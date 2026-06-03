Život v 21. století neustále provází strach, míní autor Včelího bodnutí


před 49 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

S ekonomickými problémy, dysfunkčními vztahy, ale i klimatickou krizí se potýká fiktivní rodina Barnesových. Vypráví o ní román Včelí bodnutí irského prozaika Paula Murrayho. Kniha se dostala do užšího výběru Bookerovy ceny za rok 2023, koncem loňského roku vyšla také česky v překladu Lukáše Nováka. Autor román osobně představil na květnovém Světu knihy.

Ve Včelím bodnutí zkoumá Murray krizi identity a ztrátu iluzí. „V této době se zdá, že čelíme krizi v každém směru. Žijeme v docela strašidelných časech a je strašidelné dnes být rodičem. Zejména kvůli klimatické krizi, ale také kvůli technologiím, a především kvůli tomu, že se zdá, že lidem ve vedení nezáleží na tom, aby s tím něco dělali,“ říká.

Podotýká, že koneckonců samotné umění je o krizi, protože spisovatel vystavuje postavy tlaku a sleduje, jak na něj reagují. V případě Včelího bodnutí podrobuje zkouškám subtilnost rodinných vztahů: Dickieho obchod s auty krachuje, zatímco staví bunkr v lese a jeho žena rozprodává šperky. Dcera zápasí s pubertou a mladšího syna pohlcuje internet. Každý má jiný způsob, jak se se svou krizí vyrovnat.

Včelí bodnutí od Paula Murraye
Zdroj: Nakladatelství Akropolis

„Všichni dělají hodně špatných rozhodnutí. Jsou rodinou, která ztratila víru v rodinu jako jednotku. Všichni se snaží uniknout, ale každá z únikových cest vede na ještě horší místo. Je tam dvanáctiletý chlapec a jeho úniková cesta je doslova útěk. A s tím se dokážu ztotožnit, s tím puzením prostě zmizet v davu a začít znova. Jenže to nikdy není tak jednoduché,“ vybírá Murray jemu nejbližší způsob, jak se vyrovnat s krizí.

Příběh zasazený do Irska je podle autora platný i jinde. „Doufám, že je srozumitelný pro každého, kdo má nebo měl rodinu a ocitl se vydán na milost geopolitickým silám, nad kterými neměl žádnou kontrolu. Takový je život v jednadvacátém století, ten neustálý pocit strachu. Nevím, jestli existoval někdy dříve. Pocit, že svět doslova hoří a nikdo není připraven s tím cokoliv udělat. To se mi jeví jako ojediněle děsivý způsob bytí,“ připustil. 

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