Zadržený ruský duchovní měl v autě kokain, uvedla policie

Bílý prášek nalezený v autě ruského metropolity Ilariona byl kokain, sdělila Deníku N mluvčí středočeské policie Martina Richterová. Policie duchovního ruské pravoslavné církve Ilariona zadržela v Česku večer 24. května pro podezření z převozu zakázaných látek. Po dvou dnech byl propuštěn, poté odcestoval do Moskvy. Duchovní považuje událost za provokaci, jakoukoliv spojitost s nezákonným držením nebo přepravou zakázaných látek odmítl.
Policisté případ nadále prověřují, ani po týdnu zatím nikdo nebyl obviněn, napsal server.
O zadržení duchovního ruské pravoslavné církve v Česku informoval v pondělí 25. května Ilarionův telegramový kanál s tím, že Ilarion považuje událost za provokaci. Policejní mluvčí potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Podle mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasové to bylo na základě anonymního udání.
„Můžeme potvrdit, že expertiza prokázala, že zabavený bílý prášek je kokain. Jedná se o jednotky gramů, které jsme v autě nalezli a zabavili,“ sdělila ve středu Deníku N Richterová.
Ilarion po návratu do Moskvy řekl ruské státní tiskové agentuře TASS, že ho česká média líčila jako ruského agenta. „Tvrdila, že zastoupení (ruské pravoslavné církve v Česku) je krytím pro činnost ruských tajných služeb. Zveřejňovala mé snímky s prezidentem, tvrdila, že jsem ruský tajný agent, že nezastupuji zájmy církve, ale zájmy Ruska,“ řekl. Poznamenal, že takové publikace se objevovaly v českých médiích po celý rok a nejintenzivnější byly loni na podzim před odstoupením předchozí české vlády.
Reakce Ruska
Ilarion poděkoval ruskému ministerstvu zahraničí, které po jeho zadržení předalo zástupci české diplomacie v Moskvě protest. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová tehdy označila český postup za snahu očernit nejen metropolitu, ale „dál přiživovat negativní atmosféru kolem pravoslaví v České republice i v celé Evropě“.
Ruská pravoslavná církev také ve středu oznámila, že posílá Ilariona do Brazílie, konkrétně do chrámu svatých apoštolů Petra a Pavla ve městě Santa Rosa a do chrámu svatého apoštola a evangelisty Jana ve městě Campina das Missões. Rozhodl tak ruský patriarcha Kirill dekretem. V něm stojí, že další službu v Karlových Varech Ilarionovi znemožňují okolnosti.
Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, zastával v letech 2009 až 2022 funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu ruské pravoslavné církve a byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla v čele církve. Po rezignaci působil jako metropolita v Maďarsku, kde čelil obvinění ze sexuálního obtěžování a života v luxusu. Vedení ruské pravoslavné církve v prosinci 2024 Ilariona z funkce v Budapešti odvolalo a přeložilo do Karlových Varů.