V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar


2. 6. 2026Aktualizovánopřed 27 mminutami|Zdroj: ČTK

V Budapešti se 23. června uskuteční schůzka premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4). Na tiskové konferenci po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem to řekl nový maďarský premiér Péter Magyar. Podle něj už účast přislíbili polský premiér Donald Tusk, český premiér Andrej Babiš (ANO) i slovenský premiér Robert Fico (Smer). Magyar s Merzem hovořili také o Ukrajině. Maďarský premiér řekl, že Budapešť jedná s Kyjevem o jeho menšinové politice a že je ohledně kompromisu optimistický.

Magyar vedle Evropské unie a Severoatlantické aliance označil spolupráci v takzvané Visegrádské skupině za prioritu maďarské zahraniční politiky. Dodal, že chce formát založit na obnoveném maďarsko-polském partnerství. Do skupiny by se podle něj ale mohly přidat i další země, které by měly zájem. Zmínil Rakousko, Německo, Chorvatsko, Slovinsko či Rumunsko. „Vybudujme společně silnou střední Evropu,“ prohlásil nový maďarský premiér.

Merz se na tiskové konferenci k případnému německému zapojení do V4 nevyjádřil. Maďarsko do konce června visegrádské čtyřce předsedá.

Magyar zavítal do Berlína krátce po svém nástupu do funkce a po návštěvách Polska, Rakouska a Bruselu. Merz jeho vítězství ve volbách označil za „hluboký předěl v maďarských dějinách“ srovnatelný s pádem komunistického režimu v roce 1989. Pro mnohé Maďary je Magyar podle německého kancléře zdrojem naděje, což je spojeno i s velkou zodpovědností.

Tématem jednání Merze a Magyara byla také Ukrajina, s níž má Budapešť dlouhodobě napjaté vztahy kvůli sporům o jazyková, kulturní a vzdělávací práva maďarské menšiny v Zakarpatské oblasti. Podle Magyara nyní obě země jednají a rozhovory jsou pozitivní. „Jsem optimistický,“ poznamenal.

Na počátku příštího týdne by se chtěl maďarský premiér setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Mohlo by se podařit otevřít „novou kapitolu maďarsko-ukrajinských vztahů“. Nástupce Viktora Orbána, který měl s Kyjevem krajně napjaté vztahy, zároveň zdůraznil, že „Maďarsko nebude na Ukrajinu posílat ani vojáky, ani zbraně“.

Orbánova vláda obviňovala Kyjev z diskriminace maďarské menšiny a tvrdila, že Ukrajina vzala některými zákony tamním Maďarům jejich práva. Budapešť mimo jiné požadovala, aby si školy opět mohly zvolit maďarštinu jako vyučovací jazyk, aby žáci dostali možnost skládat maturitu v maďarštině a aby příslušníci maďarské menšiny mohli používat maďarštinu ve veřejném životě. Na západě Ukrajiny podle údajů z doby před ruskou invazí v únoru 2022 žilo asi sto tisíc Maďarů.

Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

Letový provoz v Belgii se v úterý kvůli neohlášené stávce od 14:00 do 21:00 zastavil. Protestují řídící letového provozu ze společnosti Skeyes, oznámilo bruselské letiště. Případné dopady na pražské Letiště Václava Havla zjišťuje agentura ČTK. Zrušeny byly stovky letů, některé však mohou z bruselského letiště odlétat po 21:00.
Počet podezřelých případů nákazou eboly v Kongu podle WHO prudce klesl

Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo dosáhl 321, zatímco počet podezřelých výrazně klesl na 116. Důvodem je vyřazení stovek lidí po negativních testech, oznámila podle agentury Reuters Světová zdravotnická organizace (WHO).
Jev El Niño v létě vznikne podle WMO na osmdesát procent

Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu EL Niño je letos od června do srpna osmdesát procent, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí, uvedla ve své pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace (WMO).
Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

Izraelská armáda tvrdí, že v noci na úterý zachytila dvě střely z Libanonu. Jeden dron pak dopadl v blízkosti vojenského stanoviště na izraelském území poblíž hranice s Libanonem, uvedla dále podle médií armáda. Kvůli útokům byl v některých částech severu Izraele vyhlášen poplach. Armáda neinformovala o obětech. Libanonské úřady naopak uvedly, že izraelský útok z pondělního večera si vyžádal šest mrtvých.
Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate

Ukrajina získala zpět více území, než kolik Rusko za stejné období v květnu obsadilo, čímž se celkový ruský postup poprvé od roku 2023 dostal do záporných hodnot. Informovala o tom ukrajinská analytická skupina DeepState. Podle agentury AFP Ukrajina v květnu osvobodila asi 282 kilometrů čtverečních.
Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

Nejméně sedmnáct mrtvých a dalších více než sto raněných si vyžádaly rozsáhlé noční ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Starosta metropole Vitalij Klyčko hovoří o desítkách zraněných. V Kyjevě na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu. Útoky invazních jednotek směřovaly také na Charkov.
Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé

Při pondělním protestu v centrální Keni zemřeli dva lidé, kteří demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně karanténní zařízení pro pacienty s ebolou. S odvoláním na organizátora demonstrace Patricka Wahomeho a bezpečnostní zdroj o tom informovala agentura Reuters. Okolnosti úmrtí zatím nejsou jasné.
