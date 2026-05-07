Evropská unie zakáže svlékací aplikace

Zástupci Evropského parlamentu (EP) a členských států Evropské unie (EU) se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence (AI) umožňujících vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k AI navrženého Evropskou komisí (EK).
Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.
EP a Rada EU, tedy země bloku, konkrétně zmiňují „materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí nebo zobrazují intimní partie identifikovatelné osoby či ji zachycují při sexuálně explicitních činnostech bez jejího souhlasu“.
Zákaz svlékacích aplikací do návrhu z pozice jeho stínové zpravodajky ve výboru pro občanské svobody prosadila česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených. „Tyto nástroje nemají v naší společnosti co dělat. Jsou vytvořené k tomu, aby digitálně svlékaly lidi bez jejich souhlasu, přičemž oběťmi jsou převážně ženy a dokonce i děti. Tohle není inovace, ale technologicky umožněné zneužívání,“ uvedla.
Přísnější legislativa
Na 2. prosince má být také odložena dříve schválená povinnost opatřovat audiovizuální obsah vygenerovaný AI vodoznakem. Balíček odkládá i začátek uplatňování dalších částí takzvaného Aktu o AI. Pro vysoce rizikové systémy AI výslovně uvedené v nařízení budou povinnosti odložené na 2. prosince 2027.
U systémů AI, na něž se vztahují sektorové právní předpisy EU o bezpečnosti a dozoru nad trhem, se potom zástupci europoslanců a států shodli na odkladu na 2. srpen 2028.
Europoslanci a zástupci členských zemí musí dohodu, předběžně dosažnou v noci na čtvrtek, ještě formálně potvrdit. Podle zprávy EP by se tak mělo stát před 2. srpnem letošního roku, od kdy mají začít platit některá ustanovení nové legislativy. Tu EK navrhla loni v listopadu.
Na problematiku v minulých měsících upozornil především skandál americké sociální sítě X miliardáře Elona Muska. Její uživatelé pomocí chatbota Grok bez souhlasu generovali a upravovali sexualizované fotografie skutečných žen a dětí.
Na situaci nejprve upozornila média a vyústila v několik vyšetřování, z nichž jedno vede Britský úřad pro regulaci mediálního trhu Ofcom. Kromě programu Grok existují ovšem také specializované aplikace zaměřené přímo na generování podobného obsahu.