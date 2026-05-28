Generace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

V Česku jsou aktuálně někteří z tvůrců dokumentárního projektu Generace Nika, který od roku 2024 umožňuje mladým Ukrajincům filmovat autentické příběhy o dospívání během války – například v Charkově či Chersonu. V tuzemsku pořádají besedy na školách, kde své filmy promítají a diskutují se svými vrstevníky, přiblížil ve Studiu 6 autor projektu Vojtěch Hönig. Členka týmu Generace Nika Tija Byčchidžy se svěřila, že se divila, že školáky téma tak moc zajímalo. Na filmovém festivalu ve Zlíně zároveň proběhne za několik dní premiéra krátkého filmu Nezvaný natočeného v rámci projektu v ukrajinském Čuhujivu.