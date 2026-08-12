Nezaměstnanost mladých loni vzrostla na 12,4 procenta. Vliv má i nástup AI

Celosvětová míra nezaměstnanosti mladých lidí v loňském roce vzrostla o desetinu procentního bodu na 12,4 procenta. Bez práce tak bylo 67 milionů lidí ve věku 15 až 24 let. Nejvýraznější růst byl v zemích s vysokými příjmy, kde začíná trh práce měnit umělá inteligence (AI). Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Mezinárodní organizace práce (ILO). V letech 2026 a 2027 by se míra nezaměstnanosti mohla podle předpokladů ustálit na 12,3 procenta.
Pro mladé lidi je vstup do pracovního života po celém světě stále obtížnější. Kromě AI a rychlého technologického pokroku k tomu přispívá i slabý hospodářský růst, opatrná politika při přijímání nových zaměstnanců a geopolitické napětí, poznamenala ILO.
Podíl mladých, kteří nejsou zaměstnáni, nestudují ani se neúčastní odborné přípravy (NEET) se mírně zvýšil a dostal se na dvacet procent. To je více než 257 milionů lidí.
Zpráva zjistila, že ubývá pracovních míst, která tradičně sloužila jako vstupní brána na trh práce pro mladé lidi, včetně kancelářských a administrativních pozic, pozic v prodeji a pracovních míst ve výrobě.
Ředitelka oddělení zaměstnanosti, kvalifikací a udržitelných podniků ILO Sukti Dasguptaová uvedla, že je příliš brzy na to, aby se dalo přímo hovořit o souvislosti mezi rozvojem AI a rostoucí nezaměstnaností mezi mladými. Tato souvislost je však podle ní zcela reálná. Zároveň vyzvala k dalšímu výzkumu v nadcházejících měsících. Mladí lidé také podle ILO stále častěji vyjadřují obavy, že jejich pracovní místa budou nahrazena technologiemi a jejich šance na stabilní zaměstnaní a příjmy zmaří technologické změny.
Podle regionů se nejvíce zvýšila nezaměstnanost mladých na severu Afriky, dále v Severní Americe a rovněž v severní, jižní a západní Evropě. Ve střední a západní Asii a ve východní Evropě se míra nezaměstnanosti mladých snížila, ale vzrostl ukazatel NEET. V Latinské Americe a Karibiku klesla míra nezaměstnanosti i NEET, částečně byl důvodem klesající počet mladých obyvatel.
Nejvyšší míru nezaměstnanosti mají trvale arabské státy a severní Afrika. V arabském světě činila mezi mladými 26,2 procenta a v severní Africe 22,6 procenta. V Evropě míra nezaměstnanosti mezi mladými loni dosáhla patnáct procent.