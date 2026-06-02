Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) připravil návrh zákona, který by významně rozšiřoval jeho pravomoci. Umožňoval by mu získávat důvěrné statistické údaje, prolomil by mlčenlivost finančních úřadů vůči němu, a dokonce by ÚOHS mohl vyžadovat údaje o pohybu mobilních telefonů. Posledního zmíněného nároku, který odbor kompatibility Úřadu vlády ČR označil za neslučitelný s právem EU, se ÚOHS po kritice vzdal. V čele úřadu s rozsáhlými pravomocemi a relativně nízkou mírou kontroly stojí od roku 2020 Petr Mlsna. Ten se v minulosti pokoušel ovlivnit skrze soukromé zprávy připomínkové řízení zákona, který měl oslabit jeho silnou pozici v rámci úřadu. Podrobnostem návrhu zákona z pera ÚOHS, postojům politických lídrů vůči němu a minulosti i budoucnosti úřadu se věnoval v pořadu Reportéři ČT Michael Fiala.
Antimonopolní úřad připravil návrh zákona, který mu má zpřístupnit důvěrná data, popsali Reportéři ČT
