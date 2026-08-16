Spotřeba energií roste navzdory zdražování na trhu

Kvůli válce s Íránem v prvním pololetí vzrostly velkoobchodní ceny na energetickém trhu – u plynu o více než polovinu, u ropy o pětinu. Ve stejném období stoupla také spotřeba plynu i elektřiny asi o tři procenta. Více energií odebíraly domácnosti i podnikatelé, analytici v tom vidí důkaz ekonomického oživení. Zároveň upozorňují na pomalejší plnění zásobníků plynu než v minulých letech, a to po celé Evropě. V těch tuzemských je momentálně 64 procent. Podle resortu průmyslu by ale v zimě mělo být suroviny dost.
„Pochopitelně firmy, které naplňují zásobníky, protože to je v rukou komerčních subjektů, částečně spekulují, čekají vlastně na výhodnou cenu. To, co je podstatné, firmy mají nakoupeno v našem zásobníku. To znamená, že když má někdo nakoupeno, tak i využije práva si to vtlačit,“ vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Podle exministra Lukáše Vlčka (STAN) by stát měl tlačit na obchodníky, aby byl dostatek v zásobnících. „Obchodníci, kteří spekulují a kteří neplní zásobníky, tak podle principu ‚use it or lose it‘ by stát měl těmto obchodníkům kapacitu odebrat,“ míní Vlček.
V prvním pololetí spotřeba zemního plynu i elektřiny v Česku rostla. V zimě kvůli vytápění, v horkých dnech zase spotřebu elektřiny zvyšují stále rozšířenější klimatizace.
„Pokud se podíváme na běžný byt o velikosti zhruba sedmdesát metrů čtverečních, tak každých pět stupňů, o které chladíme oproti teplotě venku, nás za týden stojí zhruba pět set korun,“ vypočítala energetická analytička Kristýna Bajer.
Čím větší byt a rozdíly teplot, tím větší je i účet za elektřinu. U rodinného domu vyjde týden používání klimatizace na patnáct stovek. V příštích měsících může proud zdražovat. Naznačuje to i zvýšení orientačního cenového pásma zveřejněného regulátorem trhu.
„Na srpen aktuální indikativní ceny ukazují meziměsíční nárůst zhruba o čtyři procenta u obou komodit. Způsobeno je to opětovnou eskalací blízkovýchodního konfliktu, který se propisuje do cen na velkoobchodních trzích a následně na maloobchodním trhu,“ popsal mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
Ceny jsou podle ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora zatím docela výhodné. „Nicméně musíme počítat s tím, že jak budou přibývat měsíce a válka bude pokračovat, tak se budeme posouvat s cenami spíše nahoru,“ upozornil.
Přístup dodavatelů
Dodavatelé energií letos zatím měnili ceníky spíše směrem dolů. Výrazné změny u stávajících klientů zatím neplánují. „Situace ohledně cen se velmi obtížně předvídá. Pevně věříme, že je nebudeme muset zvyšovat,“ řekl mluvčí PRE Karel Hanzelka.
Mluvčí skupiny ČEZ Ondřej Svoboda uvedl, že museli vzhledem ke konfliktu na Blízkém východě přistoupit k mírné změně ceníků. Do konce roku se to týká jednotek procent našich zákazníků, dodal.
„Produkty s nefixovanou cenou na určité období, to jsou naši stávající zákazníci. Tady aktuálně neuvažujeme o změnách ceníků,“ sdělil mluvčí E.ON Roman Šperňák.
Mluvčí innogy Lukáš Heřtus v této souvislosti řekl, že firma neplánuje zvyšovat ceníky. „Naši zákazníci i přes jarní výkyvy mají největší zájem o fixované ceny,“ upřesnil.
U nových smluv už ale mohou být ceny vyšší. Případné zdražování bude záležet na dalším vývoji velkoobchodních cen.