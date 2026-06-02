Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé

Při pondělním protestu v centrální Keni zemřeli dva lidé, kteří demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně karanténní zařízení pro pacienty s ebolou. S odvoláním na organizátora demonstrace Patricka Wahomeho a bezpečnostní zdroj o tom informovala agentura Reuters. Okolnosti úmrtí zatím nejsou jasné.
Demonstrace se konala ve městě Nanyuki poblíž základny, kde Spojené státy chtějí zřídit zařízení pro Američany, kteří by mohli přijít do kontaktu s virem ebola. Obyvatelé a někteří místní politici projekt kritizují, protože by mohl představovat zdravotní riziko pro okolní obyvatelstvo, a zpochybňují, proč by Keňa měla hostit karanténní centrum pro občany USA.
Keňský prezident William Ruto v pondělí projekt obhajoval. Podle něj je součástí širší strategie připravenosti země na případný výskyt eboly a navazuje na dlouhodobou spolupráci mezi Keňou a Spojenými státy v oblasti veřejného zdraví.
Prezident mluví o zodpovědnosti
„Jsme zodpovědná vláda. Víme, co děláme,“ prohlásil Ruto. Dodal, že podobná zařízení již v Keni existují a nové centrum by v případě potřeby mohlo sloužit také keňským občanům.
Ruto uvedl, že projekt schválil na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa. Keňa podle něj vybudovala izolační, monitorovací a léčebná zařízení ve 23 krajích a musí být připravena na případný výskyt nákazy.
Právní překážky
Plán však čelí také právním překážkám. Keňský soud minulý týden jeho realizaci dočasně pozastavil na základě žaloby, podle níž by zařízení mohlo ohrozit veřejné zdraví.
Kongo a Uganda mezitím bojují s epidemií vzácnějšího kmene viru ebola Bundibugyo, kvůli které Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila mezinárodní stav zdravotní nouze. Keňské úřady tvrdí, že v zemi zatím nebyl zaznamenán žádný případ eboly. Na letištích a pozemních hranicích ale zpřísnily kontroly a denně prověřují přibližně tři tisíce cestujících.