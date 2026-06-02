Opozice má podpisy na svolání schůze sněmovny k dotacím pro Agrofert


Zdroj: ČTK

Opoziční strany posbíraly podpisy pro svolání mimořádné schůze sněmovny kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotacím pro Agrofert, řekl v úterý novinářům předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Návrh podá opozice v řádu dní, doplnila místopředsedkyně strany Olga Richterová.

Evropská komise nedávno v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů premiéra. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, považuje tím střet zájmů za vyřešený.

Představitelé opozičních Starostů a nezávislých (STAN), Pirátů či TOP 09 avizovali svolání mimořádné schůze minulý týden. Ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) vyzývali, aby jeho úřad přestal vyplácet dotace holdingu Agrofert, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmů předsedy vlády Evropská unie neodmítne proplácet.

Bývalý ministr Martin Dvořák (STAN) podal na Šebestyána kvůli postupu při proplacení dotace Agrofertu trestní oznámení.

Miliony vyplacené na dotacích

Seznam Zprávy uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil Státní zemědělský intervenční fond holdingu na dotacích téměř 200 milionů korun. Ministerstvo zemědělství má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Komise.

Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale ČTK potvrdil, že se pozastavení výplaty dotací vztahuje i na zemědělské fondy. Podle Šebestyána nicméně není správný výklad, že by byly dotace pozastavené. Dopis Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG Regio) je právně nezávazný, řekl.

Hmyzem roku vyhlásili čeští vědci kudlanku nábožnou

Kudlanky se v české přírodě šíří více než kdy předtím, pronikají dokonce již i do hor. A navíc se na naše území už možná mohly dostat i další druhy, jež u nás nikdy předtím nenacházely vhodné podmínky. Vědci na to upozornili tím, že kudlanku nábožnou vyhlásili hmyzem roku.
před 25 mminutami

Středočeský a Jihočeský kraj od července propojí své dopravní systémy

Středočeský a Jihočeský kraj propojí od 1. července dopravní systémy PID a nově vznikající jihočeský systém IDESKA. Cestující budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a snadněji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. S jízdenkami PID budou moci cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou, s jihočeským tarifem se dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi či Příbrami. Změny se dotknou i organizace některých autobusových linek.
před 44 mminutami

VideoAntimonopolní úřad připravil návrh zákona, který mu má zpřístupnit důvěrná data, popsali Reportéři ČT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) připravil návrh zákona, který by významně rozšiřoval jeho pravomoci. Umožňoval by mu získávat důvěrné statistické údaje, prolomil by mlčenlivost finančních úřadů vůči němu, a dokonce by ÚOHS mohl vyžadovat údaje o pohybu mobilních telefonů. Posledního zmíněného nároku, který odbor kompatibility Úřadu vlády ČR označil za neslučitelný s právem EU, se ÚOHS po kritice vzdal. V čele úřadu s rozsáhlými pravomocemi a relativně nízkou mírou kontroly stojí od roku 2020 Petr Mlsna. Ten se v minulosti pokoušel ovlivnit skrze soukromé zprávy připomínkové řízení zákona, který měl oslabit jeho silnou pozici v rámci úřadu. Podrobnostem návrhu zákona z pera ÚOHS, postojům politických lídrů vůči němu a minulosti i budoucnosti úřadu se věnoval v pořadu Reportéři ČT Michael Fiala.
před 55 mminutami

ŽivěForman složil poslanecký slib. Sněmovna jedná o navýšení rodičovského příspěvku

Poslanci odpoledne zahájili úvodní debatu o růstu rodičovského příspěvku. Na začátku úterní schůze složil slib nový zákonodárce Motoristů Libor Forman, který nahradil Karla Berana, jenž rezignoval. V úvodním kole by sněmovna v úterý mohla projednat také senátní novelu o odkladu spuštění elektronizace voleb spolu s usnadněním hlasování pro lidi se zrakovým postižením. Před projednáním v prvním čtení je rovněž koaliční novela, která mimo jiné upravuje státní úhradu České poště.
14:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí.“ Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi

Prevenci proti sexuálnímu zneužívání v církvi, ochranu a podporu obětí a citlivý přístup k nim by mělo zlepšit memorandum o spolupráci mezi Českou biskupskou konferencí (ČBK) a necírkevním spolkem Někdo Ti uvěří. Dokument podepsali pražský arcibiskup Stanislav Přibyl jako místopředseda ČBK a předseda spolku Jiří Kylar.
před 2 hhodinami

Začaly samosběry jahod, lidé si připlatí

Sezona samosběrů jahod se naplno rozbíhá napříč Českem. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu, další spouští sběr během prvních červnových dnů. Ve většině regionů letos lidé zaplatí za kilogram nasbíraných jahod mezi 90 a 99 korunami, což je u řady pěstitelů zhruba o deset korun více než loni.
před 3 hhodinami

Policie stíhá čtyři lidi za obchodování s dívkami na OnlyFans

Policie stíhá čtyři lidi a firmu za obchodování s lidmi. Podle kriminalistů zneužili důvěřivosti a nepříznivé situace desítek mladých dívek, s nimiž uzavírali smlouvy o zastupování na platformě OnlyFans a dalších sociálních sítích. Poté po nich požadovali dodávání explicitnějších erotických materiálů, sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Policie vyzvala případné další poškozené či svědky, aby se přihlásili.
před 4 hhodinami
