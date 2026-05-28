Již několik dní trvají protesty u detenčního centra Delaney Hall v Newarku v americkém státě New Jersey, píše CNN. Existuje podezření, že uvnitř panují nehumánní podmínky pro zadržované osoby, které údajně pobývají v USA nelegálně. V poslední době se situace zvrhla v násilí: protestující blokovali neoznačená vládní vozidla v okolí zařízení a zápolili s maskovanými agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE), kteří na ně použili pepřové spreje či tasery. Stovky zadržovaných uvnitř Delaney Hall již dříve vyhlásily protestní hladovku, uvedli jejich právníci.
Protestující se střetli s agenty ICE u detenčního centra v New Jersey
před 52 mminutami|Zdroj: CNN