Švédsko daruje Ukrajině šestnáct gripenů

Švédsko daruje Ukrajině šestnáct starších bojových letounů Gripen verze C/D a prodá až dvacet strojů v nejmodernější verzi E/F za 2,5 miliardy eur (60,72 miliardy korun). Informují o tom agentury s odvoláním na úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek přicestoval do Švédska, kde jednal s čelnými představiteli tamní vlády a zbrojního průmyslu.
„Připravujeme rozsáhlý balíček obranné pomoci pro Ukrajinu a významný krok v souvislosti s bojovými letouny Gripen, který bezpochyby zvýší efektivitu našeho bojového letectva,“ uvedl Zelenskyj na síti X poté, co jej švédský premiér Ulf Kristersson přivítal na letecké základně v Uppsale. Uvítání doprovodil přelet dvou gripenů nízko nad přistávací dráhou, píše agentura Reuters.
Kristersson později na tiskové konferenci řekl, že po konečném uzavření smlouvy o nákupu nových strojů Ukrajina obdrží první starší modely C a D již v příštím roce, nové zakoupené stíhačky verze E a F by pak měla začít postupně dostávat od roku 2030. Zelenskyj vyjádřil naději, že Kyjev obdrží první gripeny už letos v prosinci nebo v lednu příštího roku.
Nová půjčka od EU
Ukrajina bude podle listu Aftonbladet nákup nejmodernějších strojů JAS 39 E financovat s pomocí půjčky od Evropské unie. Dohodu o unijní půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) ve čtvrtek jasnou většinou ratifikoval ukrajinský parlament. Dvě třetiny z těchto peněz mají jít na obranu před ruskou agresí, kterou Moskva zahájila otevřeným vpádem do sousední země v únoru 2022.
Ukrajina se loni v říjnu se Švédskem předběžně dohodla na nákupu 100 až 150 gripenů. Vzhledem k tomu, že případné dodávky gripenů ve verzi E mohou trvat ještě několik let, tak je předání letounů ve stávající verzi C/D dobrým prozatímním řešením pro ukrajinské vzdušné síly, píše Reuters.
Gripeny jsou relativně levné
Ukrajinské letectvo míní, že gripeny jsou levnější než srovnatelné bojové letouny, méně finančně náročná je i jejich údržba a švédské stroje se snadno začlení do ukrajinského leteckého systému.
Švédsko patří k největším poskytovatelům pomoci Kyjevu. Podle Reuters dosud poskytlo napadené zemi vojenskou a civilní pomoc v hodnotě 128 miliard švédských korun (288 miliard korun). Na pomoc v letošním a příštím roce navíc vyčlenilo dalších 80 miliard švédských korun.
Gripeny používá i české letectvo, a sice dvanáct jednomístných strojů ve verzi JAS 39 C a dva dvoumístné cvičně-bojové letouny JAS 39 D. Loni v září ministerstvo obrany prodloužilo jejich pronájem až do roku 2035, kdy by je měly nahradit americké stroje F-35.
