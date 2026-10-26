Opozice se kvůli omezení pravomoci prezidenta obrací na Ústavní soud

Opozice se kvůli omezení pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí obrací na Ústavní soud, žádá i vydání předběžného opatření, uvedl poslanec Karel Dvořák (STAN). Návrh zákona omezující pravomoci v polovině října prosadili poslanci ANO, SPD a Motoristů. Podle kritiků je změna protiústavním zásahem do prezidentových kompetencí.
„S ohledem na to, že je zde nebezpečí z prodlení, protože změny, se kterými zákon počítá, je možné aplikovat už od 1. listopadu tohoto roku, jsme se rozhodli požádat soud, aby zvážil, zda v tomto případě není namístě uvažovat o předběžném opatření,“ uvedl Dvořák.
„Chceme zabránit neústavnímu únosu našeho státu. Pokud chtějí (vládní politici, pozn. red.) unést instituce našeho státu, ať se to alespoň pokoušejí dělat ústavní cestou. Jsem rád, že v této situaci vážného ohrožení je schopna koordinovat své kroky Poslanecká sněmovna a Senát a že tuto žádost o zrušení části zákona podáváme společně,“ sdělil místopředseda ústavně-právního výboru Senátu Stanislav Balík (nestr.).
Zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací schválila napotřetí sněmovna v polovině října díky vládní většině. Omezení prosadili poslanci ANO, SPD a Motoristů nejprve počátkem července, v září přehlasovali senátní veto a v říjnu i veto hlavy státu. Úprava je součástí osmi desítek novel souvisejících se zákonem o státních úřednících, jehož senátní a prezidentská veta sněmovna hlasy koaliční většiny rovněž přehlasovala.
Podle prezidenta Petra Pavla je změna zjevně protiústavní a v rozporu s ustálenou ústavní praxí. Kritici ji označují za koaliční pomstu Pavlovi za to, že odmítl jmenovat do vlády Filipa Turka (za Motoristy) a vynutil si účast na červencovém summitu NATO.