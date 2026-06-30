Pavel na Hradě jmenuje nového šéfa armády Hlaváče, ve funkci vystřídá Řehku

Prezident Petr Pavel dopoledne na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.
Hlaváč začátkem června prezidentovi představil své priority, mezi které patří například dokončení těžké brigády nebo rozvoj protivzdušné obrany. Po setkání novinářům řekl, že ho Pavel podpořil.
Řehka by měl končit v armádě k 31. srpnu. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v květnu na sněmovním výboru pro obranu řekl, že termín jmenování Hlaváče tak vytváří prostor pro převzetí funkce.
Hlaváč je od srpna 2023 prvním zástupcem náčelníka generálního štábu. V armádě slouží od 80. let a v kariéře zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil. Vláda návrh na nového náčelníka generálního štábu schválila v květnu.