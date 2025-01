Ruský kněz přišel o karlovarské čestné občanství

Karlovy Vary odebraly čestné občanství pravoslavnému knězi Nikolaji Liščenjukovi. Soudy ho před časem označily za bezpečnostní riziko pro Česko, a to kvůli jeho farním aktivitám, které shledaly protizákonnými. Loni duchovní přišel i o povolení k pobytu na území republiky.

S návrhem přišli opoziční zastupitelé. „Pan Liščenjuk poskytoval prostor ruským tajným službám. A operativci ruských tajných služeb v tom chrámu v podstatě pořádali porady,“ uvedl předkladatel návrhu Adam Klsák (KOA). Navržené usnesení bylo přijato hlasy 27 zastupitelů. Pět zastupitelů návrh nepodpořilo – zdrželi se nebo nehlasovali vůbec.

Ruský kněz působil v karlovarském chrámu svatých Petra a Pavla přes patnáct let. Čestné občanství města získal v roce 2020 za obnovu kulturních památek a šíření pravoslavné církve v regionu. V roce 2023 se ale o jeho aktivity začala zajímat komise ministerstva vnitra a odebrala mu povolení k pobytu. Loni v létě z Česka odjel a není k zastižení.

„Ruskou pravoslavnou církev moskevského patriarchátu nepovažuji za církev a její představitele za duchovní. Jde o součást kremelské represivní mašinerie, která se podílí na vlivových operacích Ruska,“ uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).

„Mně na tom vadí to, že ty občanskoprávní soudy nejsou ukončeny. Já se ptám, co se stane, když to Evropský soud pro lidská práva shodí. Budeme revokovat?“ ptá se karlovarský zastupitel Martin Mareš (nestr.).

Hitler a Henlein čestnými občany zůstávají

Že české úřady postupovaly správně, už ale potvrdil i Ústavní soud. „Ústavní soud se seznámil s obsahem utajované informace, na jejímž základě správní orgán stěžovateli zrušil platnost povolení k trvalému pobytu. Hodnocení správních soudů je zcela přiléhavé,“ stojí v jeho vyjádření.

Zatímco ruský kněz o čestné občanství přišel, váleční zločinci Adolf Hitler a Konrad Henlein mezi oceněnými v Karlových Varech zůstávají – jako memento.