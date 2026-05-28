Kramatorsk žije ve stínu fronty. Obyvatelé tu navzdory válce přesto zůstávají

Blízkost frontové linie, která je vzdálená jen přibližně patnáct až dvacet kilometrů, je v ukrajinském Kramatorsku patrná na každém kroku. Přesto tu, navzdory poničeným budovám, sirénám a neustálému nebezpečí mnoho lidí zůstává. Odklízejí trosky, opravují, co se dá, pracují a neztrácejí naději, že až válka skončí, podaří se vše opravit do původního stavu.
EU finálně schválila sankce proti násilným židovským osadníkům a Hamásu
Členské státy EU ve čtvrtek formálně finálně potvrdily uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu a rovněž vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás, potvrdily ČTK diplomatické zdroje. Uvalení sankcí odsouhlasili na aktuální schůzce v Bruselu unijní ministři průmyslu a obchodu, Česko zastupoval Karel Havlíček (ANO).
Protestující se střetli s agenty ICE u detenčního centra v New Jersey
Již několik dní trvají protesty u detenčního centra Delaney Hall v Newarku v americkém státě New Jersey, píše CNN. Existuje podezření, že uvnitř panují nehumánní podmínky pro zadržované osoby, které údajně pobývají v USA nelegálně. V poslední době se situace zvrhla v násilí: protestující blokovali neoznačená vládní vozidla v okolí zařízení a zápolili s maskovanými agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE), kteří na ně použili pepřové spreje či tasery. Stovky zadržovaných uvnitř Delaney Hall již dříve vyhlásily protestní hladovku, uvedli jejich právníci.
Izrael udeřil na Bejrút a jih Libanonu
Izraelská armáda uskutečnila sérii útoků na infrastrukturu teroristického hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Civilisté byli předem vyzváni k evakuaci. Agentura AFP píše o dvanácti mrtvých, včetně dvou dětí. Podle libanonské armády během úderu zemřel jeden její voják. Síly židovského státu později uskutečnily také vzdušný úder na Bejrút. Izraelská armáda zase čelí četným útokům dronů ze strany Hizballáhu.
Švédsko daruje Ukrajině šestnáct gripenů
Švédsko daruje Ukrajině šestnáct starších bojových letounů Gripen verze C/D a prodá až dvacet strojů v nejmodernější verzi E/F za 2,5 miliardy eur (60,72 miliardy korun). Informují o tom agentury s odvoláním na úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek přicestoval do Švédska, kde jednal s čelnými představiteli tamní vlády a zbrojního průmyslu.
Kramatorsk žije ve stínu fronty. Obyvatelé tu navzdory válce přesto zůstávají
Rusko použilo proti Ukrajině balistickou raketu Kinžal
Ruský útok na ukrajinskou Sumskou oblast si vyžádal dvě oběti, píše Ukrajinska pravda. Agresor během noci na čtvrtek zaútočil na Ukrajinu 147 drony a balistickou raketou Kinžal, informovala na telegramu ukrajinská protivzdušná obrana. Rusko tvrdí, že zlikvidovalo 62 ukrajinských bezpilotních letounů. Kyjev se od února 2022 brání plnohodnotné agresi Moskvy a součástí bojů jsou dronové útoky obou stran konfliktu.
Komise udělila Temu miliardovou pokutu
Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost reagovala, že považuje pokutu za nepřiměřenou.
V Brazílii padlo loni nejméně stromů od roku 2019
Odlesňování v Brazílii, kde se nachází největší část Amazonie, loni kleslo na nejnižší úroveň od roku 2019, vyplývá ze zprávy tamní monitorovací sítě MapBiomas zveřejněné tento týden. Podle agentury AFP je to zásluha politiky prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy.
