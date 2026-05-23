Zlatou palmu v Cannes získalo drama Fjord, Velkou cenu poroty má Minotaur

Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, získalo drama rumunského režiséra Cristiana Mungia Fjord, informují agentury AFP a DPA. Velkou cenu poroty si odnesl Minotaur Andreje Zvjaginceva, ruského tvůrce žijícího v exilu.
Mungiu se stal desátým filmařem, který získal Zlatou palmu dvakrát. V roce 2007 byl oceněn za snímek o interrupci s názvem 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny. Jeho letošní úspěšný počin, který zvítězil v konkurenci dalších 21 soutěžních snímků, pojednává o silně věřících rodičích s pěti dětmi, kteří se přestěhují do Norska a pak se kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, dostanou do konfliktu s norskými úřady.
„Dnešní společnost je rozštěpená. Je rozdělená. Je radikalizovaná,“ řekl při převzetí ceny osmapadesátiletý umělec. „Tento film je apelem proti jakémukoli typu fundamentalismu. Je apelem za věci, které velmi často zmiňujeme, jako trauma, inkluze a empatie. Jsou to krásná slova, ale musíme je častěji uplatňovat v praxi,“ dodal.
Druhým nejdůležitějším oceněním na tradičním festivalu vyznamenala porota snímek Minotaur. V Lotyšsku natočený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Film zachycující také vraždy a korupci v Rusku sklidil v Cannes podle agentury AP jeden z nejnadšenějších ohlasů.
Při převzetí ceny Zvjagincev, který dříve své filmy točil v Rusku, vyzval ruského vůdce Vladimira Putina, aby ukončil krveprolití na Ukrajině. „Miliony lidí na obou stranách frontové linie sní jen o jediném: aby masakry skončily,“ prohlásil rusky režisér.
Herecké ceny obdržely dvojice
Cenu za nejlepší mužský herecký výkon získali společně Belgičan Emmanuel Macchia a Francouz Valentin Campagne, kteří ve filmu Coward (Zbabělec) režiséra Lukase Dhonta ztvárnili dva mladé vojáky, kteří se během první světové války v zákopech zamilují.
„Opravdu doufám, že tento film umožní mladým mužům, mladým dívkám, mladým lidem, aby mohli milovat sami sebe a přijmout se takoví, jací jsou,“ řekl při přebírání ceny dojatý Macchia, pro něhož to byla vůbec první filmová role.
I v ženské herecké kategorii porota ocenila dvojici umělkyň – belgicko-francouzskou herečku Virginii Efiraovou a Japonku Tao Okamoto za role v dramatu Soudain (Znenadání). Efiraová ztvárnila ředitelku domova důchodců, která se snaží své zařízení zlidštit a jejíž cesta se zkříží s japonskou režisérkou trpící nevyléčitelnou rakovinou, kterou hraje Okamoto.
Také ocenění za nejlepší režii si odneslo vícero tvůrců. Jednak Španělé Javier Calvo a Javier Ambrossi se snímkem La bola negra (Černá bublina) a jednak Polák Pawel Pawlikowski za historické drama Fatherland (Vlast).
Cenu poroty dostalo kriminální drama Das geträumte Abenteuer (Vysněné dobrodružství). Německá režisérka Valeska Grisebachová v něm vypráví příběh archeoložky, která pracuje na vykopávkách v bulharském pohraničním městě, a když chce pomoci starému známému, dostává se stále hlouběji do prostředí zločinu.