhodinami
Vučiče porazil studentský „experiment“ bez jasného vůdce a směřování

Vučiče porazil studentský „experiment“ bez jasného vůdce a směřování

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Opozice se kvůli omezení pravomoci prezidenta obrací na Ústavní soud

Opozice se kvůli omezení pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí obrací na Ústavní soud, žádá i vydání předběžného opatření, uvedl poslanec Karel Dvořák (STAN). Návrh zákona omezující pravomoci v polovině října prosadili poslanci ANO, SPD a Motoristů. Podle kritiků je změna protiústavním zásahem do prezidentových kompetencí.
16:16AktualizovánoPrávě teď

ŽivěBrífink Pirátů k vládnímu návrhu na zrušení poplatků za ČT a ČRo

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů návrh na zrušení poplatků nestáhne, prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). O jeho podobě se ale ještě bude jednat. V druhém čtení novely navrhne i dobrovolné placení poplatků, dodal. Právo veřejnosti i zaměstnanců obou médií na protesty respektuje. Na brífinku před odletem do Alžírska také prohlásil, že „má informace, že téma rušení koncesionářských poplatků má být zneužito v rámci odkazu 17. listopadu“.
06:37Aktualizovánopřed 11 mminutami

Vláda prodloužila regulaci cen paliv. Podpořila i novelu omezující pravomoci odvolacích soudů

Kabinet podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) prodloužil regulaci cen paliv do 30. listopadu. Opatření platí od 1. října, zahrnuje cenové stropy i sníženou daň na naftu. Ministři podpořili rovněž novelu omezující pravomoci odvolacích soudů. Kabinet schválil i koncesionářskou smlouvu na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem v Pardubickém kraji a Mohelnicí v Olomouckém kraji. Ministři podpořili také návrh k zakotvení české koruny do ústavy podle předlohy poslanců koaličních SPD a Motoristů.
03:15Aktualizovánopřed 26 mminutami

Diamo žádá u NSZ prověření postupu ministerstva v kauze heřmanické haldy

Státní podnik Diamo podal podnět k Nejvyššímu státnímu zastupitelství (NSZ), aby prověřilo postup ministerstva životního prostředí v kauze heřmanické haldy v Ostravě, napsal v pondělí server Neovlivní.cz. Důvodem je zejména to, že úřad odebral případ České inspekci životního prostředí (ČIŽP) a zastavil řízení s firmou podezřelou z nelegálního navážení odpadu. Resort, v jehož čele stojí Igor Červený (Motoristé), se zatím nevyjádřil.
před 39 mminutami

Veterináři podali trestní oznámení kvůli týrání na chovatele slepic v Dyníně

Na chovatele slepic v Dyníně na Českobudějovicku podala veterinární správa trestní oznámení kvůli týrání, informovala ředitelka krajské veterinární správy Hana Fleischmannová. Veterináři tam v pondělí začali likvidovat chov třicet tisíc slepic kvůli opakovanému výskytu salmonely. Bakterie z rodu Salmonella způsobují u lidí infekční průjmové onemocnění. Chovatelé ze společnosti Mavela Dynín s nařčením z týrání nesouhlasí.
před 2 hhodinami

Video„To není parlamentní demokracie,“ říká Šebelová. Šťastný viní opozici z blokování sněmovny

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila změnu financování České televize a Českého rozhlasu, nově by místo poplatků měl obě média financovat státní rozpočet. Podle ministra pro sport, prevenci a zdraví a šéfa poslanců Motoristů Borise Šťastného navržený zákon neznamená omezení svobody médií, opozice podle něj téma „zneužila pro svůj politický boj“. Obvinil ji z blokování sněmovny. Ctí prý právo každého se vyjádřit a přijít na demonstraci. Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí STAN Michaela Šebelová vytýká vládní koalici způsob, jakým byl zákon prosazen. „To prostě není parlamentní demokracie,“ prohlásila. Protesty podpořila, apelovala na jejich klidný průběh. Diskusí v Duelu ČT24 provázela Tereza Kručinská.
před 5 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali možnou změnu financování ČT a ČRo

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o možné změně financování veřejnoprávních médií. Převod poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet prosadila v prvním čtení ve sněmovně vládní koalice. Diskuse se dále týkala možného příměří na Ukrajině, nepokojů ve Francii či neposkytnutí dotace ministerstvem kultury pro oslavy 17. listopadu. Pozvání do debaty přijali komička a kurátorka Tereza Bonaventurová, komentátor Echa 24 Jiří Peňás, bývalý ministr financí Ivan Pilný, redaktorka Deníku N Markéta Boubínová a matematik a sociální inovátor Karel Janeček. Pořadem provázela Jana Fabianová.
před 7 hhodinami

Od středy se ochladí, přijdou mrazivá rána a přeháňky

Česko čeká v tomto týdnu typické podzimní počasí. Pondělí a úterý mají být ještě slunečné a relativně teplé, od středy se ale zatáhne, ochladí a objeví se přeháňky. Ve druhé polovině týdne tak už budou maximální denní teploty pouze kolem deseti stupňů, ráno budou klesat i k bodu mrazu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 8 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026