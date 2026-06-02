Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate

Ukrajina získala zpět více území, než kolik Rusko za stejné období v květnu obsadilo, čímž se celkový ruský postup poprvé od roku 2023 dostal do záporných hodnot. Informovala o tom ukrajinská analytická skupina DeepState. Podle agentury AFP Ukrajina v květnu osvobodila asi 282 kilometrů čtverečních.
„Podle naší mapy nepřítel v květnu obsadil pouze 14 kilometrů čtverečních ukrajinského území,“ uvedl DeepState na telegramu. Dodal však, že „z bezpečnostních důvodů ukazuje postup obranných sil Ukrajiny se zpožděním,“ tudíž konečná bilance ještě známa není.
„Rusko obvykle postupuje rychleji na konci jara a na podzim, ale nezaznamenáváme nárůst tempa postupu,“ řekl serveru Kyiv Independent Rob Lee, vedoucí vědecký pracovník Foreign Policy Research Institute a odborník na ruskou armádu.
Analytici ve stejném příspěvku poznamenali, že k tomuto trendu došlo navzdory výraznému nárůstu ruských útočných akcí, jež v květnu vyskočily o 37,5 procenta.
Podle agentury AFP, jež analyzovala údaje poskytnuté americkým Institutem pro studium války (ISW), Ukrajina v květnu dobyla zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních, čímž dokonce už druhý měsíc za sebou zmenšila plochu okupovaného území. V dubnu se plocha území ovládaná Moskvou poprvé za dva a půl roku zmenšila o přibližně 120 kilometrů čtverečních, dodala AFP.
Rusko od října 2023 – po neúspěchu ukrajinské ofenzivy – stabilně dobývalo další území, ale postup ruských vojsk se na konci loňského roku začal zpomalovat. Z dobytí 579 kilometrů čtverečních loni v listopadu se zmenšil na pouhých 23 kilometrů čtverečních v březnu, vyplývá podle AFP z dat ISW.
Infiltrace pokračuje
Ruské jednotky však nadále zůstávají infiltrovány ve většině oblastí, kde Ukrajina znovu dobyla své území. Ruská armáda také neustále vysílá malé skupiny vojáků, aby obsadily skryté pozice u fronty a usnadnily pak postup hlavních sil.
Územní zisky Ukrajiny v dubnu a květnu jsou okrajové jak v celostátním měřítku (jde o 0,07 procenta celkové rozlohy země), tak v měřítku okupovaných území (0,4 procenta). Odrážejí však pozitivní trend pro ukrajinskou stranu, poznamenala AFP.
ISW minulý týden informoval o úspěšných operacích ukrajinských dronů středního doletu, které omezily přesuny ruských posil na frontu. V květnu ukrajinská armáda postupovala především v Doněcké a Záporožské oblasti na východě a jihovýchodě země.
Odhady ISW nezahrnují ruská tvrzení o dobytí dalšího ukrajinského území, která dosud nebyla ani potvrzena, ani vyvrácena.
Rusko více než čtyři roky po vpádu vojsk do sousední země okupuje něco málo přes 19 procent ukrajinského území. Z toho sedm procent připadá na Krym a část Donbasu na východě Ukrajiny, které Rusko ovládlo ještě před plnohodnotnou invazí v únoru 2022. Většiny dalších územích zisků kremelské síly dosáhly během prvních týdnů války, dodala AFP.
Načítání...