Ve finále Eurovize soutěží 25 zemí, vyhrát může i český zpěvák


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Ve Vídni se rozhoduje o vítězi mezinárodní písňové soutěže Eurovize za rok 2026. Mezi pětadvacet finalistů postoupil i tuzemský zpěvák Daniel Žižka se skladbou Crossroads. Z českých zástupců se dosud nejlépe umístil v roce 2018 Mikolas Josef, který skončil šestý.

Ve finále zaznívají písně od zpěváků, zpěvaček a kapel z Albánie, Dánska, Rumunska, Srbska či Austrálie, která se připojuje k Eurovizi, přestože soutěž pořádá Evropská vysílací unie (EBU). Automaticky má postup do finále zajištěna takzvaná velká pětka, do níž patří Francie, Itálie či Německo.

Kritiku vyvolala letos účast Izraele, pět zemí se rozhodlo kvůli ní aktuální ročník bojkotovat. Izraelský zpěvák je rovněž mezi finalisty.

Eurovize čili Eurovision Contest Song se koná posedmdesáté. Soutěž tentokrát hostí Vídeň, protože v předchozím ročníku zvítězil zástupce Rakouska. O vítězi rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí, hlasovat ale nemohou pro svého zástupce.

Daniel Žižka postoupil s písní Crossroads do finále Eurovize
Daniel Žižka zastupoval Česko

Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

20:12Aktualizovánopřed 16 mminutami
Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

17:11Aktualizovánopřed 23 mminutami
V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí

před 55 mminutami
Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP

před 1 hhodinou
Na Zemi ráj neexistuje, jsme tak prohnilí, říká držitel Nobelovy ceny

před 2 hhodinami
Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech

před 3 hhodinami
Uhynulá velryba u dánského ostrova je Timmy, potvrdily úřady

16:53Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Stroje Gripen, Venom i španělský Tiger mohli vidět návštěvníci v Náměšti

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

před 15 mminutami

Na Zemi ráj neexistuje, jsme tak prohnilí, říká držitel Nobelovy ceny

Ve svých románech se zabývá tématy domova, vykořenění či kolonialismu. Držitel Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazak Gurnah navštívil pražský veletrh Svět knihy. Nejprestižnější ocenění v oboru získal v roce 2021 jako teprve druhý laureát ze subsaharské Afriky. Je autorem knihy Ráj a v rozhovoru pro ČT24 říká, že na Zemi ráj neexistuje. Rozhovor s ním vedl Tadeáš Hlavinka.
před 2 hhodinami

VideoRezignace na debatu o válce brzdí ruskou občanskou společnost, říká rusista

Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině je název nové knihy rusisty z Curyšské univerzity Tomáše Glance, jednoho z účastníků mezinárodního veletrhu Svět knihy. Tímto literárním počinem Glanc navazuje na předchozí publikaci Souostroví Rusko: ikony postsovětské kultury. Souvislost názvů podle něj přitom není náhodná. „To předchozí souostroví vznikalo před patnácti lety, za tu dobu se Rusko proměnilo velmi radikálně,“ řekl autor v pořadu 90' ČT24. Pojmem souostroví Glanc odkazuje na pojetí ruské identity, která není jednotná. Autor se v knize zabývá také tématem ruské umělecké scény v době války proti Ukrajině. „Kulturní pole se z velké části odvíjí tak, jako by se neválčilo,“ podotýká. „Myslím, že největší problém i pro vývoj občanské společnosti v Rusku je právě rezignace na rozhovor o válce,“ dodal Glanc. Pořad moderovali Nikola Reindlová a Jiří Václavek.
před 6 hhodinami

Restaurování hrobek v egyptském Luxoru odhalilo malby z 18. dynastie

Po dokončení restaurátorských prací v hrobce Samuta v nekropoli El Chocha na západním břehu Nilu v Luxoru se znovu objevilo několik staroegyptských maleb. Fresky na stěnách komplexu zachycují výjevy z každodenního života, pohřebních rituálů i náboženské motivy egyptské civilizace z doby před zhruba 3500 lety.
včera v 16:00

Není žádný dobrý postoj, říká expertka k politice na kulturních akcích

Ačkoliv se Eurovize snaží prezentovat především jako soutěž písňová, jsou na ní přítomná i politická témata a aktuální ročník není výjimkou. „Určitě apolitická není,“ míní politoložka Šárka Cabadová Waisová ze Západočeské univerzity v Plzni. O propojení politiky s Eurovizí, ale také s bienále v Benátkách mluvila ve Studiu 6 s Pavlem Navrátilem.
včera v 15:23

Festival muzejních nocí začíná ve Znojmě, poslední „zhasne“ Praha

Přes šest set padesát nejen muzejních institucí po celé zemi se zapojilo do letošního Festivalu muzejních nocí. Akce umožňuje nahlédnout do expozic, výstav a dalších prostor netradičně i po zavíracích hodinách. Celostátní zahájení hostí 15. května Znojmo, oficiálně letošní program uzavře o necelý měsíc později Praha. Zahájení akce je spojeno s vyhlášením výsledků národní soutěže muzeí Gloria musealis.
včera v 12:52

VideoFilmové premiéry: Farma zvířat, Iron Maiden nebo návrat Top Gunu

Co nám zbylo z lásky je název islandského filmu a také otázka pro rodinu ve zdánlivě všedním příběhu. Farma zvířat dostává na plátna animované zpracování slavného románu. Animované je i francouzské dobrodružství Malá Amélie o poznání a dětské zvídavosti. Do kin se vrací kultovní film o amerických stíhacích pilotech: Top Gun. A dokument Iron Maiden: Burning Ambition rekapituluje půlstoletou historii heavymetalové kapely.
včera v 10:13

Nepodceňujte Connie, ukáže další knižní pokračování Kmotra

Osudy fiktivní mafiánské rodiny Corleonů se dočkají dalšího knižního pokračování. Nejnovější kapitolu k sáze Kmotr připíše americká spisovatelka Adriana Trigianiová. Román pod názvem Connie má vyjít příští rok na podzim a příběh se bude poprvé soustředit na ženskou hrdinku.
včera v 07:00
