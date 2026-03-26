Část dodavatelů začala zdražovat plyn, další vyčkávají na vývoj na trhu

Část dodavatelů energií v důsledku blízkovýchodní krize zdražuje plyn. Společnost innogy na začátku týdne zvýšila ceny některých fixovaných produktů o stovky korun, úpravu svých ceníků s fixací připravují také Pražská plynárenská a MND, vyplývá z informací energetických firem pro ČTK.
Zdražování by se zatím mělo týkat nových smluv s fixovanou cenou, klientům se smlouvou na dobu neurčitou nebo s fixací uzavřenou už v minulosti se ceny nemění. Další dodavatelé s úpravami cen vyčkávají na další vývoj na trhu.
Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu od začátku války na Blízkém východě stouply o více než padesát procent. Konflikt začal poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán.
