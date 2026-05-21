Mandalorian a Grogu vrací po letech do kin Hvězdné války

Filmová sága Hvězdné války se po sedmi letech vrací na plátna kin. Tentokrát v podobě dobrodružství maskovaného lovce odměn Mandaloriana a jeho zeleného společníka Grogua, tedy bez rytířů Jedi a světelných mečů. Nový snímek oddělený od hlavní dějové linie série cílí především na mladší diváky.
Groguovi fanoušci láskyplně říkají Baby Yoda. Zelenou kůží a špičatýma ušima totiž hodně připomíná mistra Yodu, jednu z nejznámějších postav filmové série Hvězdných válek. „Yoda všechny fascinoval, ale nebyl příliš vzhledný. Kdežto Grogu má všechny atributy Yody, a přitom je vzhledný,“ podotýká překladatel filmové série Vojtěch Kostiha.
Jako loutka se tak Grogu objevuje nejen v novém filmu, ale i na červených kobercích při projekcích. Baví i postava čtyřrukého stánkaře, jemuž v originále propůjčil hlas legendární režisér Martin Scorsese. V českém dabingu nabízí třeba „smažifilák“. Nová česká slova jsou ale dnes už spíš výjimkou. Překladatelé ponechávají ve filmech primárně anglické názvy. Dříve se přitom třeba loď Millennium Falcon pašeráka Hana Sola v tuzemsku označovala jako Malý nebo Tisíciletý sokol. A pašerákův parťák Chewbacca jako Žvejkal.
Filmů ze světa Star Wars bylo v kinech zatím dvanáct. Na nový snímek čekali fanoušci od roku 2019. „Mám takovou teorii, že každému se líbí ta trilogie, kterou zažil, když byl malé dítě,“ říká Kostiha.
Na nejmladší diváky bude patrně cílit i další film ze světa Star Wars s podtitulem Starfighter, který přijde do kin za rok. Točí ho ostatně režisér pohádkové Noci v muzeu.