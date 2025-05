K výhře v Eurovizi může pomoct zpívat anglicky o lásce, jódlovat a být žena

před 1 h hodinou | Zdroj: The Guardian , Der Standard , The Conversation , The New York Times , BBC , Radio France , Le Monde , Eurovision Song Contest

Z prostých počtů vyplývá, že se vyplatí být ze Švédska – jako asi největší hvězda vzešlá z Eurovize, kapela ABBA – nebo Irska. Tyto země se můžou shodně těšit ze sedmi vítězství, nicméně zatímco ta švédská jsou víc rozprostřena v čase, Irsko chytlo „zelenou vlnu“ na konci osmdesátých a v první polovině devadesátých let, do tohoto období spadá pět vítězů. Od té doby ticho po pěšině.

Britský deník The Guardian předloni analyzoval 1371 dosavadních finalistů a na základě mixu, který vyšel jako ideální pro vítězství, došel k závěru, že všechny podmínky nejlépe splnila píseň Euphoria, s níž v roce 2012 zvítězila švédská zpěvačka Loreen. V roce 2023, až po publikování článku, vyhrála podruhé – což se povedlo v historii Eurovize jen zástupcům dvou zemí. Tou druhou je Irsko díky Johnnymu Loganovi, který vyhrál v roce 1980 a o sedm let později si vítězství zopakoval. Navíc složil soutěžní písničku Why Me? pro irskou vítězku z roku 1992 Lindu Martinovou.

Pop s jódlováním

Od začátku milénia do analýzy v roce 2023 se podle The Guardian umístilo na prvních třech příčkách jen pět nepopových skladeb. Za všechny stačí jmenovat heavymetovou kapelu Lordi z Finska nebo italské rockery Måneskin.

Dobré je ale pop ozvláštnit odkazem na hudební tradici soutěžící země, ovšem nepřekročit hranici mezi popem a folklorem, radí The New York Times. A dodává, že sedm z vítězů za poslední čtvrtstoletí vytáhlo lidový hudební nástroj nebo aspoň tradiční melodii. Zněla tak ukrajinská flétna telenka (Kalush Orchestra), krétská lyra (Helena Paparizouová), rumunské jódlování (Ilinca ft. Alex Florea) a tančily se turecké břišní tance (Sertab Erener). Také třeba český účastník z roku 2023, kapela Vesna, kombinuje v energických písních pop, folklor a rap. Publikum se jí podařilo oslovit natolik, že postoupila do finále, kde se zarazila na desátém místě.