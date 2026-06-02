Policie stíhá čtyři lidi za obchodování s dívkami na OnlyFans

Policie stíhá čtyři lidi a firmu za obchodování s lidmi. Podle kriminalistů zneužili důvěřivosti a nepříznivé situace desítek mladých dívek, s nimiž uzavírali smlouvy o zastupování na platformě OnlyFans a dalších sociálních sítích. Poté po nich požadovali dodávání explicitnějších erotických materiálů, sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Policie vyzvala případné další poškozené či svědky, aby se přihlásili.
Obvinění lidé postupovali podle vyšetřovatelů jako organizovaná skupina. S předem připravenou lstí a manipulacemi se zaměřovali na nezralé dívky, často čerstvě plnoleté.
Vyhlédnuté mladé ženy se většinou nacházely v nepříznivé socioekonomické situaci. Pachatelé je zlákali k vytváření erotických fotografií a videí a následně s nimi podepsali smlouvu o zastoupení umělce. „K založeným profilům s osobními údaji dívek však samy poškozené zpravidla neměly přístup,“ popsal Ibehej.
Policie tvrdí, že pachatelé poté fotografie a videa s erotickým obsahem prodávali předplatitelům a kvůli dosažení co nejvyššího výdělku dívky postupně nutili k poskytování odvážnějšího a pro předplatitele lákavějšího erotického obsahu. Využívali k tomu psychický nátlak, když dívkám hrozili smluvními pokutami.
Skupina podle Ibeheje získala trestnou činností nejméně 3,6 milionu korun. Policie zajistila obviněným majetek ve výši devíti milionů, jednoho ze stíhaných poslal soud do vazby. V případě prokázání viny hrozí všem pět až dvanáct let vězení. Kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. Další poškození mohou kontaktovat policii na e-mailu ncoz.katalog@pcr.cz.