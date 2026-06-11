O víkendu se oteplí až na 24 stupňů, dál ale bude pršet

Po nynějším ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), podle kterého bude tepleji hlavně na jihu Moravy.
Zatímco začátkem týdne se dostaly teploty v Česku místy až nad 29 stupňů, ve středu se prudce ochladilo. Teploty se většinou nedostaly nad dvacet stupňů, někde bylo dokonce jen kolem deseti stupňů nad nulou. Navíc se objevily deště, na Moravě a ve Slezsku napršelo od úterního rána až kolem čtyřiceti milimetrů srážek, tedy čtyřicet litrů na každý metr čtvereční.
„I dnes (ve čtvrtek) by mělo zapršet na většině našeho území, ale bude odlišný charakter srážek. Zatímco ve středu se většinou jednalo o trvalejší déšť, ve čtvrtek budou převládat přeháňky a budou se také tvořit bouřky,“ popsal meteorolog České televize Eduard Novotný, podle kterého se čtvrteční maxima budou pohybovat kolem šestnácti stupňů Celsia.
Podobné počasí bude i v pátek. Nejvyšší denní teploty budou v Čechách mezi třinácti a sedmnácti stupni, na Moravě a ve Slezsku se mohou dostat až na dvacet stupňů. Bude zataženo s občasným deštěm. „Plošnější déšť se objeví pravděpodobně až večer a spíše v Čechách,“ sdělili pracovníci ČHMÚ.
V sobotu a neděli by pak ale mohla teplotní maxima v Česku vystoupat až na 22 stupňů a na jihu Moravy až na 24 stupňů. V sobotu bude převažovat velká oblačnost s četnými přeháňkami. Odpoledne a večer potom bude srážek a oblačnosti ubývat. V neděli bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Od severu se místy vyskytnou přeháňky a s malou pravděpodobností i bouřky. Podle Novotného deštivé dny sice zlepší stav sucha, avšak v hlubších vrstvách se projeví až později a příliš nepomohou.
Ještě v pondělí pak podle ČHMÚ bude chladněji a deštivo. Od úterka se ale začne oteplovat, postupně až na 28 stupňů. Bude polojasno s přeháňkami nebo bouřkami.