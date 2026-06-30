Zastoupení na summitu NATO by mělo odpovídat politickému systému země, míní Zůna


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Státy, které mají parlamentní systém, by měly být na summitech NATO zastupovány předsedou vlády, prohlásil v úterním Interview ČT24 ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Kabinet podle něj postupuje v duchu Ústavního soudu (ÚS), situaci neeskaluje a drží ji v rovině věcného obsahu. V otázce zastoupení na dvou hlavních částech summitu se dle Zůny nyní musí dohodnout premiér Andrej Babiš (ANO) s prezidentem Petrem Pavlem. Pořad moderoval Jiří Václavek.

Ústavní soud minulý týden vládě předběžným opatřením uložil, aby zajistila účast Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet nesmí jeho cestě nijak bránit, oznámili minulou středu soudci. Konečné rozhodnutí ve sporu lze dle nich očekávat v řádech měsíců.

„Rozhodnutí ÚS respektujeme. Byť vnímáme, že ačkoliv jde o předběžné rozhodnutí, tak svou povahou a důsledky – jde o rozhodnutí konečné, protože prezident se summitu NATO zúčastní,“ prohlásil Zůna.

Poznamenal, že ÚS nezrušil rozhodnutí vlády a nezrušil také všechny přípravné procesy, které s věcí souvisí. A tím pádem dle něj platí rozhodnutí kabinetu, že vedoucím delegace je premiér Babiš. Podle dosavadní praxe však vždy delegace na summitech NATO vedla hlava státu.

Delegaci na summitu NATO povede premiér, řekl Babiš. Podle Pavla je to v rozporu s opatřením ÚS
Prezident Petr Pavel

„Dívám se do budoucnosti“

„Když se podívám na genezi od našeho vstupu do Aliance, tak jsem vnímal, jakým způsobem jsou zastoupeny jednotlivé členské státy na summitu NATO. A vždy to korespondovalo s tím, jaký mají politický systém,“ prohlásil ministr obrany.

Zůna se prý dívá do budoucnosti a míní, že je načase jít cestou v zastoupení tuzemska na daných summitech tak, „jak je zvykem“. „To znamená státy, které mají prezidentský systém, jsou zastupovány prezidenty a ty, které mají parlamentní systém, jsou zastupovány předsedou vlády,“ přiblížil.

Babiš nicméně v pondělí uvedl, že prezident by mohl reprezentovat Česko na summitu NATO příští rok. Zůna řekl, že jde o kompromis, který předseda vlády Pavlovi nabídl.

Macinka: Delegaci na summit NATO povede premiér, ÚS nezrušil usnesení vlády
Andrej Babiš (ANO), Petr Macinka (Motoristé) a Jaromír Zůna (za SPD)

Babiš rovněž v pondělí po zasedání vlády prohlásil, že kabinet je dle něj přesvědčen o tom, že by měl být letos zastoupen jak na neoficiální večeři, tak na oficiálních jednáních další den. Pavel ale navrhuje kompromis, aby si premiér vybral, které z hlavních částí summitu se chce zúčastnit. Babiš však nemá o účast na schůzce s hlavou státu zájem.

Podle Zůny vláda postupuje v duchu Ústavního soudu, situaci nikam neeskaluje a drží ji v rovině věcného obsahu. „Nebyla to vláda, kdo otázku účasti a celý tento problém nastartovala. Je to o tom, aby se nyní dohodli dva čelní představitelé,“ uvedl ministr obrany.

Hlaváč ve funkci náčelníka generálního štábu

V úterý Pavel jmenoval nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předali funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.

Na jmenování Hlaváče novým šéfem armády se dohodla vláda v květnu, jediný Zůna pro něj nehlasoval. „Nehlasoval jsem proti Miroslavu Hlaváčovi, kterého znám třicet let a byl to nadporučík na našem praporu. Hlasoval jsem proti procesu, ne proti generálu Hlaváčovi,“ řekl nyní v Interview ČT24.

Jejich vzájemný vztah a přístup označil ministr obrany jako profesionální i kamarádský zároveň.

Hlaváč převzal funkci náčelníka generálního štábu
Generálporučík Miroslav Hlaváč

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