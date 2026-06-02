Forman složil poslanecký slib. Sněmovna jedná o navýšení rodičovského příspěvku

Poslanci odpoledne zahájili úvodní debatu o růstu rodičovského příspěvku. Na začátku úterní schůze složil slib nový zákonodárce Motoristů Libor Forman, který nahradil Karla Berana, jenž rezignoval. V úvodním kole by sněmovna v úterý mohla projednat také senátní novelu o odkladu spuštění elektronizace voleb spolu s usnadněním hlasování pro lidi se zrakovým postižením. Před projednáním v prvním čtení je rovněž koaliční novela, která mimo jiné upravuje státní úhradu České poště.
Formanovým složením poslaneckého slibu je sněmovna opět kompletní. Forman je předseda organizace Motoristů na Vysočině, jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic. Před složením slibu převzal osvědčení o zvolení. Vznik jeho mandátu ověřil také mandátový a imunitní výbor. V jednacím sálu se při slibu nacházelo vůbec poprvé nové slavnostní provedení ústavy.
Forman, jenž byl v minulosti jihlavským zastupitelem za ODS a vedl finanční výbor, bude v dolní komoře působit v hospodářském a v branném výboru. Chce se zaměřit na kontrolu účelnosti vynakládání veřejných peněz.
Beranovi (za Motoristy) mandát po rezignaci zanikl 29. května. Stal se vedoucím Stálé mise ČR při OSN v Ženevě. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.
Mimořádná schůze
Vládní tábor nechal svolat k trojici předloh mimořádnou schůzi. Ačkoli návrh programu takových schůzí není možné měnit ani upravovat, před hlasováním o něm vystoupili zástupci Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib hovořil o nutnosti vyřešit střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Šéfka sněmovního klubu Pirátů Olga Richterová předznamenala, že v úterý projednávaný návrh růstu rodičovského příspěvku podle ní způsobí frustraci, mimo jiné kvůli rozhodujícímu datu narození dítěte. Marian Jurečka za lidovecký klub sdělil, že lidovci budou chtít například větší flexibilitu rodičovské. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel komentoval debatu o přijetí eura. Připomněl, že jde o krok, ke kterému se Česko zavázalo.
Sněmovna si na návrh klubů koaličních stran schválila, že může opět jednat i hlasovat po 19. a 21. hodině.
Program jednání
Vláda navrhla růst základní rodičovské o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Na podobě růstu ale není v koalici úplná shoda. Hnutí SPD chce poměrné zvýšení příspěvku i pro rodiče dětí do tří let věku narozených před 1. lednem. Část opozice dlouhodobě navrhuje razantnější růst rodičovského příspěvku a zavedení jeho pravidelné valorizace.
Odklad plného spuštění Informačního systému správy voleb zdůvodňuje novela potřebou dostatečně zajistit bezpečnost systému proti kybernetickým útokům a proškolením jeho uživatelů. Senátní předloha především přináší povinnost opatřit hlasovací lístky pro všechny typy voleb vyjma komunálních QR kódem pro handicapované. Nevidomí lidé by si mohli na mobilním zařízení zvětšit text lístku nebo si jej hlasově poslechnout.
Státní úhradu čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou snižuje koaliční novela z nynějších až dvou miliard korun ročně na nejvýše 1,5 miliardy korun. Pokles hraniční částky předkladatelé zdůvodňují podmínkami veřejné podpory, které schválila Evropská komise. Předloha také posouvá některé termíny související s elektronizací veřejné správy.