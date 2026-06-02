Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate


před 58 mminutami|Zdroj: ČTK, AFP, Kyiv Independent

Ukrajina získala zpět více území, než kolik Rusko za stejné období v květnu obsadilo, čímž se celkový ruský postup poprvé od roku 2023 dostal do záporných hodnot. Informovala o tom ukrajinská analytická skupina DeepState. Podle agentury AFP Ukrajina v květnu osvobodila asi 282 kilometrů čtverečních.

„Podle naší mapy nepřítel v květnu obsadil pouze 14 kilometrů čtverečních ukrajinského území,“ uvedl DeepState na telegramu. Dodal však, že „z bezpečnostních důvodů ukazuje postup obranných sil Ukrajiny se zpožděním,“ tudíž konečná bilance ještě známa není.

„Rusko obvykle postupuje rychleji na konci jara a na podzim, ale nezaznamenáváme nárůst tempa postupu,“ řekl serveru Kyiv Independent Rob Lee, vedoucí vědecký pracovník Foreign Policy Research Institute a odborník na ruskou armádu.

Analytici ve stejném příspěvku poznamenali, že k tomuto trendu došlo navzdory výraznému nárůstu ruských útočných akcí, jež v květnu vyskočily o 37,5 procenta.

"Šokující ruský raketový teror," zní z Evropy po masivním úderu na Kyjev
Následky ruského nočního útoku na Kyjev

Podle agentury AFP, jež analyzovala údaje poskytnuté americkým Institutem pro studium války (ISW), Ukrajina v květnu dobyla zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních, čímž dokonce už druhý měsíc za sebou zmenšila plochu okupovaného území. V dubnu se plocha území ovládaná Moskvou poprvé za dva a půl roku zmenšila o přibližně 120 kilometrů čtverečních, dodala AFP.

Rusko od října 2023 – po neúspěchu ukrajinské ofenzivy – stabilně dobývalo další území, ale postup ruských vojsk se na konci loňského roku začal zpomalovat. Z dobytí 579 kilometrů čtverečních loni v listopadu se zmenšil na pouhých 23 kilometrů čtverečních v březnu, vyplývá podle AFP z dat ISW.

Infiltrace pokračuje

Ruské jednotky však nadále zůstávají infiltrovány ve většině oblastí, kde Ukrajina znovu dobyla své území. Ruská armáda také neustále vysílá malé skupiny vojáků, aby obsadily skryté pozice u fronty a usnadnily pak postup hlavních sil.

Územní zisky Ukrajiny v dubnu a květnu jsou okrajové jak v celostátním měřítku (jde o 0,07 procenta celkové rozlohy země), tak v měřítku okupovaných území (0,4 procenta). Odrážejí však pozitivní trend pro ukrajinskou stranu, poznamenala AFP.

Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných
Následky ruských útoků na Kyjev

ISW minulý týden informoval o úspěšných operacích ukrajinských dronů středního doletu, které omezily přesuny ruských posil na frontu. V květnu ukrajinská armáda postupovala především v Doněcké a Záporožské oblasti na východě a jihovýchodě země.

Odhady ISW nezahrnují ruská tvrzení o dobytí dalšího ukrajinského území, která dosud nebyla ani potvrzena, ani vyvrácena.

Rusko více než čtyři roky po vpádu vojsk do sousední země okupuje něco málo přes 19 procent ukrajinského území. Z toho sedm procent připadá na Krym a část Donbasu na východě Ukrajiny, které Rusko ovládlo ještě před plnohodnotnou invazí v únoru 2022. Většiny dalších územích zisků kremelské síly dosáhly během prvních týdnů války, dodala AFP.

Aktuálně z rubriky Svět

Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

Letový provoz v Belgii se v úterý kvůli neohlášené stávce od 14:00 do 21:00 zastavil. Protestují řídící letového provozu ze společnosti Skeyes, oznámilo bruselské letiště. Případné dopady na pražské Letiště Václava Havla zjišťuje agentura ČTK. Zrušeny byly stovky letů, některé však mohou z bruselského letiště odlétat po 21:00.
Počet podezřelých případů nákazou eboly v Kongu podle WHO prudce klesl

Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo dosáhl 321, zatímco počet podezřelých výrazně klesl na 116. Důvodem je vyřazení stovek lidí po negativních testech, oznámila podle agentury Reuters Světová zdravotnická organizace (WHO).
Jev El Niño v létě vznikne podle WMO na osmdesát procent

Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu EL Niño je letos od června do srpna osmdesát procent, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí, uvedla ve své pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace (WMO).
Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

Izraelská armáda tvrdí, že v noci na úterý zachytila dvě střely z Libanonu. Jeden dron pak dopadl v blízkosti vojenského stanoviště na izraelském území poblíž hranice s Libanonem, uvedla dále podle médií armáda. Kvůli útokům byl v některých částech severu Izraele vyhlášen poplach. Armáda neinformovala o obětech. Libanonské úřady naopak uvedly, že izraelský útok z pondělního večera si vyžádal šest mrtvých.
V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar

V Budapešti se 23. června uskuteční schůzka premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4). Na tiskové konferenci po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem to řekl nový maďarský premiér Péter Magyar. Podle něj už účast přislíbili polský premiér Donald Tusk, český premiér Andrej Babiš (ANO) i slovenský premiér Robert Fico (Smer). Magyar s Merzem hovořili také o Ukrajině. Maďarský premiér řekl, že Budapešť jedná s Kyjevem o jeho menšinové politice a že je ohledně kompromisu optimistický.
Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate

Ukrajina získala zpět více území, než kolik Rusko za stejné období v květnu obsadilo, čímž se celkový ruský postup poprvé od roku 2023 dostal do záporných hodnot. Informovala o tom ukrajinská analytická skupina DeepState. Podle agentury AFP Ukrajina v květnu osvobodila asi 282 kilometrů čtverečních.
Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

Nejméně sedmnáct mrtvých a dalších více než sto raněných si vyžádaly rozsáhlé noční ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Starosta metropole Vitalij Klyčko hovoří o desítkách zraněných. V Kyjevě na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu. Útoky invazních jednotek směřovaly také na Charkov.
Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé

Při pondělním protestu v centrální Keni zemřeli dva lidé, kteří demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně karanténní zařízení pro pacienty s ebolou. S odvoláním na organizátora demonstrace Patricka Wahomeho a bezpečnostní zdroj o tom informovala agentura Reuters. Okolnosti úmrtí zatím nejsou jasné.
