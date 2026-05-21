Mandalorian a Grogu vrací po letech do kin Hvězdné války

Filmová sága Hvězdné války se po sedmi letech vrací na plátna kin. Tentokrát v podobě dobrodružství maskovaného lovce odměn Mandaloriana a jeho zeleného společníka Grogua, tedy bez rytířů Jedi a světelných mečů. Nový snímek oddělený od hlavní dějové linie série cílí především na mladší diváky.

Groguovi fanoušci láskyplně říkají Baby Yoda. Zelenou kůží a špičatýma ušima totiž hodně připomíná mistra Yodu, jednu z nejznámějších postav filmové série Hvězdných válek. „Yoda všechny fascinoval, ale nebyl příliš vzhledný. Kdežto Grogu má všechny atributy Yody, a přitom je vzhledný,“ podotýká překladatel filmové série Vojtěch Kostiha.

Jako loutka se tak Grogu objevuje nejen v novém filmu, ale i na červených kobercích při projekcích. Baví i postava čtyřrukého stánkaře, jemuž v originále propůjčil hlas legendární režisér Martin Scorsese. V českém dabingu nabízí třeba „smažifilák“. Nová česká slova jsou ale dnes už spíš výjimkou. Překladatelé ponechávají ve filmech primárně anglické názvy. Dříve se přitom třeba loď Millennium Falcon pašeráka Hana Sola v tuzemsku označovala jako Malý nebo Tisíciletý sokol. A pašerákův parťák Chewbacca jako Žvejkal.

Filmů ze světa Star Wars bylo v kinech zatím dvanáct. Na nový snímek čekali fanoušci od roku 2019. „Mám takovou teorii, že každému se líbí ta trilogie, kterou zažil, když byl malé dítě,“ říká Kostiha.

Na nejmladší diváky bude patrně cílit i další film ze světa Star Wars s podtitulem Starfighter, který přijde do kin za rok. Točí ho ostatně režisér pohádkové Noci v muzeu.

Zůstáváme při zemi, říká o seriálu Andor hlavní tvůrce Gilroy
Diego Luna ve druhé řadě seriálu Andor

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Trump si připsal v tažení proti republikánským oponentům další vítězství

Aby se temná minulost neopakovala, říkají ke sjezdu v Brně potomci sudetských Němců

Nájemní bydlení se týká pětiny domácností. Na co si dát pozor?

Česko v OSN jako jediné z EU nesouhlasilo s klimatickou rezolucí

Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je v Praze. Příznaky nemá

VideoFilmové premiéry: Návrat Shreka a Hvězdných válek i hororový Pasažér

Po pětadvaceti letech se do kin vrací Shrek. Animovaný pohádkový příběh o zeleném zlobrovi získal Oscara a odstartoval úspěšnou filmovou sérii. Přichází také další dobrodružství ze světa Hvězdných válek. Na seriál o vesmírném lovci odměn navazuje celovečerní snímek Mandalorian a Grogu. Příznivci napětí mohou do kina vyrazit na snímek Pasažér. V něm se bezstarostná jízda po americkém venkově pro mladý pár změní v horor poté, co uprostřed noci zastaví u autonehody. Od tohoto týdne je také volně ke zhlédnutí na internetu dokument o vzniku české videohry Phonopolis, kterou studio Amanita Design vytvořilo z papíru.
V Knihovně Václava Havla gradují spory s vedením

Knihovna Václava Havla je v ohrožení – odcházejí klíčoví lidé i sponzoři. Důvodem jsou spory s vedením instituce, včetně ředitele Tomáše Sedláčka. Knihovna funguje 22 let, spravuje odkaz a dílo Václava Havla, publikuje a pořádá i akce pro veřejnost. Pro veřejnost je tu zatím stále otevřeno. V Knihovně totiž chtějí skončit všichni její pracovníci – sedmnáct lidí ze sedmnácti, včetně dramaturga Jáchyma Topola.
S AI nemá smysl bojovat, míní Demi Mooreová. V Cannes se řeší, jak „kapitulovat“

Jedna z nejstarších a nejprestižnějších filmových přehlídek nemůže vynechat téma úzce spojené s budoucností kinematografie. I na festivalu v Cannes se řeší, jak umělá inteligence změní filmový průmysl. Od poměrně nedávných časů, kdy se AI stala členem štábu, se otázka, zda ji vůbec použít, posunula více k úvahám jak.
Estonský svaz umělců přišel podvodem o 700 tisíc eur, zvažuje prodej majetku

Podvodníci, kteří se vydávali za důvěryhodné volající a jednali prostřednictvím hlavní účetní, připravili Estonský svaz umělců přibližně o 700 tisíc eur (přibližně sedmnáct milionů korun).
České studio chystá videohru ze světa Pána prstenů

České videoherní Warhorse Studios, které stojí za vznikem série Kingdom Come: Deliverance, pracuje na dvou nových hrách. Jedna bude dalším přírůstkem do série Kingdom Come a druhá bude zasazená do fantasy světa Středozemě od britského spisovatele Johna Ronalda Reuela Tolkiena. V obou případech to bude RPG hra (role-playing game, hra na hrdiny) s otevřeným světem.
„Něco, co české poezii chybělo." Ortenovu cenu zasáhlo Házeliště granátů

Laureátkou 39. ročníku ceny Jiřího Ortena se stala básnířka Nela Bártová. Ocenění, určené mladým autorům prozaických či básnických děl ve věku do třiceti let, obdržela za sbírku Házeliště granátů.
Porozumění, nebo démonizace? O vraždě francouzského učitele vznikl film

Nový francouzský film L'Abandon (Opuštění) vypráví o posledních jedenácti dnech života Samuela Patyho. Učitele, jehož sťal zradikalizovaný islamista. Premiéru měl snímek mimo soutěž na festivalu v Cannes a reakce na něj, jak se dalo předpokládat, jsou rozporuplné.
