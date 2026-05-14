Na Eurovizi vystoupí Daniel Žižka. Zaujmout chce písní o životních křižovatkách

Mezinárodní písňová soutěž Eurovize vyhlíží ve čtvrtek večer druhé semifinále. V něm vystoupí i zástupce Česka Daniel Žižka. Finále sedmdesátého ročníku klání je pak naplánováno na 16. května, stejně jako předchozí kola ho hostí Vídeň. I letošní Eurovizi vysílá v přímém přenosu Česká televize.
Žižka se mezinárodní diváky a porotu pokusí zaujmou skladbou Crossroads. „Zpívám o procesu rozhodování, o tom, že každý procházíme v životě křižovatkami a nezbývá nám než zkrátka následovat svou intuici,“ přiblížil zpěvák soutěžní píseň, jejímž je i autorem spolu s producentem Viliamem Bérešem. Motiv životního výběru odráží i pódiový koncept, který pracuje se zrcadly.
„Žánrově je to ambientní indie pop. Někdo tomu říká balada, ale těžko říct, líbí se mi, že se v současné populární hudbě mísí hodně žánrů a stylů dohromady,“ dodal Žižka.
Žižka se od dětství věnuje hudbě a herectví. Vlastní písně skládal od deseti let. Studoval obor muzikál na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Vystupuje na koncertních a klubových pódiích v tuzemsku. Zahrál si v seriálech Taneční nebo ve filmu Případ se štěnicí. Pod pseudonymem Daniell vydal několik singlů, poté začal opět vystupovat pod vlastním jménem.
Ať už Eurovize dopadne jakkoliv, rád by dokončil své debutové EP.
Česko se na Eurovizi představilo poprvé v roce 2007. Rocková kapela Kabát se tehdy umístila na posledním místě, o rok později skončila Tereza Kerndlová o jedno místo výš. Poté, co kapela Gipsy.cz zůstala v roce 2009 bez bodu, tuzemští hudebníci soutěž na několik let opustili.
Návrat se uskutečnil v roce 2015, kdy Česko reprezentovali Marta Jandová a Václav Noid Bárta. Před šesti lety se do finále Eurovize poprvé dostal tuzemský zástupce – zpěvačka Gabriela Gunčíková obsadila 25. místo. V roce 2017 Česko reprezentovala Martina Bárta, která neuspěla v prvním semifinále.
Mezi nejlepší se naopak v roce 2018 dostal Mikolas Josef, který ve finále získal pro Česko dosud nejlepší umístění, šesté místo. Česká indie-popová kapela Lake Malawi o rok později skončila na jedenáctém místě. Mezi finalisty se ale nedostala zpěvačka Aiko v roce 2024 ani následně loni slovenský zpěvák ADONXS, který na Eurovizi reprezentoval Česko.
Zdroj: ČTK
První semifinále provázel bojkot Izraele
Z prvního semifinále postoupili do závěrečného večera zástupci deseti zemí, například Belgie, Chorvatska, Finska, Polska nebo Srbska. Dostatek hlasů dostal také izraelský zpěvák Noam Bettan.
Právě účast Izraele vyvolává rozepře. A to i poté, co ji hlasováním potvrdil pořadatel soutěže, tedy Evropská vysílací unie (EBU). Na protest proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, která je reakcí na teroristické útoky hnutí Hamás ze 7. října 2023, bojkotovaly letos soutěž Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island a Slovinsko. Loňskou izraelskou soutěžící Juval Raphaelovou – která útok přežila – vyneslo hlasování veřejnosti ve finále na druhé místo.
Eurovizi kvůli napjaté mezinárodní situaci provázejí přísná bezpečnostní opatření. Eurovize se snaží být apolitickou akcí, ale přesto se potýká s dopady geopolitického dění. Například Rusko bylo ze soutěže vyloučeno po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022.
O výsledku Eurovize rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí, hlasovat ovšem nemohou pro svého zástupce. Do finále automaticky postupují soutěžící z takzvané velké pětky, kam patří Itálie či Německo.
Většina účastníků přijíždí z Evropy, ale soutěže se každoročně účastní i Austrálie, jen pořádat ji na svém území nemůže. Jinak se pořádání vždy ujímá město ze země vítěze předchozího ročníku, tedy tentokrát Vídeň díky svému rodákovi Johannesi Pietschovi alias JJ. Jsou ovšem výjimky – třeba když Velká Británie převzala organizaci namísto Ukrajiny, která se brání ruské invazi.
Eurovize poprvé v Asii
Letos Eurovize expanduje i do Asie, kde se na podzim uskuteční první samostatná asijská verze této písňové soutěže. „Vzhledem k tomu, že slavíme semdesáté výročí Eurovize, je obzvláště významné zahájit tuto novou kapitolu v Asii, regionu bohatém na kulturu, kreativitu a talent,“ prohlásil ředitel soutěže Martin Green.
Soutěž Eurovision Song Contest Asia 2026 dosud potvrdila účast Thajska, Jižní Koreje, Filipín, Vietnamu, Malajsie, Kambodže, Laosu, Bangladéše, Nepálu a Bhútánu. Před finále, které se bude konat 14. listopadu, by se mohly připojit ještě další státy. Pořádajícím městem bude thajská metropole Bangkok. Volba na něj padla proto, že byl vždy „místem, kde se setkávají různé kultury, kde se vzduchem line hudba a kde jsou oslavy součástí každodenního života“.
I na asijskou verzi Eurovize by se mohla snést kritika kvůli politice, protože Thajsko a Kambodža se loni dvakrát zapletly do pohraničních střetů, které si vyžádaly i mrtvé.