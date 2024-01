V Gruzii vzbudila kontroverze ikona se Stalinem. Kult diktátora oprašuje Rusko

Nová ikona se objevila v dominantě gruzínského pravoslaví, katedrále Nejsvětější Trojice v Tbilisi. „Mít ikonu se Stalinem? Přinesl mnoho špatného, zničil životy lidí a v kostele určitě nemá místo,“ komentovala to místní obyvatelka Natja Boslerová.

Výjev zachycujcí sovětského diktátora a gruzínského rodáka Josifa Vissarionoviče Džugašviliho vyprovokoval k akci aktivistku Natu Peradzeovou. Poté, co v úterý potřísnila ikonu modrou barvou, se ve středu před jejím domem v Tbilisi na krátko sešel dav demonstrantů. Podle médií mohlo jít zejména o lidi napojené na proruskou skupinu známou jako Alt-Info. „Reakce předčily všechna má očekávání. Abych řekla pravdu, nepředpokládala jsem, že se stane tohle,“ překvapila Peradzeovou reakce.

Podle expertů ale tento výbuch hněvu až tak nečekaný není. „Ruské dezinformace a jejich metastázy využili obraz Stalina a sovětské epochy a poměrně úspěšným způsobem ho (v Gruzii) zneužili, což se dá snadno vysledovat,“ vysvětlil Griorgi Kandelaki z tbiliského historického výzkumného institutu Sovlab.

„Je to trochu paradoxní, ale třeba ve svém rodném městě Gori je Stalin uctíván. Je to takové dvousečné, myslím, že do určité míry je to pro Gruzínce příběh chudého místního chlapce, který se stal vládcem jednoho z dvou největších impérií světa,“ dodává další rozměr vnímání Stalina v Gruzii Ondřej Soukup z Českého rozhlasu. „Když se o tom s nimi bavíte, tak ale sami začnou vyprávět o tom, jak jejich pradědečka nechali popravit a někdo jiný zase skončil na Sibiři.“

„Stejně jako v jiných postsovětských státech je Stalin v Gruzii spojován s vítězstvím ve druhé světové válce, o represích se tolik nemluví, byť zrovna v Gruzii se o nich mluví více než třeba v Rusku nebo v jiných státech,“ dodal Soukup v Horizontu ČT24.

Příběh světice a pronásledování věřících

Ruský kontext je zřejmý. Světice v centru ikony je Matrona Nikonovová zvaná také jako Moskevská; prostá žena, která zemřela na začátku padesátých let minulého století a která mimo jiné proslula oddanou vírou navzdory represím.

Obraz katedrále věnovala proruská Strana gruzínských vlastenců. „Shodou okolností žijeme v epoše, kdy se lidé jako my musejí stále za něco omlouvat. Ale tady není za co,“ tvrdí předsedkyně strany Irma Inašviliová.

Stalin je v jednom z vedlejších výjevů ze života Matrony. Zachycuje diktátorovo údajné osobní setkání se světicí, které ale podle historiků patří nejvýše do sféry legend.

Nepopiratelné je naopak pronásledování křesťanů za Stalinovy vlády, která vedle masového věznění a vražd věřících zničila řadu pravoslavných památek. Za vrchol tohoto běsnění je považována demolice katedrály Krista Spasitele v Moskvě v roce 1931.