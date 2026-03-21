Benzin v průměru stojí 40 korun, je nejdražší za skoro dva roky

Průměrná cena benzinu v tuzemsku vzrostla kvůli bojům na Blízkém východě na 40 korun za litr, což je nejvíce od května 2024. Nafta zdražila na průměrných 44,62 korun za litr, plyne z údajů společnosti CCS. Ceny paliv setrvale rostou v reakci na izraelsko-americké údery v Íránu, které začaly 28. února. Průměrná cena naturalu od té doby stoupla o 6,40 koruny a diesel, na jehož ceně se vývoj podepisuje výrazněji, zdražil o 11,50 koruny.
Podle monitoringu ministerstva financí se přitom marže čerpacích stanic v tuzemsku od začátku bojů v Íránu postupně snižují. Před krizí činily u litru nafty 2,70 až 3,20 koruny, po vypuknutí konfliktu klesly na 1,90 až 2,60 koruny. Po spuštění monitoringu se dále snižovaly až k jedné koruně.
Marže 2,35 koruny až 2,60 koruny u benzinu zůstala v době před a po vypuknutí konfliktu stejná, po spuštění monitoringu klesla ke 2,10 koruny. Před rokem benzin i nafta stály v průměru kolem 34,50 koruny.
Nejlevnější paliva jsou ve Zlínském kraji
Mezi regiony tankují nejlevnější paliva podle dat CCS řidiči ve Zlínském kraji. Litr benzinu u tamních pump stojí v průměru 39,53 koruny a nafta 44,24 koruny. Naopak nejdražší paliva dále nabízí pražské čerpací stanice, litr benzinu mají v průměrně za 40,77 koruny a diesel za 45,28 koruny za litr.
Podle analytiků bude i v příštím týdnu růst cen pohonných hmot pokračovat. Problémem je dle nich nejen zdražování ropy, ale také nepředvídatelnost situace. „Na globálním trhu nadále chybí patnáct procent nabídky ropy a ropných produktů a v dohledné době není možné aktivovat dostatečně vysokou produkci v jiných zemích,“ sdělil ve čtvrtek manažer společnosti Finlord Boris Tomčiak.
Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček upozornil, že ani v případě částečného uklidnění situace na trhu nelze počítat s rychlým poklesem cen, protože vysoké vstupní ceny a přetrvávající nejistota budou zlevňování komodit brzdit.