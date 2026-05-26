Reportéři ČT nahlédli do originálu Máje. Po staletí patří jedné rodině

V dubnu uplynulo sto devadesát let od vydání lyrickoepické skladby Máj. Hodnota originálu, psaného rukou Karla Hynka Máchy, se podle odborníky nedá penězi vůbec vyčíslit. Rukopis vlastní téměř celou dobu rodina Krouských. Jak se Máj podařilo po staletí uchovat v soukromých rukou, zmapoval David Vondráček v pořadu Reportéři ČT.
Rodina Krouských se domnívá, že Máj dostal jejich předek Jan Nepomuk Krouský darem od Máchova bratra Michala coby poděkování za finanční podporu vlasteneckých akcí. Ovšem Krouští celé jedno století netušili, co se v knihovně na statku v Katusicích ukrývá za vzácnost, dokud se přiženěný středoškolský učitel Jan Šafránek nerozhodl v roce 1916 knihy roztřídit.
Narazil tehdy i na malé lístky popsané titěrným písmem. Ukázalo se, že nejde o sedmdesát dva stran jen tak nějakých poznámek, ale o originál Máje, jak nedávno potvrdil rovněž rozbor pomocí moderních metod.
Rukopis se podařilo ponechat v soukromém držení dokonce i během padesátých let minulého století, kdy byl Krouským coby kulakům zabaven veškerý majetek, včetně obsáhlé knihovny, a byli vyhnáni z místa, kde se jejich generace střídaly po čtyři sta let. Máj zatím uschoval rodinný známý. Statek se nakonec Krouským vrátil a i rukopis jim zůstal.
Uložen je na bezpečném místě a v optimálních podmínkách pro takovou literární památku. Rodina počítá s tím, že ho občas vystaví, jako nejbližší příležitost se nabízí rok 2036, kdy od vydání jedné z nejslavnějších českých básnických skladeb uplyne dvě stě let. Umožnila rovněž Akademii věd pořídit digitální kopie.