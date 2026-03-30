Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Energetická společnost E.ON od pondělka zdražila některé fixované ceníky plynu i elektřiny. Zvýšení cen o nižší stovky korun za spotřebovanou megawatthodinu (MWh) se týká nově uzavíraných smluv se závazkem. Zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou nebo s fixací uzavřenou už dříve se změny nedotknou. Zdražení fixovaných tarifů u nových smluv nebo jejich přípravu v minulých dnech oznámily například i innogy, Pražská plynárenská či MND. Reagují tak na růst ceny plynu na světovém trhu.
Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu od začátku války na Blízkém východě stouply o více než 50 procent. Konflikt začal poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán.
E.ON nové ceníky se závazkem zveřejnil právě nyní v pondělí. Například obchodní cena za jednu dodanou MWh u dvouletého fixovaného produktu elektřiny se zvýšila oproti poslední nabídce zhruba o 165 korun za MWh, u plynu pak zhruba o 250 korun za MWh. Podle mluvčího společnosti Romana Šperňáka jde o ceny na úrovni těch, které společnost nabízela na přelomu roku. „Takže se zákazníci stále mohou zafixovat za velmi výhodných podmínek,“ podotkl.
Aktuální změny se týkají pouze nových smluv se závazkem. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění. „Díky naší nákupní strategii dokážeme zajistit, aby se náhlé výkyvy na trzích do portfolia našich klientů nepromítaly a my jim byli schopní garantovat stabilní podmínky,“ tvrdí Šperňák.
Společnost je tak další z řady dodavatelů, kteří už reagovali na růst tržních cen energií. Na začátku minulého týdne zdražil ceníky plynu s fixací o stovky korun za MWh největší dodavatel zemního plynu innogy. Úpravy fixovaných tarifů připravují také Pražská plynárenská nebo MND.
„V aktuální situaci považujeme zachování cen plynu na trhu v nabídkách ze začátku roku již za neudržitelné,“ řekl ředitel marketingu MND Energie Jan Sýkora. Ve všech případech by zatím mělo jít o úpravu takzvaných akvizičních nabídek. Beze změn tak zatím zůstanou ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou nebo klienty, kteří mají smlouvu s fixací uzavřené už před změnami.
Další dodavatelé zatím vyčkávají na další vývoj na trhu. Ten bude podle expertů přímo závislý na pokračování konfliktu na Blízkém východě a blokádě Hormuzského průlivu, kvůli čemuž jsou omezeny dodávky plynu ze zemí Perského zálivu. To následně zvyšuje ceny suroviny na energetickém trhu. Plyn navíc v Evropě funguje jako takzvaný závěrný zdroj při výrobě elektřiny. Spolu s růstem ceny plynu tak lze očekávat i postupné zdražování elektřiny.