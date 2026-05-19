Porozumění, nebo démonizace? O vraždě francouzského učitele vznikl film


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, Le Figaro, L'Humanité, France Info, Screen Daily
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Nový francouzský film L'Abandon (Opuštění) vypráví o posledních jedenácti dnech života Samuela Patyho. Učitele, jehož sťal zradikalizovaný islamista. Premiéru měl snímek mimo soutěž na festivalu v Cannes a reakce na něj, jak se dalo předpokládat, jsou rozporuplné.

Středoškolského učitele dějepisu a zeměpisu Samuela Patyho zavraždil radikalizovaný islamista v říjnu 2020 na pařížském předměstí Conflans-Sainte-Honorine. A to velmi brutálním způsobem – dekapitoval ho. Vraždě předcházela nenávistná kampaň proti pedagogovi na sociálních sítích.

Pachatele krátce po činu zastřelila police. Motivem vraždy byla podle policistů pomsta za to, že Paty studentům ukazoval karikatury muslimského proroka Mohameda. Hodina se týkala svobody projevu a došlo i na zmínku o útoku islamistů na redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo, který opakovaně takové karikatury publikoval. 

„Smích je hlavní nepřítel diktátorů,“ říká šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo
Gérard Biard

Film se netočil snadno

Režisér a scenárista Vincent Garenq chtěl přimět lidi k zamyšlení a ukázat, že svoboda slova v dnešní Francii není samozřejmostí. Přiznává, že se mu film podle skutečné tragédie netočil snadno a řada lidí s ním nechtěla vůbec mluvit.

Sledoval i procesy s obviněnými ze spoluúčasti na vraždě, respektive z podílu na rozpoutání nenávisti vůči Patymu. Všichni si vyslechli tresty odnětí svobody, nejdelší stanovil letos odvolací soud na patnáct let. Informaci, že snímek vzniká, zveřejnila produkční společnost až po výsledku odvolání. To už byl natočen.

Garenq tvrdí, že až při práci na snímku pochopil, jak tento čin poznamenal celou zemi. „Během natáčení jsme pořád něco objevovali. Dozvěděl jsem se, že policisté, kteří objevili tělo, byli tak traumatizování, že stále nemohou pracovat,“ uvedl. 

Příliš brzo?

O Samuelu Patym už vznikla divadelní hra a jsou po něm pojmenovány školy a ulice. Nejen pro rodinu je důležité, aby se učitelé i nadále nebáli mluvit se svými žáky o kontroverzních tématech.

„Musí mít jistotu, že pokud se ocitnou v ohrožení ze strany svých žáků nebo jejich rodičů, instituce je ochrání a nebude je obviňovat z toho, že jsou za tyto problémy zodpovědní,“ říká sestra zavražděného učitele Mickaëlle Patyová. Název filmu – Opuštění – se vztahuje i k výtce, že Paty byl v problematické situaci ponechán bez dostatečné podpory úředního a právního systému.

Delegace k filmu L'Abandon na festivalu v Cannes
Zdroj: Reuters/Sarah Meyssonnier

Někteří se ptají, jestli filmové zpracování Patyho vraždy nepřišlo příliš rychle po stále čerstvých událostech. Nicméně scénář vychází z už publikované knihy novináře Stéphana Simeona Les Derniers Jours de Samuel Paty (Poslední dny Samuela Patyho). Jak kniha, tak film navíc vznikly po konzultaci s učitelovou sestrou Mickaëlle. Ta ostatně sama knižně zveřejnila onu problematickou přednášku a také okolnosti vyšetřování. 

Režisér mluví o rozbíjení stereotypů

Garenq se snažil natočit snímek, který den po dni co nejvěrněji zrekonstruuje události, které vraždě předcházely. A který bude nejen citlivý vůči rodině, ale zároveň silný, provokativní a vzbudí reakce jak v Cannes, tak i ve francouzských kinech. Hlavní roli svěřil Antoinemu Reinartzovi, který si zahrál mimo jiné v na Oscara nominované Anatomii pádu.

Projekce na prestižním festivalu přispěla k výrazné publicitě. Krajní levice snímek kritizuje jako tendenční. Podle režiséra se kritika z tohoto názorového spektra ozývá i proto, že L'Abandon rozbíjí stereotypy. „Vidíme muslimské rodiny, které podporují Samuela Patyho, vidíme dceru islamisty, která přichází svědčit proti svému otci. Je tam přece jen spousta věcí, které dávají naději,“ míní. 

Spoluúčastníci na vraždě francouzského učitele dostali 16 let vězení
Pieta za Samuela Patyho

Nahrává krajní pravici, zní ve virální kritice

Virálním se stalo video, v němž „filmový fanoušek“ odchytával francouzské streamery odcházející z festivalového promítání a ptal se jich, co si o snímku L'Abandon myslí. Oslovení na základě prvních dojmů mluví o tom, že novinka „démonizuje muslimy“ a je „nebezpečná“, protože potvrzuje „předsudky“, že „všichni muslimští muži jsou zlí a všechny muslimské ženy buď podřízené svým manželům, nebo laskavé (...) a všechny postavy bílé pleti jsou bezúhonné a dobré“.

„Nesmíme tyto postavy soudit, snažíme se jim porozumět, i těm, kteří v příběhu nehrají zrovna kladnou roli. Vždy se snažíme je zachránit,“ uvádějí ale tvůrci. Výjimkou je pachatel, jemuž film nedopřeje tvář ani dialogy.

Podle názoru dalšího influencera natočil Garenq „film pro krajní pravici“, shrnuje reakce francouzský deník Le Figaro a dodává, že ale ve videu zazní na adresu novinky i chvála jako na příběh „dojemný a velmi blízký skutečnosti“.

Z filmu L'Abandon (Opuštění)
Zdroj: UGC Distribution/Guy Ferrandis

Podle levicového listu L'Humanité vyvolává „neúprosný a mrazivý film“ obavy z možné stigmatizace. Podobně britský Screen Daily má za to, že L'Abandon balancuje mezi kvazi novinářskou objektivností a manipulativní dramatizací. Recenzent by uvítal od tvůrců analytičtější přístup, vzdálenější od „tónu senzacechtivých titulků“. Oceňuje sice pečlivou rekonstrukci událostí, zároveň i on si všímá schematického vykreslení některých postav (laskavý, oddaný pedagog versus despotický rodič muslimské dívky) a pachatele.

Recenzenti předpokládají, že pro publikum mimo Francii nemusí být snímek ani tak kontroverzní jako pro francouzské diváky, ale ani ve všem dostatečně srozumitelný. Čeští diváci to zatím posoudit nemůžou, protože distribuce snímku L'Abandon do tuzemských kin zatím potvrzena nebyla. 

Francie si připomněla rok od vraždy učitele z pařížského předměstí
Zavražděný francouzský učitel Samuel Paty

Výběr redakce

Rutte vyzval k rovnoměrné pomoci Ukrajině. Narazil na odpor, proti je i Česko

Rutte vyzval k rovnoměrné pomoci Ukrajině. Narazil na odpor, proti je i Česko

před 1 hhodinou
Reportéři ČT zjišťovali, proč fotbalové kluby nedokáží zajistit zákaz pyrotechniky

Reportéři ČT zjišťovali, proč fotbalové kluby nedokáží zajistit zákaz pyrotechniky

před 1 hhodinou
Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

13:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami
WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

12:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

11:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

11:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič

ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič

před 3 hhodinami
Kalifornští hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem nedaleko Los Angeles

Kalifornští hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem nedaleko Los Angeles

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Porozumění, nebo démonizace? O vraždě francouzského učitele vznikl film

Nový francouzský film L'Abandon (Opuštění) vypráví o posledních jedenácti dnech života Samuela Patyho. Učitele, jehož sťal zradikalizovaný islamista. Premiéru měl snímek mimo soutěž na festivalu v Cannes a reakce na něj, jak se dalo předpokládat, jsou rozporuplné.
před 1 hhodinou

Život hudebníka je lepší ve dvou, míní bratrské klavírní duo

Nizozemští klavíristé, bratři Lucas a Arthur Jussenovi, patří k hostům letošního festivalu Pražské jaro. Pocházejí z rodiny hudebníků a vystupují spolu od dětství. V Česku se poprvé představili před třemi lety.
před 6 hhodinami

Obrazem: „Holubička" i královna. Čím vším byla oslavenkyně Iva Janžurová

Měla jsem štěstí na báječné lidi, autory a režiséry, říká o své herecké dráze Iva Janžurová. Na kontě má stovky divadelních, filmových a seriálových rolí napříč žánry. Fotogalerie, sestavená u příležitosti osmdesátých pátých narozenin této herečky, připomíná některé z nich.
před 9 hhodinami

Na hlavě státu záleží, říká Kosatík v souvislosti s knihou o Benešovi

Edvard Beneš se zasloužil o stát, zasloužil se taky o českou povahu? Takovou otázku si v nové knize O tom Benešovi klade spisovatel a historik Pavel Kosatík. Přináší v ní kritický pohled na druhého československého prezidenta. „Nejde o to ukázat viníka, ale také o propojení s národem. Nebýt toho zásadního propojení, tak by nevykonal to, co vykonal,“ vysvětlil Kosatík v Interview ČT24, kde se ho ptala Tereza Willoughby.
včera v 16:50

Eurovizi poprvé vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga zpěvačky Dary

Ve Vídni se rozhodlo o vítězce mezinárodní písňové soutěže Eurovize za rok 2026 – stala se jí bulharská zpěvačka Dara, která uspěla s písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka se se skladbou Crossroads umístil na šestnáctém místě.
16. 5. 2026Aktualizováno17. 5. 2026

Na Zemi ráj neexistuje, jsme tak prohnilí, říká držitel Nobelovy ceny

Ve svých románech se zabývá tématy domova, vykořenění či kolonialismu. Držitel Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazak Gurnah navštívil pražský veletrh Svět knihy. Nejprestižnější ocenění v oboru získal v roce 2021 jako teprve druhý laureát ze subsaharské Afriky. Je autorem knihy Ráj a v rozhovoru pro ČT24 říká, že na Zemi ráj neexistuje. Rozhovor s ním vedl Tadeáš Hlavinka.
16. 5. 2026

VideoRezignace na debatu o válce brzdí ruskou občanskou společnost, říká rusista

Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině je název nové knihy rusisty z Curyšské univerzity Tomáše Glance, jednoho z účastníků mezinárodního veletrhu Svět knihy. Tímto literárním počinem Glanc navazuje na předchozí publikaci Souostroví Rusko: ikony postsovětské kultury. Souvislost názvů podle něj přitom není náhodná. „To předchozí souostroví vznikalo před patnácti lety, za tu dobu se Rusko proměnilo velmi radikálně,“ řekl autor v pořadu 90' ČT24. Pojmem souostroví Glanc odkazuje na pojetí ruské identity, která není jednotná. Autor se v knize zabývá také tématem ruské umělecké scény v době války proti Ukrajině. „Kulturní pole se z velké části odvíjí tak, jako by se neválčilo,“ podotýká. „Myslím, že největší problém i pro vývoj občanské společnosti v Rusku je právě rezignace na rozhovor o válce,“ dodal Glanc. Pořad moderovali Nikola Reindlová a Jiří Václavek.
16. 5. 2026

Restaurování hrobek v egyptském Luxoru odhalilo malby z 18. dynastie

Po dokončení restaurátorských prací v hrobce Samuta v nekropoli El Chocha na západním břehu Nilu v Luxoru se znovu objevilo několik staroegyptských maleb. Fresky na stěnách komplexu zachycují výjevy z každodenního života, pohřebních rituálů i náboženské motivy egyptské civilizace z doby před zhruba 3500 lety.
15. 5. 2026
Načítání...