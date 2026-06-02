Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Při pondělním protestu v centrální Keni zemřeli dva lidé, kteří demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně karanténní zařízení pro pacienty s ebolou. S odvoláním na organizátora demonstrace Patricka Wahomeho a bezpečnostní zdroj o tom informovala agentura Reuters. Okolnosti úmrtí zatím nejsou jasné.

Demonstrace se konala ve městě Nanyuki poblíž základny, kde Spojené státy chtějí zřídit zařízení pro Američany, kteří by mohli přijít do kontaktu s virem ebola. Obyvatelé a někteří místní politici projekt kritizují, protože by mohl představovat zdravotní riziko pro okolní obyvatelstvo, a zpochybňují, proč by Keňa měla hostit karanténní centrum pro občany USA.

Keňský prezident William Ruto v pondělí projekt obhajoval. Podle něj je součástí širší strategie připravenosti země na případný výskyt eboly a navazuje na dlouhodobou spolupráci mezi Keňou a Spojenými státy v oblasti veřejného zdraví.

„Jsme zodpovědná vláda. Víme, co děláme,“ prohlásil Ruto. Dodal, že podobná zařízení již v Keni existují a nové centrum by v případě potřeby mohlo sloužit také keňským občanům.

Ruto uvedl, že projekt schválil na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa. Keňa podle něj vybudovala izolační, monitorovací a léčebná zařízení ve 23 krajích a musí být připravena na případný výskyt nákazy.

Právní překážky

Plán však čelí také právním překážkám. Keňský soud minulý týden jeho realizaci dočasně pozastavil na základě žaloby, podle níž by zařízení mohlo ohrozit veřejné zdraví.

Kongo a Uganda mezitím bojují s epidemií vzácnějšího kmene viru ebola Bundibugyo, kvůli které Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila mezinárodní stav zdravotní nouze. Keňské úřady tvrdí, že v zemi zatím nebyl zaznamenán žádný případ eboly. Na letištích a pozemních hranicích ale zpřísnily kontroly a denně prověřují přibližně tři tisíce cestujících.

Při pondělním protestu v centrální Keni zemřeli dva lidé, kteří demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně karanténní zařízení pro pacienty s ebolou. S odvoláním na organizátora demonstrace Patricka Wahomeho a bezpečnostní zdroj o tom informovala agentura Reuters. Okolnosti úmrtí zatím nejsou jasné.
Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

Nejméně třináct mrtvých a dalších více než sto raněných si vyžádaly rozsáhlé noční ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Starosta metropole Vitalij Klyčko hovoří o desítkách zraněných. V Kyjevě na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu. Útoky invazních jednotek směřovaly také na Charkov.
Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu

Izraelská armáda tvrdí, že v noci na úterý zachytila dvě střely z Libanonu. Jeden dron pak dopadl v blízkosti vojenského stanoviště na izraelském území poblíž hranice s Libanonem, uvedla dále podle médií armáda. Kvůli útokům byl v některých částech severu Izraele vyhlášen poplach. Armáda neinformovala o obětech.
České úřady představily informace pro návštěvníky fotbalového mistrovství světa

Ministerstvo zahraničí představilo ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR a ministrem pro sport praktické informace pro české občany, kteří se chystají na fotbalové mistrovství světa do USA, Kanady a Mexika. Turnaj se koná od 11. června do 19. července. Ministerstvo zahraničí posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles.
USA uvažují o rozmístění jaderných zbraní v dalších evropských zemích, tvrdí FT

Spojené státy uvažují o rozmístění jaderných zbraní v dalších evropských zemích, které jsou v NATO, napsal v úterý list Financial Times (FT). Cílem je ujistit spojence, že omezení americké konvenční vojenské podpory neoslabí bezpečnostní záruky. Zájem o rozmístění amerických jaderných zbraní už projevily Polsko a některé pobaltské země.
Výhrůžky i útoky v íránské opozici. Pahlavího stoupenci se radikalizují

Blízkovýchodní válka zintenzivnila úsilí některých příznivců syna sesazeného íránského šáha o umlčení zástupců jiných opozičních skupin a kritiků války v exilu. Íránci v západních zemích čelí výhrůžkám i fyzickým útokům. Radikální monarchisté dokonce na pochodech používají symboly obávané tajné policie Savak. Sjednotit rozpolcenou opozici se mezitím snaží vznikající občanská organizace Kongres za íránskou svobodu.
Frederiksenová zůstane dánskou premiérkou, dohodla se na menšinové vládě

Dánská sociálnědemokratická premiérka Mette Frederiksenová se dohodla na vzniku menšinové středolevé vlády, čímž si po třetí funkční období v řadě udrží křeslo ministerské předsedkyně. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že tak končí období nejistoty po březnových volbách uprostřed krize ve vztazích s americkým prezidentem Donaldem Trumpem kvůli Grónsku, autonomní součásti Dánského království.
Trumpova administrativa zastavila plán na fond na ochranu jeho spojenců

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavila plán na vytvoření fondu ve výši 1,8 miliardy dolarů (v přepočtu zhruba 37,6 miliardy korun) pro prezidentovy spojence. Ti se domnívají, že byli „neoprávněně vyšetřováni“, píše agentura Reuters s odkazem na své zdroje. Trumpův návrh na vytvoření fondu, z něhož by mohli například získat peníze jeho příznivci odsouzení za útok na Kapitol 6. ledna 2021, vyvolal v Kongresu odpor napříč politickým spektrem.
