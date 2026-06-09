AI mění vstup na trh práce, mladým Španělům má pomoci praxe i technické dovednosti


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Technické obory, zejména informatika, softwarové inženýrství a telekomunikační inženýrství, patří ve Španělsku k nejžádanějším mezi firmami. Rychlou cestu na pracovní trh ale nabízí také duální odborné vzdělávání, které propojuje teorii s praxí.

Život je neustálým sledem rozhodnutí, ale vybrat si už před dvacátým rokem života obor, který má člověku zajistit budoucí živobytí, není jednoduché. Právě před touto volbou nyní stojí miliony mladých lidí ve Španělsku, kteří skládají závěrečné zkoušky v rámci přijímacího řízení na univerzity, známé jako PAU.

Předvídat, které profese nabídnou nejvíce příležitostí, je spojeno s určitou nejistotou. Odborníci oslovení pro tuto zprávu se však shodují, že technické a zdravotnické obory představují při hledání zaměstnání jistější volbu. „Domnívám se, že zásadní budou také všechny vzdělávací programy zaměřené na analýzu a interpretaci dat,“ předpovídá Victoria Sánchezová, výkonná ředitelka personálně-poradenské společnosti Michael Page.

„Stále potřebujeme velké množství lékařů a zdravotních sester. Platilo to před pěti lety a platí to i nadále,“ upozorňuje Valentín Bote, ředitel Randstad Research. Bote se se svou kolegyní shoduje i ve zdůraznění „profesí v oblasti datové vědy“ a podotýká, že „existují obory, které už tento důraz začleňují: ekonomie a data nebo podniková administrativa a data“. Obory jako právo nebo podniková administrativa zůstávají mezi firmami také nadále žádané.

Počet mladých Britů mimo práci i školu může prudce vzrůst, varuje zpráva
Ilustrační foto

Podíváme-li se na kritéria nejlepších kariérních vyhlídek, na prvním místě vycházejí technické obory. Informatika, softwarové inženýrství a telekomunikační inženýrství jsou dle zprávy „Univerzitní obory s nejvyšší zaměstnatelností ve Španělsku 2026–2027“, kterou připravily CEU San Pablo University a The Adecco Group, obory nejvíce oceňované zaměstnavateli.

Následují inženýrství obnovitelných zdrojů energie s 50,8 procenta a medicína se 48,9 procenta. Naopak zpráva uvádí, že dějiny umění (76,9 procenta), filozofie (72,4 procenta) a historie (70,1 procenta) patří mezi studijní programy, jejichž absolventi mají nejmenší šanci získat pracovní smlouvu.

Rovnováha mezi osobními preferencemi, schopnostmi a kariérními vyhlídkami

Pro mnoho studentů jsou kariérní vyhlídky, které daný obor nabízí, klíčovým faktorem při rozhodování o nástupu na univerzitu. „Je třeba najít rovnováhu mezi tím, co vás baví, v čem jste dobří – protože ne vždy máme přirozený talent na to, co nás baví –, a něčím, co má kariérní perspektivu,“ radí Bote z Randstad Research. Podle tohoto odborníka „volba založená pouze na tom, co vás baví, znamená přijmout jednu realitu: na pracovním trhu existují profese, po kterých není velká poptávka“.

„Podívejte, nemyslím si, že je dnes cokoli jisté,“ říká Sánchezová ze společnosti Michael Page. Tato odbornice na nábor přitom naopak mladé lidi povzbuzuje, aby se „vzdělávali v něčem, co je opravdu baví. Pracovní příležitosti jsou v první řadě založeny na technických dovednostech a ty musí být něčím, pro co máte nadšení. Nemůžete studovat něco jen proto, že vám to má přinést velkou jistotu.“

Pokud se silné profesní přesvědčení neshoduje s nejvyššími příčkami v žebříčku nejžádanějších oborů, možná by nemělo být hned zavrženo. Je však třeba vypracovat akční plán, jak na pracovním trhu 21. století nabídnout něco hodnotného – se vším, co to obnáší.

Částečné úvazky využívá přes čtrnáct procent žen, přibývá jich
Ilustrační foto

Význam „dovedností“

Všichni oslovení odborníci se shodují, že klíčem k budoucímu pracovnímu prostředí, které bude charakterizovat neustálá změna a nástup umělé inteligence, jsou dovednosti. RAE je definuje jako „odbornost, způsobilost nebo vhodnost něco vykonávat či řešit určitou záležitost“.

„Dovednosti, jako jsou vůdčí schopnosti, týmová práce, komunikace, orientace na službu, kognitivní flexibilita, přizpůsobivost a pozitivní přístup k učení, představují pro uchazeče o zaměstnání významnou přidanou hodnotu,“ říká Sara Álvarezová, vedoucí oddělení náboru talentů ve skupině Adecco.

Tato personalistka mladým lidem doporučuje, aby si před výběrem profesní dráhy prošli „cvičením v sebepoznání“, které jim pomůže „ujasnit si, co chtějí studovat a jakým směrem se chtějí vydat“. Jakmile toto rozhodnutí učiní, bude už na nich, aby si vybudovali „jedinečnou přidanou hodnotu“.

Zpráva společnosti Adecco uvádí, že příležitosti na pracovním trhu budou vyžadovat profil, který je „technologicky orientovaný, přizpůsobivý a založený na dovednostech“. Podle zprávy obecnější kvalifikace ztrácejí svou „schopnost odlišit kandidáty“, pokud nejsou doplněny „specializací, zkušenostmi nebo dalšími dovednostmi“. Álvarezová tyto profily označuje jako „hybridní“.

Nečekaný trend v programu Erasmus+. Středoškoláky láká Slovensko
Bratislava

AI mění přístup mladých k práci

Získat první práci nebylo pro čerstvé absolventy univerzit nikdy snadné, s umělou inteligencí však hrozí, že se tato výzva ještě zkomplikuje. Zpráva společnosti SAP, globálního lídra v oblasti podnikového softwaru, upozorňuje, že umělá inteligence „automatizuje“ nejzákladnější úkoly, které jsou obvykle spojeny s nástupními pozicemi.

V důsledku toho se omezují příležitosti, jak si budovat životopis, a „znalosti a zkušenosti se získávají spíše prostřednictvím menších projektů než během let strávených v jedné organizaci“. Tento kontext nutí mladé lidi stát se „hyperadaptabilní pracovní silou“, která je nucena „neustále zlepšovat své dovednosti, aby zůstala relevantní a rozvíjela schopnosti, po nichž je poptávka“.

AI ovlivní víc než dvě pětiny pracovních míst v Česku, říká analýza
Ilustrační grafika

V prostředí algoritmů, dat a technologií se zdá, že humanitní obory nacházejí určitou naději – navzdory předpokladu, že jejich absolventi nebudou mít při hledání pracovních nabídek příliš na výběr. Zpráva společnosti Adecco zdůrazňuje, že „tyto obory mají významný rozvojový potenciál“ díky svému přínosu k „průřezovým dovednostem, kritickému myšlení, komunikaci, kulturní analýze, porozumění společnosti a přizpůsobivosti“. Je však třeba „posilovat“ jejich propojení „s podnikatelským sektorem“.

„Humanitní obory nadále hrají zásadní roli,“ říká Sánchezová, „domnívám se však, že zaměření těchto studijních programů se musí změnit“ a „směřovat k analýze [...] nových prostředí, v nichž se nacházíme“.

Generace Z chce začít pracovat co nejdříve

Podle zprávy společnosti Adecco se příslušníci generace Z, tedy lidé narození mezi lety 1997 a 2012, obávají, že jim po dokončení studia bude vstup na pracovní trh trvat příliš dlouho.

Ačkoli vysokoškolské vzdělání zůstává „klíčovým rozlišovacím faktorem“ při získávání zaměstnání, v prostředí, kde stále větší význam nabývají „specializace a praktická zkušenost“, může být duální odborné vzdělávání způsobem, jak urychlit přechod na pracovní trh.

Duální odborné vzdělávání, a to jak na vyšší, tak na střední úrovni, kombinuje výuku ve třídě s praktickou přípravou ve firmách. „Nejde jen o osvojování teorie: pracujete se skutečnými nástroji a pomáhá vám to pochopit, jak daný sektor funguje zevnitř,“ vysvětluje Javier Marín, ředitel Sinergia FP.

Pokud odborný vzdělávací program zahrnuje zhruba tisíc hodin, pak „více než pět set z nich studenti stráví na praxi ve skutečných firmách, nemluvě o každodenní práci v dílnách,“ dodává Marín.

Pro mnoho studentů představuje odborné vzdělávání cestu k univerzitnímu studiu. „Odborné vzdělávání už není slepou uličkou; nabízí řadu příležitostí,“ říká Marín – a to i z hlediska mzdy. Marín vysvětluje, že „vývojář webových aplikací si může vydělat kolem 35 tisíc eur (846 tisíc korun) ročně, přičemž během dvou let se tato částka může zvýšit zhruba na 45 tisíc eur (1,09 milionu korun)“.

Nejžádanější programy duálního odborného vzdělávání se soustředí do technologického, zdravotnického a průmyslového sektoru. Zpráva katalánské vlády a Katalánské obchodní komory z letošního května uvedla, že „sedm z deseti studentů duálních odborných programů“ si rychle našlo zaměstnání. Zároveň však upozornila, že mzdy nerostou.

Reforma řízení vysokých škol budí obavy u části akademiků. Pojistky tam budou, tvrdí Plaga
Ilustrační fotografie

Z 28 242 lidí, kteří dokončili studium v akademickém roce 2022/2023, si práci hledalo deset až 18 procent. Míra zaměstnanosti tak přesáhla 80 procent. Ale 73 procent z nich vydělávalo méně než 1500 eur hrubého měsíčně, tedy přibližně 36 300 korun. Z této skupiny pak 28 procent ani po dvou letech na pracovním trhu nepřekročilo příjem 1200 eur, tedy zhruba 29 tisíc korun.

Volba profesní dráhy je náročná. Aby se člověk vyhnul nepříjemným překvapením, Sánchezová radí: „Získejte technické dovednosti – protože konkurence je velká – v oblastech, které vás baví a v nichž jste dobří. Zaměřte se na data a rozvíjejte dovednosti, jako jsou přizpůsobivost, flexibilita a týmová práce.“

Álvarezová je optimistická. „Věřím, že tato generace chce změnit svět a prostřednictvím svého studia v tom sehrát hlavní roli,“ říká a tvrdí, že „neexistují dobré nebo špatné studijní obory, pouze takové, které jsou více či méně sladěné s určitou částí pracovního trhu“.

Článek napsala Carmen Morales Puigsegurová (RTVE), poprvé byl publikován 9. června 2026 v 07:05 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Návrat před rok 1989, komentuje Vobořil chystanou změnu protidrogové politiky

Návrat před rok 1989, komentuje Vobořil chystanou změnu protidrogové politiky

před 27 mminutami
Loni bylo ve světě nejvíc válek od konce druhé světové

Loni bylo ve světě nejvíc válek od konce druhé světové

před 1 hhodinou
Nekompetence a destrukce, popsali situaci na MŽP pro Reportéry ČT exzaměstnanci

Nekompetence a destrukce, popsali situaci na MŽP pro Reportéry ČT exzaměstnanci

před 3 hhodinami
Havlová jmenovala členem dozorčí rady knihovny Tomáše Šídla

Havlová jmenovala členem dozorčí rady knihovny Tomáše Šídla

před 4 hhodinami
Schizofrenní situace, říká k Pavlově cestě na summit Macinka. Vystrčil jeho účast hájí

Schizofrenní situace, říká k Pavlově cestě na summit Macinka. Vystrčil jeho účast hájí

před 7 hhodinami
Lídr v kyberbezpečnosti s problémy s bydlením. Jak je na tom Česko v Indexu prosperity?

Lídr v kyberbezpečnosti s problémy s bydlením. Jak je na tom Česko v Indexu prosperity?

před 11 hhodinami
Reportéři ČT se zajímali o nové syntetické drogy, které zaplavují obchody

VideoReportéři ČT se zajímali o nové syntetické drogy, které zaplavují obchody

před 18 hhodinami
Rusové útočili na zastávku s lidmi v Oděse, v Záporožské a Sumské oblasti zabíjeli

Rusové útočili na zastávku s lidmi v Oděse, v Záporožské a Sumské oblasti zabíjeli

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Komise navrhla nový sankční balík proti Rusku

Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, obchod – včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb – i takzvanou stínovou flotilu. Balík poprvé navrhuje zákaz vstupu do Evropské unie každému, kdo sloužil v ruské armádě od začátku plnohodnotné ruské války na Ukrajině. Oznámila to v úterý šéfka Komise Ursula von der Leyenová. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam rovněž přibýt více než třicet ruských bank.
13:16Aktualizovánopřed 14 mminutami

AI mění vstup na trh práce, mladým Španělům má pomoci praxe i technické dovednosti

Technické obory, zejména informatika, softwarové inženýrství a telekomunikační inženýrství, patří ve Španělsku k nejžádanějším mezi firmami. Rychlou cestu na pracovní trh ale nabízí také duální odborné vzdělávání, které propojuje teorii s praxí.
před 1 hhodinou

Izraelský úder na město Súr zabil osm lidí, uvedly libanonské úřady

Úterní izraelský úder na město Súr na jihu Libanonu zabil osm lidí, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle něj Izrael udeřil před vydáním varování civilnímu obyvatelstvu, píše agentura AFP. Údery, které zasáhly rezidenční čtvrť, podle ministerstva také na tři desítky lidí zranily.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Německo na muniční iniciativu přispěje dalších tři sta milionů eur, řekl Pistorius

Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími třemi sty miliony eur (asi 7,2 miliardy korun), řekl v úterý při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zůnou (za SPD) německý ministr obrany Boris Pistorius. Tato suma podle něho vystačí na nákup asi padesáti tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Německý ministr rovněž sdělil, že bundeswehr v Česku nakoupí asi dvě stě tisíc pistolí za 56 milionů eur (více než 1,35 miliardy korun).
13:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Loni bylo ve světě nejvíc válek od konce druhé světové

V roce 2025 probíhalo nejvíc ozbrojených konfliktů od druhé světové války, uvedla v úterý zveřejněná zpráva norského mírového institutu PRIO. Konfliktů s účastí alespoň jednoho státu bylo 65. Střetů se státními aktéry na obou stranách bylo osm, tedy dvojnásobek oproti předchozímu roku. Minulý rok byl podle zprávy třetí nejsmrtelnější od konce studené války, přímých obětí bojů či politicky motivovaného násilí bylo okolo 245 tisíc.
před 1 hhodinou

Demonstranti v Nairobi protestovali proti plánům na výstavbu v národním parku

Zásahová jednotka policie u keňského hlavního města Nairobi použila slzný plyn, aby rozehnala desítky lidí, kteří protestovali proti plánům na výstavbu v části Národního parku Nairobi u hlavního města Keni. Účastníci protestu se obávají, že ohrožena jsou nejen divoká zvířata, pro které je tento národní park domovem, ale i útulek pro zvířata v nouzi. Zatčen byl i bývalý předseda keňského nejvyššího soudu.
před 2 hhodinami

Násilí osadníků proti Palestincům roste, mají krytí úřadů, píše komise OSN

V roce 2025 dále rostlo násilí židovských osadníků proti Palestincům na okupovaných územích. Uvádí to mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael. Osadníci se mohou spolehnout na podporu izraelské vlády, kde sedí jim naklonění ministři, i na krytí izraelské armády a úřadů.
před 2 hhodinami

Archeologové objevili prastarou nekropoli. Může být předkem megalitických hrobů

Desítky zesnulých do pravěké nekropole na jihu Evropy tehdejší obyvatelé ukládali do země zřejmě celé generace. Detailní analýza tohoto místa naznačuje, že mohlo být jedním z prvních v Evropě, kde vznikala kultura, která ovlivnila většinu kontinentu.
před 2 hhodinami
Načítání...