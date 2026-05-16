Ve Vídni se rozhoduje o vítězi mezinárodní písňové soutěže Eurovize za rok 2026. Mezi pětadvacet finalistů postoupil i tuzemský zpěvák Daniel Žižka se skladbou Crossroads. Z českých zástupců se dosud nejlépe umístil v roce 2018 Mikolas Josef, který skončil šestý.
Ve finále zaznívají písně od zpěváků, zpěvaček a kapel z Albánie, Dánska, Rumunska, Srbska či Austrálie, která se připojuje k Eurovizi, přestože soutěž pořádá Evropská vysílací unie (EBU). Automaticky má postup do finále zajištěna takzvaná velká pětka, do níž patří Francie, Itálie či Německo.
Kritiku vyvolala letos účast Izraele, pět zemí se rozhodlo kvůli ní aktuální ročník bojkotovat. Izraelský zpěvák je rovněž mezi finalisty.
Eurovize čili Eurovision Contest Song se koná posedmdesáté. Soutěž tentokrát hostí Vídeň, protože v předchozím ročníku zvítězil zástupce Rakouska. O vítězi rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí, hlasovat ale nemohou pro svého zástupce.