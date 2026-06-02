Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka


2. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Letový provoz v Belgii se v úterý kvůli neohlášené stávce od 14:00 do 21:00 zastavil. Protestují řídící letového provozu ze společnosti Skeyes, oznámilo bruselské letiště. Případné dopady na pražské Letiště Václava Havla zjišťuje agentura ČTK. Zrušeny byly stovky letů, některé však mohou z bruselského letiště odlétat po 21:00.

Letovým dispečerům se nelíbí, za jakých podmínek je do provozu uváděna budoucí digitální řídící věž v Namuru, která má od roku 2027 centralizovat činnost řídících věží na letištích v Lutychu a v Charleroi, informuje web deníku Le Soir.

„Letecké společnosti budou muset zrušit všechny plánované lety,“ uvedlo bruselské letiště. Stávkující se rozhodli zachovat pouze minimální služby, tedy státní lety, zdravotnické lety a pátrací a záchranné lety. Podle mluvčí společnosti Skeyes Audrey Dorigové je předpoklad, že letecký provoz bude přerušen až do 21:00, tato informace se však může změnit.

Zmatení cestující

Narušení provozu zasáhlo i Italku Caterinu Scavovou, která se vracela z dovolené ve Španělsku a přistávat měla původně ve 13:00 na bruselském letišti Zaventem. Letadlo ale mělo hodinu a půl zpoždění již při odletu. „Během letu najednou letuška oznámila, že kvůli stávce kapitán rozhodl o přesměrování letu na letiště Ostende,“ řekla Scavová ČTK.

Na malém letišti v belgickém pobřežním městě následně zavládl chaos, když se desítky cestujících snažily zjistit, jak se dostanou do belgické metropole. Často šlo přitom o postarší pasažéry či rodiny s dětmi, kteří se vraceli z dovolené. „Zaměstnanci letiště nám říkali, že z Bruselu pro nás přijedou autobusy, které nás odvezou na Zaventem, ale že to nemají potvrzené, že je dneska šílený den,“ dodala Scavová s tím, že řada lidí se proto snažila najít si cestu z letiště po vlastní ose.

Belgičtí letoví dispečeři spontánně stávkovali už v noci na úterý. Zrušeno bylo třicet osobních letů na letišti Charleroi, stávka ovlivnila asi 40 nákladních letů na letišti v Lutychu. Na letišti v Bruselu bylo zpožděno kolem 25 letů o jednu až dvě hodiny, dva lety směřující do Zaventemu musely být odkloněny na jiná letiště.

Počet podezřelých případů nákazou eboly v Kongu podle WHO prudce klesl

Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo dosáhl 321, zatímco počet podezřelých výrazně klesl na 116. Důvodem je vyřazení stovek lidí po negativních testech, oznámila podle agentury Reuters Světová zdravotnická organizace (WHO).
Jev El Niño v létě vznikne podle WMO na osmdesát procent

Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu EL Niño je letos od června do srpna osmdesát procent, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí, uvedla ve své pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace (WMO).
Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

Izraelská armáda tvrdí, že v noci na úterý zachytila dvě střely z Libanonu. Jeden dron pak dopadl v blízkosti vojenského stanoviště na izraelském území poblíž hranice s Libanonem, uvedla dále podle médií armáda. Kvůli útokům byl v některých částech severu Izraele vyhlášen poplach. Armáda neinformovala o obětech. Libanonské úřady naopak uvedly, že izraelský útok z pondělního večera si vyžádal šest mrtvých.
V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar

V Budapešti se 23. června uskuteční schůzka premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4). Na tiskové konferenci po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem to řekl nový maďarský premiér Péter Magyar. Podle něj už účast přislíbili polský premiér Donald Tusk, český premiér Andrej Babiš (ANO) i slovenský premiér Robert Fico (Smer). Magyar s Merzem hovořili také o Ukrajině. Maďarský premiér řekl, že Budapešť jedná s Kyjevem o jeho menšinové politice a že je ohledně kompromisu optimistický.
Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate

Ukrajina získala zpět více území, než kolik Rusko za stejné období v květnu obsadilo, čímž se celkový ruský postup poprvé od roku 2023 dostal do záporných hodnot. Informovala o tom ukrajinská analytická skupina DeepState. Podle agentury AFP Ukrajina v květnu osvobodila asi 282 kilometrů čtverečních.
Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

Nejméně sedmnáct mrtvých a dalších více než sto raněných si vyžádaly rozsáhlé noční ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Starosta metropole Vitalij Klyčko hovoří o desítkách zraněných. V Kyjevě na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu. Útoky invazních jednotek směřovaly také na Charkov.
Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé

Při pondělním protestu v centrální Keni zemřeli dva lidé, kteří demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně karanténní zařízení pro pacienty s ebolou. S odvoláním na organizátora demonstrace Patricka Wahomeho a bezpečnostní zdroj o tom informovala agentura Reuters. Okolnosti úmrtí zatím nejsou jasné.
