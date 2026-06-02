McCartney na novém albu vzpomíná na dětství v Liverpoolu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Paul McCartney vydal nové studiové album The Boys of Dungeon Lane. Ve čtrnácti skladbách se podělil o vzpomínky na dětství a mládí v Liverpoolu.

V pořadí dvacátá studiová nahrávka Paula McCartneyho svým názvem i vizuálem odkazuje ke skutečné ulici v Liverpoolu, kam jako malý kluk chodil pozorovat ptáky. Texty jsou nasáklé nostalgií, jako by chtěl hudebník vrátit čas, vzpomíná i na příhody s dávnými kamarády. Až později se právě z nich stala jedna z nejslavnějších kapel na světě.

„Jednou říkám Johnovi a Georgovi, jestli někam nevyrazíme stopem. Neměli jsme moc peněz, tak nezbývalo než naskočit k někomu do kamionu,“ vzpomínal McCartney nedávno na už zesnulé členy kapely Lennona a Harrisona. S posledním žijícím spoluhráčem Ringo Starrem nahrál na album novou píseň Home to Us.

The Boys of Dungeon Lane
„Je to velmi významná událost, protože je to vůbec poprvé, kdy společně natočili plnohodnotný duet. Ringo v té písni hraje na bicí, což už v minulosti na Paulových deskách několikrát hrál, ale tohle je poprvé, kdy spolu zároveň i zpívají,“ upozorňuje hudební publicista Michal Koch.

McCartney se do domovského Liverpoolu stále vrací. Podporuje tu mladé talenty na univerzitě Liverpool Institute for Performing Arts, kterou před třiceti lety spoluzakládal. Chodí sem i Češka Věra Faldýnová. „Setkání s ním bylo velmi obohacující. Je to člověk, který je nohama na zemi, skromný, pokorný a milý,“ říká.

V prvních zahraničních recenzích nového alba převládá nadšení, například britský list The Telegraph nahrávce udělil plný počet hvězdiček.

Aktuálně z rubriky Kultura

Ve Varech budou soutěžit filmy s Tomicovou či Geislerovou

Hlavní soutěž šedesátého filmového festivalu v Karlových Varech porovná dvanáct snímků. Dva z nich vznikly v koprodukci České televize. Režisér Šimon Holý přiveze komediální drama Chica Checa s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou v hlavních rolích. A slovenský filmař Ivan Ostrochovský natočil s Annou Geislerovou snímek ze socialistického Československa Pramen.
VideoTanec Praha přiváží do Česka umělce z dvanácti zemí

Začal Tanec Praha. Mezinárodní festival tance a pohybového divadla letos zavítá do dvacítky měst po celém Česku. Kromě těch tuzemských se představí umělci z Japonska, Francie nebo Kamerunu. Celkem festival nabídne umělce z dvanácti zemí. Přehlídku zahájila inscenace Natural Order of Things španělsko-libanonské tvůrčí dvojice Guyho Nadera a Marii Camposové.
Nový zákon může otevřít cestu k návratu parthenónských mramorů z Louvru

Nový právní rámec, který ve Francii vstoupil v platnost na začátku května, znovu otevřel otázku navracení kulturního dědictví a vnesl nové okolnosti do debaty kolem parthenónských mramorů uložených v muzeu Louvre.
Happy Birthday, Ms. Monroe. Před sto lety se narodila božská i nepochopená Marilyn

Za portrét Marylin Monroe od Andyho Warhola zaplatil kupec v roce 2022 nejvyšší částku, za jakou se kdy vydražilo dílo vytvořené ve dvacátém století. Bezpochyby to svědčí o zájmu o tohoto pop-artového umělce – ale také o herečku, kterou portrétoval. Byla sexsymbolem své doby a pro mnohé zůstala ikonou i po své tragické smrti. Zároveň lidi nepřestává zajímat, jaká žena se vlastně skrývala za „božskou Marilyn“ – do jaké míry zůstala Normou Jeane Bakerovou Mortensonovou, narozenou přesně před sto lety.
Obraz Josefa Čapka Piják se vydražil za rekordních 34 milionů korun

Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34,08 milionu korun včetně aukční přirážky v aukci Galerie Kodl. Předchozí Čapkův autorský rekord byl 30,6 milionu za obraz Nevěstka při aukci loni v listopadu. Olejomalba Piják z roku 1919 přitom začínala v nedělní aukci na vyvolávací ceně devět milionů, uvedla galerie v tiskové zprávě.
VideoRuský dům v Berlíně čelí kritice. I kvůli možnému porušování sankcí

V Berlíně roste nespokojenost s působením Ruského domu. Instituce se prezentuje jako kulturní centrum. Podobně jako pražský Ruský dům, který se v březnu stal terčem útoku, objekt ale provozuje státní agentura Rossotrudničestvo, která je od roku 2022 na evropském sankčním seznamu. Tyto sankce ale podle spolkového ministerstva zahraničí k automatickému uzavření instituce nevedou. Dům funguje na základě smlouvy mezi Ruskem a Německem uzavřené v roce 2013 na 99 let. Díky ní spolková republika v Rusku stále provozuje vlastní kulturní centra, Goethe Instituty, o které nechce přijít. Spolkovou vládu za to kritizují někteří vládní i opoziční poslanci. Berlínská prokuratura nyní vede vyšetřování proti neznámým nájemníkům bytů v obřím komplexu a řeší, jestli komerční pronájmy porušují sankce. Ruský dům ale obvinění odmítá.
Cenu Evropské unie za literaturu dostala Kaprálová za román Mariborská hypnóza

Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních odborníků Kaprálovou vybrala ze čtrnácti nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě, vyplývá z prohlášení evropského programu Kreativní Evropa.
