Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

Letový provoz v Belgii se v úterý kvůli neohlášené stávce od 14:00 do 21:00 zastavil. Protestují řídící letového provozu ze společnosti Skeyes, oznámilo bruselské letiště. Případné dopady na pražské Letiště Václava Havla zjišťuje agentura ČTK. Zrušeny byly stovky letů, některé však mohou z bruselského letiště odlétat po 21:00.
Letovým dispečerům se nelíbí, za jakých podmínek je do provozu uváděna budoucí digitální řídící věž v Namuru, která má od roku 2027 centralizovat činnost řídících věží na letištích v Lutychu a v Charleroi, informuje web deníku Le Soir.
„Letecké společnosti budou muset zrušit všechny plánované lety,“ uvedlo bruselské letiště. Stávkující se rozhodli zachovat pouze minimální služby, tedy státní lety, zdravotnické lety a pátrací a záchranné lety. Podle mluvčí společnosti Skeyes Audrey Dorigové je předpoklad, že letecký provoz bude přerušen až do 21:00, tato informace se však může změnit.
Zmatení cestující
Narušení provozu zasáhlo i Italku Caterinu Scavovou, která se vracela z dovolené ve Španělsku a přistávat měla původně ve 13:00 na bruselském letišti Zaventem. Letadlo ale mělo hodinu a půl zpoždění již při odletu. „Během letu najednou letuška oznámila, že kvůli stávce kapitán rozhodl o přesměrování letu na letiště Ostende,“ řekla Scavová ČTK.
Na malém letišti v belgickém pobřežním městě následně zavládl chaos, když se desítky cestujících snažily zjistit, jak se dostanou do belgické metropole. Často šlo přitom o postarší pasažéry či rodiny s dětmi, kteří se vraceli z dovolené. „Zaměstnanci letiště nám říkali, že z Bruselu pro nás přijedou autobusy, které nás odvezou na Zaventem, ale že to nemají potvrzené, že je dneska šílený den,“ dodala Scavová s tím, že řada lidí se proto snažila najít si cestu z letiště po vlastní ose.
Belgičtí letoví dispečeři spontánně stávkovali už v noci na úterý. Zrušeno bylo třicet osobních letů na letišti Charleroi, stávka ovlivnila asi 40 nákladních letů na letišti v Lutychu. Na letišti v Bruselu bylo zpožděno kolem 25 letů o jednu až dvě hodiny, dva lety směřující do Zaventemu musely být odkloněny na jiná letiště.