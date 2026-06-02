Opozice má podpisy na svolání schůze sněmovny k dotacím pro Agrofert

Opoziční strany posbíraly podpisy pro svolání mimořádné schůze sněmovny kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotacím pro Agrofert, řekl v úterý novinářům předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Návrh podá opozice v řádu dní, doplnila místopředsedkyně strany Olga Richterová.
Evropská komise nedávno v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů premiéra. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, považuje tím střet zájmů za vyřešený.
Stížnosti a výzvy opozice
Představitelé opozičních Starostů a nezávislých (STAN), Pirátů či TOP 09 avizovali svolání mimořádné schůze minulý týden. Ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) vyzývali, aby jeho úřad přestal vyplácet dotace holdingu Agrofert, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmů předsedy vlády Evropská unie neodmítne proplácet.
Bývalý ministr Martin Dvořák (STAN) podal na Šebestyána kvůli postupu při proplacení dotace Agrofertu trestní oznámení.
Miliony vyplacené na dotacích
Seznam Zprávy uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil Státní zemědělský intervenční fond holdingu na dotacích téměř 200 milionů korun. Ministerstvo zemědělství má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Komise.
Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale ČTK potvrdil, že se pozastavení výplaty dotací vztahuje i na zemědělské fondy. Podle Šebestyána nicméně není správný výklad, že by byly dotace pozastavené. Dopis Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG Regio) je právně nezávazný, řekl.