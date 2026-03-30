Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny


Energetická společnost E.ON od pondělka zdražila některé fixované ceníky plynu i elektřiny. Zvýšení cen o nižší stovky korun za spotřebovanou megawatthodinu (MWh) se týká nově uzavíraných smluv se závazkem. Zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou nebo s fixací uzavřenou už dříve se změny nedotknou. Zdražení fixovaných tarifů u nových smluv nebo jejich přípravu v minulých dnech oznámily například i innogy, Pražská plynárenská či MND. Reagují tak na růst ceny plynu na světovém trhu.

Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu od začátku války na Blízkém východě stouply o více než 50 procent. Konflikt začal poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán.

E.ON nové ceníky se závazkem zveřejnil právě nyní v pondělí. Například obchodní cena za jednu dodanou MWh u dvouletého fixovaného produktu elektřiny se zvýšila oproti poslední nabídce zhruba o 165 korun za MWh, u plynu pak zhruba o 250 korun za MWh. Podle mluvčího společnosti Romana Šperňáka jde o ceny na úrovni těch, které společnost nabízela na přelomu roku. „Takže se zákazníci stále mohou zafixovat za velmi výhodných podmínek,“ podotkl.

Aktuální změny se týkají pouze nových smluv se závazkem. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění. „Díky naší nákupní strategii dokážeme zajistit, aby se náhlé výkyvy na trzích do portfolia našich klientů nepromítaly a my jim byli schopní garantovat stabilní podmínky,“ tvrdí Šperňák.

Společnost je tak další z řady dodavatelů, kteří už reagovali na růst tržních cen energií. Na začátku minulého týdne zdražil ceníky plynu s fixací o stovky korun za MWh největší dodavatel zemního plynu innogy. Úpravy fixovaných tarifů připravují také Pražská plynárenská nebo MND.

„V aktuální situaci považujeme zachování cen plynu na trhu v nabídkách ze začátku roku již za neudržitelné,“ řekl ředitel marketingu MND Energie Jan Sýkora. Ve všech případech by zatím mělo jít o úpravu takzvaných akvizičních nabídek. Beze změn tak zatím zůstanou ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou nebo klienty, kteří mají smlouvu s fixací uzavřené už před změnami.

Další dodavatelé zatím vyčkávají na další vývoj na trhu. Ten bude podle expertů přímo závislý na pokračování konfliktu na Blízkém východě a blokádě Hormuzského průlivu, kvůli čemuž jsou omezeny dodávky plynu ze zemí Perského zálivu. To následně zvyšuje ceny suroviny na energetickém trhu. Plyn navíc v Evropě funguje jako takzvaný závěrný zdroj při výrobě elektřiny. Spolu s růstem ceny plynu tak lze očekávat i postupné zdražování elektřiny.

EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico ji za to kritizoval

Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

Trump hrozí zničením íránských elektráren i ostrova Charg

Ve Francii odsoudili čínského kapitána tankeru z ruské stínové flotily

Do Sýrie by se mohlo z Německa vrátit 80 procent Syřanů, předvídá Merz

Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

Stát půjčí tuzemským rafineriím od dubna 100 tisíc tun ropy ze svých nouzových rezerv, řekl po jednání kabinetu Andrej Babiš (ANO). Důvodem opatření je omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL. K situaci o cenách pohonných hmot se vláda znovu sejde ve čtvrtek. Předtím, ve středu, se bude opět konat jednání s hlavními distributory. Premiér uvedl, že do čtvrtka bude ministerstvo financí analyzovat situaci, ve hře je i možnost snížit spotřební daň. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Energetická společnost E.ON od pondělka zdražila některé fixované ceníky plynu i elektřiny. Zvýšení cen o nižší stovky korun za spotřebovanou megawatthodinu (MWh) se týká nově uzavíraných smluv se závazkem. Zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou nebo s fixací uzavřenou už dříve se změny nedotknou. Zdražení fixovaných tarifů u nových smluv nebo jejich přípravu v minulých dnech oznámily například i innogy, Pražská plynárenská či MND. Reagují tak na růst ceny plynu na světovém trhu.
Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Poptávka po pohonných hmotách v Česku i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se během březnových týdnů zvýšila spotřeba nafty oproti běžným obdobím o zhruba 25 procent a u benzinu až o 15 procent, řekl mluvčí ČAPPO Václav Loula. Nedostatek paliv podle něj nehrozí. Podle analytiků je příčinou vyšší poptávky předzásobování motoristů a také větší zájem řidičů ze zahraničních zemí, kde jsou paliva dražší.
Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Wolf také znovu odmítl svou vinu. K průběhu trestního řízení se on ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.
V případu požáru v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět lidí

V souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět osob, řekl při návštěvě Slovenska český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), detaily neuvedl. Informaci následně potvrdilo pražské vrchní státní zastupitelství. Česká policie o víkendu informovala o zadržení čtvrté podezřelé osoby v případu, kterou pak soud poslal do vazby.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne rozebrali sto dní vlády Andreje Babiše

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali sto dní vlády Andreje Babiše (ANO), financování veřejnoprávních médií a politiku kabinetu vůči neziskovým organizacím. Tématem byl také konflikt na Blízkém východě a jeho důsledky nebo korupce v českém fotbalu. Pozvání přijali novinář z Deníku N Filip Titlbach, spisovatelka, bývalá politička a manažerka Adriana Krnáčová, herec a moderátor Jan Antonín Duchoslav, mediální expertka Libuše Šmuclerová a ředitelka spolku Díky, že můžem Bára Stárek. Debatou provázela Klára Radilová.
V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel. Muž podezřelý z činu se zastřelil

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Čech podezřelý ze zločinu se podle serveru Última Hora zastřelil, podle dřívější informace místního serveru ABC byl na útěku a pátrala po něm policie. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.
Přes čínský e-shop nakoupili dva ze tří Čechů, vede tržiště Temu

Druhá největší ekonomika světa, Čína, se z globální výrobny stává postupně také obchodní a technologickou velmocí. Tohoto boomu využívají i čeští zákazníci. Z průzkumu agentury STEM/MARK pro pořad České televize Bilance vyplývá mimo jiné to, že 65 procent dotázaných někdy nakoupilo přes čínský internetový obchod a čínskou elektroniku využívá 57 procent lidí.
