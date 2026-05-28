Počet mladých Britů mimo práci i školu může prudce vzrůst, varuje zpráva

Zpráva bývalého labouristického ministra zdravotnictví Alana Milburna varuje před prudkým nárůstem počtu mladých Britů, kteří nepracují, nestudují ani se nepřipravují na povolání. Podle dokumentu zveřejněného 28. května by počet takzvaných NEETs ve věku 16 až 24 let mohl do roku 2031 přesáhnout 1,25 milionu, což v Británii vyvolává obavy ze „ztracené generace“. Informuje o tom londýnský zpravodaj ERTNews.
Počet mladých lidí mimo zaměstnání, vzdělávání i odbornou přípravu by podle Milburnovy zprávy mohl během příštích pěti let vzrůst o 33 procent. To znamená, že do roku 2031 bude v Británii mimo práci a vzdělávání každý šestý mladý člověk, zatímco v současnosti je to každý osmý.
Milburn hovoří o „systémovém selhání“ státu a zdravotní, vzdělávací i sociální systém viní z toho, že už mladé lidi nepřipravují na trh práce. „Neselhali mladí lidé. Selhal systém, který uvízl v minulosti,“ dodal.
Zpráva také upozorňuje, že šest z deseti mladých lidí považovaných za ekonomicky neaktivní nikdy nemělo zaměstnání. Výdaje na dávky navíc podle ní rostou mnohem rychleji než výdaje na podporu zaměstnanosti. Na každou libru vynaloženou na programy zaměstnávání mladých připadá 25 liber, tedy přibližně 700 korun, směřujících na dávky.
Nezaměstnanost mladých lidí ve Spojeném království mezitím dosáhla 16,2 procenta, což je nejvyšší úroveň za posledních jedenáct let. Počet volných pracovních míst zároveň klesl na pětileté minimum.
Problém je podle zprávy obzvlášť výrazný v gastronomii a maloobchodě, které pro mnoho mladých lidí tradičně představovaly první zaměstnání.
Zpráva také spojuje nárůst ekonomické neaktivity s prudkým růstem počtu žádostí o dávky v invaliditě a kvůli duševnímu zdraví, s úbytkem příležitostí k získání pracovních zkušeností a s rostoucími obtížemi, kterým mladí lidé čelí při hledání prvního zaměstnání.
Nová analýza think-tanku Centre for Social Justice zároveň tvrdí, že krizi prohloubil nárůst počtu mladých zahraničních pracovníků vstupujících na pracovní trh.
Konzervativci navrhují přísnější přezkum dávek pro lidi s mírnými duševními obtížemi a argumentují tím, že stát „nemůže nechat celou generaci chřadnout“.
Článek od ERTNews, poprvé byl publikován 28. května 2026 v 08:44 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.