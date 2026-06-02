McCartney na novém albu vzpomíná na dětství v Liverpoolu

Paul McCartney vydal nové studiové album The Boys of Dungeon Lane. Ve čtrnácti skladbách se podělil o vzpomínky na dětství a mládí v Liverpoolu.
V pořadí dvacátá studiová nahrávka Paula McCartneyho svým názvem i vizuálem odkazuje ke skutečné ulici v Liverpoolu, kam jako malý kluk chodil pozorovat ptáky. Texty jsou nasáklé nostalgií, jako by chtěl hudebník vrátit čas, vzpomíná i na příhody s dávnými kamarády. Až později se právě z nich stala jedna z nejslavnějších kapel na světě.
„Jednou říkám Johnovi a Georgovi, jestli někam nevyrazíme stopem. Neměli jsme moc peněz, tak nezbývalo než naskočit k někomu do kamionu,“ vzpomínal McCartney nedávno na už zesnulé členy kapely Lennona a Harrisona. S posledním žijícím spoluhráčem Ringo Starrem nahrál na album novou píseň Home to Us.
„Je to velmi významná událost, protože je to vůbec poprvé, kdy společně natočili plnohodnotný duet. Ringo v té písni hraje na bicí, což už v minulosti na Paulových deskách několikrát hrál, ale tohle je poprvé, kdy spolu zároveň i zpívají,“ upozorňuje hudební publicista Michal Koch.
McCartney se do domovského Liverpoolu stále vrací. Podporuje tu mladé talenty na univerzitě Liverpool Institute for Performing Arts, kterou před třiceti lety spoluzakládal. Chodí sem i Češka Věra Faldýnová. „Setkání s ním bylo velmi obohacující. Je to člověk, který je nohama na zemi, skromný, pokorný a milý,“ říká.
V prvních zahraničních recenzích nového alba převládá nadšení, například britský list The Telegraph nahrávce udělil plný počet hvězdiček.