Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Poptávka po pohonných hmotách v Česku i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se během březnových týdnů zvýšila spotřeba nafty oproti běžným obdobím o zhruba 25 procent a u benzinu až o 15 procent, řekl mluvčí ČAPPO Václav Loula. Nedostatek paliv podle něj nehrozí. Podle analytiků je příčinou vyšší poptávky předzásobování motoristů a také větší zájem řidičů ze zahraničních zemí, kde jsou paliva dražší.

Nejprodávanější benzin Natural 95 za poslední dva týdny zdražil o 3,66 koruny na průměrných 41,36 koruny za litr a nafta o 6,29 koruny v průměru na 48,08 koruny za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z víkendových údajů společnosti CCS. Ceny paliv zvyšuje konflikt na Blízkém východě, který začal 28. února.

Navzdory prudkému zdražování ale čerpací stanice nadále hlásí vyšší poptávku motoristů. ČAPPO, které zastupuje všechny velké provozovatele, bude mít přesné statistiky spotřeby paliv za březen až přibližně v polovině dubna, podle předběžných odhadů by ale růst spotřeby oproti běžným měsícům měl činit kolem 25 procent u nafty a zhruba deset až 15 procent u benzinu.

Vyšší poptávku potvrzují i některé řetězce. Například EuroOil zaznamenal v březnu nárůst výtoče pohonných hmot až o 60 procent. Mírně vyšší poptávku potvrdila také společnost MOL. V posledních týdnech se ovšem podle ní už poptávka postupně vrací do průměru.

„Někteří zákazníci se předzásobovali pohonnými hmotami v souvislosti s očekáváním dalšího růstu cen,“ řekl již dříve manažer MOL Česká republika Mikuláš Duda.

Zásobování je plynulé

Zásobování čerpacích stanic je i tak podle asociace plynulé a nedostatek paliv nehrozí. Na některých místech ovšem čerpadláři připustili ojedinělé výpadky. Jde podle nich o jednotky pump, nejčastěji u hranic. Podle Louly šlo o maximálně hodinové prodlevy u prémiových produktů.

Důvodem případných výpadků ale podle čerpadlářů není nedostatek surovin, ale tlak na logistiku. „Řešíme to zapojením dalších externích kapacit v dopravě,“ uvedl mluvčí Čepra Marek Roll.

Růst cen pohonných hmot je přímým důsledkem prudkého zdražování ropy na trhu. Vyšší růst ceny nafty je přitom podle asociace zapříčiněn její vyšší spotřebou i rostoucím zdrojovým napětím.

Motorová nafta má podle ČAPPO v Evropě podíl na spotřebě kolem 66 procent, v Česku pak 72 procent. „Evropa musí dovážet motorovou naftu, to platí i pro Česko. Některé asijské země přitom export pohonných hmot zastavily, včetně Ruska,“ podotkl Loula.

Nafta má podle něj vysoký podíl v tranzitní a nákladní dopravě, dále zemědělství nebo stavebnictví jsou další odvětví náročná na spotřebu. Konflikt navíc začal v období, kdy se poptávka po naftě zvyšuje každoročně.

České ceny jsou na evropském průměru

Při porovnání cen paliv se sousedními státy patří Česko spíš k průměru. V Německu se aktuálně litr nafty prodává v průměru za 2,30 eura (56,42 koruny), litr benzinu pak za 2,16 eura (52,98 koruny).

V Rakousku nedaleko hranic s Českem se u čerpacích stanic OMV mimo dálnice prodává benzin za 1,899 eura (zhruba 46,60 koruny) a nafta za 2,209 eura (54,20 koruny).

Dominantní polský Orlen prodává ve městě Kudowa-Zdrój u Náchoda podle webu cenapaliw.pl natural 95 za 7,09 zlotého (40,60 koruny) a naftu za 8,65 zlotého (49,60 koruny).

Levněji je naopak na Slovensku. Podle posledních údajů Evropské komise z minulého týdne tam litr benzinu Natural 95 stál v průměru 1,531 eura (37,57 koruny) a nafty 1,573 eura (38,60 koruny). Bratislava ovšem zavedla dvojí ceny nafty, pro zahraniční motoristy vyjde na 2,012 eura (49,38 koruny).

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Vláda se zabývá možnými kroky kvůli růstu cen pohonných hmot

Růst cen pohonných hmot a kroky k jejich poklesu jsou v pondělí hlavním tématem vlády Andreje Babiše (ANO). Premiér ve videu zveřejněném v neděli na síti X řekl, že jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je zastropování marže obchodníků. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
03:25Aktualizovánopřed 15 mminutami

Stát nevyužil příznivé podmínky ke stabilizaci veřejných financí, míní NKÚ

Ani v loňském roce se nepodařilo zásadně stabilizovat veřejné finance, zhodnotil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve své výroční zprávě za rok 2025. Přestože rostly příjmy státního rozpočtu i celá ekonomika, výdaje rostly rychleji. Plánovaný schodek rozpočtu vláda dle úřadu výrazně překročila. Státní dluh dál narůstal a přiblížil se 3,7 bilionu korun. Vysoký podíl povinných výdajů navíc dlouhodobě zvyšuje zranitelnost veřejných financí a snižuje odolnost státu vůči budoucím krizím.
před 6 hhodinami

Energetická krize kvůli Íránu dopadá na Asii

Válka v Íránu dostává asijské státy do první linie energetické krize. Až devadesát procent ropy z Perského zálivu míří právě do Asie, přičemž největším odběratelem je Čína, která přijímá skoro čtyřicet procent. I tam rostou maloobchodní ceny, přestože země si v posledních letech vytvářela rozsáhlé strategické rezervy.
před 8 hhodinami

Marže, zmatky, kartel. Politici v debatě probrali pohonné hmoty

Jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropování marže obchodníků. Podle poslance Matěje Gregora (Motoristé) nyní marže stanic na hlavních tazích výrazně vzrostly. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) má zvyšování marží za „nehorázné“. Dle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) Babiš zmatkuje podobně jako za covidu. Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) upozornil, že případné jednání premiéra s petrolejáři může skončit u antimonopolního úřadu. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.
včera v 14:20

Česko zaostává ve výdajích na vědu. Experti rozebrali příčiny i možná zlepšení

Výdaje na vědu a výzkum v Česku klesají. Podle nejnovějších dat Eurostatu dosáhl objem investic v této oblasti za rok 2024 necelých dvou procent HDP. To je nejmíň od roku 2017. Vědu a výzkum financuje v Česku hlavně soukromý sektor a jeho podíl chce současná vláda ještě posílit. Téma v Událostech, komentářích z ekonomiky probrali výkonný ředitel Prague.bio Jiří Fusek, výkonný ředitel Enovation David Kotris a akademický ekonom z think-tanku IDEA při CERGE-EI Daniel Münich. Svůj pohled připojil také předseda Akademie věd Radomír Pánek. Debatou provázeli Vanda Kofroňová a Milan Brunclík.
včera v 12:25

Banky na doporučení ČNB zpřísní limity pro investiční hypotéky

Banky od dubna zpřísní limity pro poskytování investičních hypoték, jak jim doporučila Česká národní banka, vyplývá z ankety mezi největšími tuzemskými bankami, kterou dělala agentura ČTK. Některé tak již učinily. Nové opatření ČNB se podle nich na počtu nově poskytnutých hypoték projeví, ale nikoliv dramaticky. Doporučení ČNB je platné k 1. dubnu 2026, bude se vztahovat pouze na nově poskytnuté úvěry.
včera v 11:29

Ukrajině docházejí peníze na financování obrany před Ruskem, píše Bloomberg

Ukrajině hrozí, že jí do dvou měsíců dojdou peníze na financování obrany před ruskou vojenskou agresí. V současnosti má Kyjev peníze na krytí nákladů pouze do června, plyne podle agentury Bloomberg z odhadů domácích i zahraničních činitelů, kteří si kvůli citlivosti informací nepřáli být jmenováni. Finanční situaci Ukrajiny komplikuje mimo jiné blokování půjčky od Evropské unie v hodnotě 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun) Maďarskem.
28. 3. 2026Aktualizováno28. 3. 2026
